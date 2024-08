Grecia deține una dintre cele mai mari și mai performante flote de tancuri din Europa, cu aproximativ 850 de tancuri de luptă principale în serviciu activ, scrie NationalInterest.

Arsenalul armatei elene include tancuri avansate de fabricație germană, precum Leopard 2A6 HEL și Leopard 2A4/GR, concepute pentru a contracara amenințarea Turciei, un stat vecin membru al NATO cu o lungă istorie de tensiuni cu Grecia.

În timp ce armata elenă își echilibrează achizițiile militare între surse americane și europene, flota sa de tancuri rămâne exclusiv de fabricație germană, subliniind alegerile strategice ale țării.

Într-adevăr, armata elenă deține mai multe tancuri de luptă principale decât armatele franceză și britanică la un loc.

Și nu vorbim despre tancuri învechite care nu ar supraviețui nici 10 minute pe câmpul de luptă modern. Nu, Grecia are sute de blindate care ar putea face față celor mai avansate tancuri din lume.

Există un răspuns simplu la întrebarea de ce o mică țară europeană care nu a mai luptat într-un conflict major de la Războiul din Coreea are nevoie de sute de tancuri principale de luptă: Turcia.

Deși ambele țări sunt membre NATO, Grecia și Turcia împărtășesc o animozitate veche, care datează din secolul al X-lea, când triburi turcești nomade au invadat Imperiul Bizantin. Mai mult de o mie de ani mai târziu, animozitatea este încă puternică, iar cele două țări s-au ciocnit, direct sau indirect, de mai multe ori în ultimii 100 de ani. Preocuparea legitimă față de atitudinea turcilor a forțat Grecia să investească masiv în tancuri.

Grecia mizează numai pe tancuri germane

Armata elenă dispune de una dintre cele mai mari și mai capabile forțe blindate din Europa, cu aproximativ 850 de tancuri de luptă principale în serviciu activ și alte câteva sute în rezervă.

Mai exact, Armata elenă are aproximativ 170 de tancuri Leopard 2A6 HEL, 180 de tancuri Leopard 2A4/GR și 500 de tancuri Leopard 1 A5/GR în serviciu activ. În plus, Armata elenă are aproximativ 400 de tancuri M48A5 MOLF și 100 de tancuri M60A3 în rezervă, dintre care unele vor fi vândute pentru fier vechi.

Leopard 2A6 HEL, care vine de la „Hellenic”, este una dintre cele mai avansate versiuni ale MBT-ului Leopard de fabricație germană și a fost fabricat special pentru Grecia. Leopard 2A4/GR este un vehicul blindat foarte capabil, care poate prospera pe câmpul de luptă modern.

În ceea ce privește sursele de aprovizionare cu echipamente militare, Grecia încearcă de zeci de ani să își echilibreze relațiile cu Statele Unite și Europa. Membră a NATO și a Uniunii Europene, Grecia are posibilitatea de a achiziționa echipamente militare din mai multe surse. Din punct de vedere istoric, Atena a cumpărat sisteme de armament din cel puțin două țări diferite, Statele Unite fiind întotdeauna una dintre cele două.

De exemplu, Forțele Aeriene Elene folosesc sute de avioane de luptă F-16 Fighting Falcon de producție americană, dar și avioanele franceze Dassault Rafale și Dassault Mirage. În mod similar, Marina elenă operează nave de luptă de suprafață și submarine fabricate în Statele Unite, Germania, Franța și Țările de Jos.

Cu toate acestea, în ceea ce privește tancurile, armata elenă s-a axat exclusiv pe vehicule fabricate în Germania pentru arsenalul său activ.

Alt clasament. Câte tancuri are România

O satistică din 2022 cu privire la numărul de tancuri din țările europene (vorbim aici de totalitatea tancurilor, nu doar de cele principale de luptă) clasa Grecia pe locul trei (1243 de tancuri), după Turcia (3022) și Ucraina (2596). Este inutil să spunem că între timp harta a suferit mutații enorme.

În acel clasament România era cotată cu o totalitate de 451 de tancuri, la jumătate față de Polonia (863), dar oricum mai puțin decât Marea Britanie (227), Germania (266) sau Franța (406).

O altă statistică, din 2023 spune că România are 377 de tancuri principale de luptă și 990 de blindate auxiliare. (Sursa - Istitutul Internațional pentru Studii Strategige, 15 februarie 2023)

