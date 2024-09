Cu doar două luni până la ziua alegerilor prezidențiale din Statele Unite ale Americii, prima dezbatere prezidențială dintre democrata Kamala Harris și republicanul Donald Trump a avut loc marţi seara la ABC News, o piatră de hotar în ceea ce a fost deja o cursă prezidenţială tumultoasă. La începutul confruntării, vicepreşedinta SUA s-a îndreptat către fostul preşedinte cu mâna întinsă şi s-a recomandat: „Kamala Harris”. Trump a dat mâna cu ea, ceea ce nu făcuse la precedenta dezbatere pe care o avusese cu Joe Biden, președintele în exercițiu, care fusese candidatul inițial al democraților, dar s-a retras din cursă.

Dezbaterea a avut loc în Philadelphia, cel mai mare oraș din Pennsylvania, care este un stat critic pentru cursa electorală. Ambii nominalizați concurează pentru sprijinul alegătorilor din clasa muncitoare a statului. Și a avut loc într-o zi simbolică pentru Statele Unite, în care sunt comemorate atentatele de acum 23 de ani, care au îndoliat superputerea mondială.

Cum s-a ajuns aici

Aceasta a fost prima dezbatere între Harris şi Trump. Joe Biden şi Trump s-au confruntat în iunie, dar preşedintele în funcţie a avut o prestaţie atât de slabă, încât a provocat o prăbuşire a numărului de susţinători şi a fost nevoit să se retragă.

Deşi Kamala Harris a fost vicepreşedintă din 2021, ea a acordat un singur interviu oficial de la lansarea campaniei sale prezidenţiale, iar sondajele au indicat că alegătorii doresc să afle mai multe despre planurile sale, dacă va fi aleasă. Această dezbatere i-ar putea oferi ocazia de a face acest lucru, în timp ce Trump va avea şansa de a-şi susţine revenirea la Casa Albă.

CITIȚI ȘI:

Dezbaterea Harris - Trump. De ce miza e mult mai mare pentru candidata democrată decât pentru fostul președinte republican

Situația americanilor: mai bună sau mai rea decât acum patru ani?

Prima întrebare, pentru Kamala Harris, a fost: "Credeţi că situaţia americanilor este mai bună decât acum patru ani?"

„Am fost crescută ca un copil din clasa de mijloc şi sunt de fapt singura persoană de pe această scenă care are un plan care vizează ridicarea clasei de mijloc şi a oamenilor muncii din America. Cred în ambiţia, aspiraţiile şi visele poporului american şi de aceea îmi imaginez şi am de fapt un plan pentru a construi ceea ce eu numesc o economie a oportunităţilor”, a răspuns Harris.

De asemenea, ea a ţinut să atace politica fiscală a lui Trump: „Adversarul meu, pe de altă parte, planul său este de a face ceea ce a făcut şi înainte, şi anume să ofere o reducere a impozitelor pentru miliardari şi marile corporaţii, ceea ce va duce la o creştere cu 5 miliarde de dolari a deficitului Americii. Adversarul meu are un plan pe care eu îl numesc Taxa Trump, care ar fi o taxă de 20% pe bunurile de zi cu zi pe care vă bazaţi. Economiştii au afirmat că această taxă a lui Trump ar însemna, de fapt, pentru familiile din clasa de mijloc, cu aproximativ 4 000 de dolari mai mult pe an, din cauza politicilor şi ideilor sale cu privire la ceea ce ar trebui să fie pus pe spatele oamenilor din clasa de mijloc care plătesc pentru reducerile de taxe pentru miliardari”, a spus Kamala Harris, care a început dezbaterea pe un ton ferm şi deloc intimidat.

Instantaneu din timpul dezbaterii de la postul ABC. Foto: Profimedia Images

Trump a promis să impună taxe altor țări

Ca răspuns la Harris, Trump a promis să impună taxe altor ţări. „În sfârşit, ne plătesc înapoi pentru ceea ce am făcut noi pentru lume”, a spus el.

În special, fostul preşedinte a menţionat China, spunând că guvernul a încasat „miliarde” de la această ţară prin tarife care au rămas în vigoare chiar şi după ce el a părăsit funcţia.

Vicepreşedintele Harris a replicat atacurilor lui Trump la adresa economiei, transferând vina asupra administraţiei sale. „Donald Trump ne-a lăsat cu cel mai grav şomaj de la Marea Depresiune încoace”, a spus ea. „Ceea ce am făcut noi a fost să curăţăm mizeria lui Donald Trump”, a adaugat ea.

