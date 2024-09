Cum vrea China să cucerească Africa: televiziune prin satelit, fotbal, seriale chinezești

În urmă cu aproape nouă ani, China a promis acces la televiziunea digitală pentru 10.000 de sate izolate din 23 de țări africane. BBC a vizitat patru sate din Kenya pentru a afla dacă această inițiativă de „soft power” a dat roade.

Până acum, scrie BBC, cu peste 9.600 de sate care au primit infrastructura prin satelit, proiectul este în prezent aproape de finalizare. Promisiunea ambițioasă, dezvăluită într-o perioadă de relații calde China-Africa și finanțată din bugetul de ajutor al Chinei, a fost încredințată StarTimes, o companie privată chineză care operează deja în mai multe țări africane.

Introdusă pe continent în 2008, StarTimes este acum unul dintre cei mai mari furnizori privați de televiziune digitală din Africa subsahariană, cu peste 16 milioane de abonați. Analiștii spun că prețurile mici au contribuit inițial la consolidarea poziției sale.

În Kenya, pachetele lunare de televiziune digitală variază de la 329 de șilingi (2,50 $) la 1 799 de șilingi (14 $).

În timp ce StarTimes se bazează parțial pe abonamente pentru veniturile sale de bază, „Proiectul 10.000 de sate” este finanțat de Fondul de asistență Sud-Sud de stat al Chinei.

Toate antenele de satelit prezintă sigla StarTimes, emblema Ministerului Informațiilor din Kenya și o siglă roșie „China Aid”. În timpul instalării acestor antene, reprezentanții StarTimes au spus că este un „cadou” din partea Chinei, și-au amintit mai mulți săteni.

Influența Chinei

Potrivit Dr. Angela Lewis, un academician care a scris pe larg despre StarTimes în Africa, proiectul avea potențialul de a lăsa o imagine pozitivă a Chinei pentru publicul african.

Sătenii din cadrul proiectului au primit aparent totul gratuit, inclusiv infrastructura, cum ar fi o antenă de satelit, o baterie și instalarea, precum și un abonament la conținutul StarTimes.

Potrivit Dr. Lewis, acest lucru a reprezentat o „schimbare radicală”, deoarece satele izolate din Africa aveau anterior acces, în cea mai mare parte, la televiziunea analogică, nesigură.

Pentru mulți, acesta a fost primul lor acces la antene satelit, modificând modul în care sătenii interacționau cu lumea exterioară, a spus ea.

Cu toate acestea, mai multe gospodării kenyene intervievate de BBC spun că, în mod neașteptat, perioada de încercare gratuită a durat doar o perioadă limitată de timp.

În ciuda prețului său relativ ieftin, prelungirea abonamentelor a fost considerată o povară financiară semnificativă pentru mulți.

Odată cu aceasta, entuziasmul inițial a dispărut în rândul unora dintre beneficiarii proiectului, punând o umbră în eforturile Chinei de a crea bunăvoință.

Fără abonament, doar anumite canale gratuite, cum ar fi Kenyan Broadcasting Cooperation, sunt disponibile.

Conținut: știri prăfuite, seriale chinezești și fotbalul, care rămâne rege

În timpul vizitei BBC în patru sate diferite care au primit antene StarTimes din 2018 până în 2020, mulți săteni au declarat că au încetat să mai folosească StarTimes după încheierea perioadei de testare gratuită. Multe dintre cele 25 de gospodării inițiale care au primit antene de satelit în satul său au ales să nu se aboneze.

Influența Chinei se extinde asupra conținutului difuzat pe canalele StarTimes, cu rezultate mixte. Chiar și cele mai ieftine pachete includ canale precum Kung Fu și Sino Drama, care prezintă filme și seriale predominant chinezești.

În 2023, peste 1 000 de filme și seriale chinezești au fost dublate în limbile locale. Printre sătenii care au urmărit emisiuni chinezești, mulți au declarat că au găsit programele învechite, prezentând personajele chinezești într-un mod unidimensional, cu emisiuni adesea centrate pe teme stereotipe.

O scurtă răsfoire a ghidului arată o multitudine de emisiuni axate pe întâlniri sau romantism, inclusiv un reality show popular numit Hello, Mr. Right, în care concurenții încearcă să își găsească perechea perfectă. Formatul a fost modelat după o emisiune similară din China numită If You Are the One.

Dar fotbalul rămâne atracția supremă pentru publicul african. În 2023, de exemplu, Cupa Africii pe Națiuni (Afcon) a avut un număr record de aproape două miliarde de telespectatori la nivel mondial, potrivit Confederației Africane de Fotbal.

Conștientă de această oportunitate de afaceri, StarTimes a investit masiv în asigurarea drepturilor de difuzare a meciurilor de fotbal, inclusiv Afcon, La Liga din Spania și Bundesliga din Germania.

După ce megastarul fotbalului francez Kylian Mbappé a anunțat că se alătură echipei spaniole Real Madrid, StarTimes a profitat de ocazie și a montat panouri publicitare uriașe în Nairobi pe care scria „Simțiți emoția completă a La Liga”, urmate de logo-ul StarTimes.

Totuși, acest lucru nu funcționează pentru toată lumea.

Un fan al fotbalului a declarat pentru BBC că „ar prefera să se bucure de emoția din Premier League”.

„Majoritatea kenyenilor nu sunt interesați de La Liga, ci Premier League engleză, care atrage publicul”, a explicat Levi Obonyo, profesor la Universitatea Daystar din Nairobi.

Deși CGTN, televiziunea de stat chineză cu acoperire internațională, este inclusă în pachetul său cel mai ieftin, spre deosebire de BBC și CNN, aceasta nu atrage telespectatorii.

Dr. Dani Madrid-Morales, conferențiar la Universitatea din Sheffield, afirmă la rândul său că StarTimes nu a revoluționat mediul de știri [african].

Majoritatea sătenilor spun că preferă canalele locale de știri. StarTimes înțelege acest lucru. De fapt, conform unui purtător de cuvânt al companiei, peste 95 % din cei 5 000 de angajați africani sunt localnici, iar StarTimes își propune să se prezinte ca acordând prioritate vocilor africane.

Un consultant al companiilor media chineze din Africa a declarat că StarTimes încearcă să evite repetarea a ceea ce s-a întâmplat cu companii precum TikTok sau Huawei, a căror “față chinezească” evidentă a atras un nivel ridicat de control în Occident.

Studiul Dr. Lewis asupra știrilor din perioada 2015-2019 întărește acest lucru, observând că majoritatea știrilor care menționau StarTimes nu făceau referire la China sau la relațiile China-Africa. Compania pare atentă să nu-și prezinte în mod deschis rădăcinile chinezești.

Totuși, efectul de consolidare a imaginii proiectului la care spera China nu a reușit să se materializeze.

„A existat o încercare a guvernului de a reechilibra fluxul de informații care ar pune China într-o lumină pozitivă, dar acest lucru nu s-a materializat”, a declarat Dr. Madrid-Morales. „Suma de bani care a fost investită în acest proiect nu a adus prea multe beneficii guvernului chinez.”

