În mijlocul terorii, locuitorii din Israel trăiesc adevărate drame. Noa, o tânără de 18 ani povestește cum din prima zi de război, a pierdut legătura cu mama ei. Aceasta se întorcea acasă, dintr-o localitate aflată la granița cu Fâșia Gaza. Pe drum, a trimis familiei un mesaj în care spune că se află în mijlocul unui atac. De atunci nu a mai dat niciun semn. Apropiații ei cer teroriștilor să o elibereze, dacă mai este în viață.

Reporter Digi24: Care au fost ultimele lucruri pe care le-ai discutat cu mama ta?

Noa Mishkin: Ultimul contact cu mama a fost prin mesajele pe care ea le-a trimis tatălui meu. A spus: „Sunt lângă Kibbutz Be'eri, sunt în mijlocul unor împușcături, vino să mă salvezi!”. Am pierdut legătura de atunci. Se întâmpla sâmbătă, pe 7 octombrie, într-un atac al Hamas. Mama se afla în sud în acel weekend cu un grup de voluntari pentru un festival care avea loc în apropiere de Kibbutz Be'eri. S-a trezit la sunetul sirenelor antiaeriene și s-a pornit înapoi spre casă și din nefericire, pe drum, într-o parcare era o mare petrecere și o sută de teroriști Hamas i-au ucis ca la o vânătoare de gâște și au luat mai multe persoane drept ostatice în Gaza.

Noi două nu am vorbit în acea zi. Eu eram în Ierusalim, erau multe sirene. Era atât de șocant încât nu înțelegeam ce se întâmplă și nu știam că mama este aproape de atac.

Reporter Digi24: Ați încercat să o găsiți?

Noa Mishkin: Desigur, încercăm să o găsim, orice indiciu. Am găsit mașina ei cu urme de sânge și de împușcături peste tot dar mama lipsește în continuare.

Reporter Digi24: Din câte înteleg, zilele acestea urma să fie ziua ei de naștere. Când era mai exact?

Noa Mishkin: Chiar astăzi.

Reporter Digi24: Ce făceați de obicei de ziua ei?

Noa Mishkin: Anul trecut eu am pregătit un tort pentru ea ca surpriză și i l-am dăruit dimineața cu lumânări. Noi am cântat și a fost atât de diferit față de acest an...

Reporter Digi24: Ați încercat să urmăriți telefonul ei mobil?

Noa Mishkin: Da. Vă pot arăta o hartă care indică acele locuri.

Reporter Digi24: Apoi i-ați pierdut urma?

Noa Mishkin: Da. La ora 10:35. Au trecut 12 zile de la atacul terorist, dar ei încă ne atacă. Chiar noaptea trecută a fost un atac și acesta e adăpostul. La următoarea sirenă, toată familia intră și toți cei din casă vor veni aici. Locuiesc în centrul Israelului. În Hod HaSharon.



Reporter Digi24: Există case distruse sau familii care și-au pierdut apropiați în zonă?

Noa Mishkin: Ca și în cazul mamei, știu personal multe alte povești asemănătoare. Anul trecut locuiam într-un grup de 5 case. Nano Vikdowy, o fată din acel grup, are doar 12 ani și a fost considerată ostatică cu alte 10 rude apropiate ale sale din Kibbutz Be'eri.

Reporter Digi24: A mers cineva din familia ta la război? Este cineva în armată?

Noa Mishkin: Eu trebuie să merg. Sunt cea mai mare dintre frați și trebuie să mă alătur armatei la anul.

Vrem doar să știm unde e mama. (...) Nu știu dacă e luată ostatic pentru că Hamas nu a anunțat pe toată lumea, sunt circa 50 de ostatici care nu au fost confirmați (...) și sunt circa 300 de persoane care au murit din păcate, ei nu sunt recunoscuți, majoritatea au fost arși. Deci mama ar putea fi unul din cei 50 sau cei 300, nu știm, chiar vrem răspunsuri. (...) Hamas trebuie să distribuie informația despre ostatici, au trecut 11 zile în care nu știm ce se întâmplă.

Și vreau să cer: Vă rog, ajutați-mă să o aduc pe mama acasă, îmi e atât de dor de ea! Vreau să sărbătoresc ziua ei de naștere cu ea. Și vreau ca totul să se termine.

Editor : G.M.