Harris a citat, de asemenea, Proiectul 2025 - ceea ce ea numeşte un „plan detaliat şi periculos” pe care susţine că Trump îl va pune în aplicare dacă va prelua funcţia.

Despre PROIECTUL 2025: Trump se distanțează

Fostul preşedinte Donald Trump s-a distanţat imediat de Proiectul 2025, după ce vicepreşedintele Kamala Harris l-a acuzat că are legătură cu „planul periculos”.

„Nu am nimic de-a face cu Proiectul 2025”, a spus el. „Nu l-am citit. Nu vreau să îl citesc, intenţionat. Nu am de gând să îl citesc”, a dat el asigurări.

Trump a continuat spunând că oamenii care au scris planul Proiectului 2025 au venit cu idei, „cred că unele bune, altele rele”, a menţionat el, dar a spus că el nu are nimic de-a face cu asta.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Ce este ”Project 2025”

Proiectul conservator Project 2025 stabileşte un plan pentru o potenţială a doua preşedinţie a lui Donald Trump. Documentul de 920 de pagini a fost conceput de think tank-ul conservator Heritage Foundation şi elaborat în mare parte de persoane care au lucrat în administraţia lui Trump. Trump s-a distanţat public de iniţiativă, numind idei nespecificate ale Proiectului 2025 „extrem de grave”.

Propunerile Proiectului 2025 privind politicile de dreapta şi o remodelare radicală a ramurii executive au devenit ţinte frecvente ale criticilor democraţilor.

Dreptul la avort

Moderatorii au trecut acum la una dintre cele mai importante probleme pentru alegători: dreptul la avort. Ei i-au cerut lui Trump să îşi clarifice poziţia cu privire la acest subiect, având în vedere mesajele sale contradictorii din trecut.

Trump a început prin a afirma că democraţii doresc să permită avortul în „luna a noua” a sarcinii. Democraţii sunt „radicali” în această privinţă, spune el, afirmând că alesul lui Harris pentru funcţia de vicepreşedinte, Tim Walz, în special, a pledat pentru avortul în luna a noua.

Trump a continuat spunând că a contribuit la readucerea chestiunii avortului la decizia statelor şi afirmă că el crede în excepţii în cazuri de viol şi incest.

”Bebeluși executați după naștere”

„Nu există niciun stat în această ţară în care este legal să ucizi un copil după ce s-a născut”, a replicat moderatorul după ce Trump a susţinut că unele state permit ca bebeluşii să fie „executaţi” după naştere.

Harris a remarcat faptul că Trump a numit trei dintre judecătorii Curţii Supreme care au anulat dreptul naţional la avort în urmă cu doi ani. Ea spune că mai multe state au adoptat „interdicţii de avort Trump care nu fac excepţii pentru viol şi incest”.

„Spuneţi că asta şi-au dorit oamenii?”, l-a întrebat ea, descriind femei care „sângerează în spate, într-o maşină, într-o parcare” pentru că nu pot face un avort. „Ele nu vor asta”, a spus ea, vocea ei devenind emoţională.

Harris a combinat o mulţime de fapte şi statistici în răspunsurile sale de până acum. Dar avortul este unul dintre cele mai puternice subiecte ale lui Harris, iar când vorbeşte despre acest subiect devine foarte personală şi plină de viaţă. „Am vorbit cu femei din întreaga ţară”, a spus ea, ridicându-şi vocea. Ea a spus că femeilor „care suferă de un avort spontan” li se refuză îngrijirea într-o cameră de urgenţă pentru că furnizorii de asistenţă medicală „se tem că ar putea ajunge la închisoare”.

Harris a preluat conducerea mesajelor Administraţiei Biden privind drepturile reproductive, astfel încât acesta este un teren confortabil pentru ea.

Donald Trump, în timpul confruntării cu Kamala Harris la postul ABC. Foto: Profimedia Images

Harris lansează unul dintre cele mai dure atacuri la Trump

Harris tocmai a lansat unele dintre cele mai dure atacuri la adresa lui Trump de până acum. Harris i-a reproşat lui Trump că îşi petrece mitingurile făcând declaraţii ciudate, în loc să vorbească despre modul în care ar rezolva problemele americanilor. Ea spune că Trump are o înclinaţie pentru a vorbi despre subiecte care nu au nimic de-a face cu problemele politice şi invită oamenii să participe la mitingurile sale.

„Voi face ceva cu adevărat neobişnuit şi vă voi invita să participaţi la unul dintre mitingurile lui Donald Trump, deoarece este un lucru foarte interesant de urmărit. Veţi vedea că în timpul mitingurilor sale, vorbeşte despre personaje fictive precum Hannibal Lecter. Va vorbi despre morile de vânt care provoacă cancer. Şi ceea ce veţi observa, de asemenea, este că oamenii încep să părăsească mai devreme mitingurile sale din cauza epuizării şi a plictiselii. Şi am să vă spun că singurul lucru despre care nu-l veţi auzi vorbind este despre voi. Nu-l veţi auzi vorbind despre nevoile voastre, despre visele voastre, despre nevoile voastre şi despre dorinţele voastre. Şi o să vă spun că eu cred că meritaţi un preşedinte care să vă pună pe primul loc. Şi vă promit că o voi face”, a spus Kamala Harris.

Fostul preşedinte a răspuns prin apărarea dimensiunii evenimentelor sale. Trump susţine, la rândul său, că „nimeni” nu merge la mitingurile lui Harris. „Oamenii nu pleacă de la mitingurile mele. Avem cele mai mari mitinguri, cele mai incredibile mitinguri din istoria politicii. Asta pentru că oamenii vor să îşi ia ţara înapoi”, arată Trump.

Kamala Harris, oferind replica contracandidatului ei republican, la confruntarea de la ABC. Foto: Profimedia Images

Zvonul privind imigranții, care mănâncă animalele de companie, adus de Trump la dezbatere

Când discuţia a ajuns la o altă temă fierbinte, imigraţia ilegală, Trump a susţinut în mod fals că imigranţii „mănâncă animalele de companie” într-un oraş din Ohio. În probabil cel mai bizar moment al acestei dezbateri de până acum, Trump a repetat o afirmaţie nefondată potrivit căreia imigranţii mănâncă animalele de companie într-un oraş din Ohio, forţând moderatorul de la ABC să îi spună că nu există nicio dovadă în acest sens.

„În Springfield, ei mănâncă câinii, oamenii care au venit, mănâncă pisicile... mănâncă animalele de companie ale oamenilor care locuiesc acolo. Şi asta se întâmplă în ţara noastră şi este o ruşine”, a declarat fostul preşedinte.

Povestea migranţilor care ar fi mâncat animale de companie a circulat în mass-media de dreapta în ultimele zile şi a fost repetată de contracandidatul lui Trump, JD Vance.

„Aţi adus vorba de Springfield, Ohio, iar ABC News a contactat administratorul oraşului de acolo. Acesta ne-a spus că nu au existat rapoarte credibile cu privire la afirmaţii specifice potrivit cărora animalele de companie ar fi fost rănite, vătămate sau abuzate de persoane din comunitatea imigranţilor”, i-a spus moderatorul David Muir lui Trump.

În replică, fostul preşedinte a spus că „aşa s-a spus la televizor”.

Trump acuză democrații pentru tentativa de asasinat asupra sa

FBI nu este încă sigur de ce un tânăr a deschis focul la un miting al lui Trump în Pennsylvania, în iulie, rănindu-l uşor pe fostul preşedinte la ureche şi omorând un participant. Dar la dezbatere, fostul preşedinte a declarat că Harris şi alţi democraţi care l-au numit o „ameninţare la adresa democraţiei” au declanşat atacul.

„Am primit probabil un glonţ în cap din cauza lucrurilor pe care le spun despre mine. Ei vorbesc despre democraţie, că eu sunt o ameninţare la adresa democraţiei. Ei sunt ameninţarea la adresa democraţiei”, a spus Trump, înainte de a aduce în discuţie ancheta privind influenţa rusă care l-a chinuit în timpul primului său mandat.

Kamala Harris contraatacă: Trump a fost concediat de 81 de milioane de oameni

Într-o aluzie la emisiunea care l-a făcut celebru pe Trump, Harris spune că oponentul ei „a fost concediat de 81 de milioane de oameni” după ce a refuzat să accepte pierderea alegerilor din 2020.

S-a întâmplat într-un moment al discuţiei în care Donald Trump a continuat să insiste că a câştigat alegerile din 2020, în ciuda faptului că moderatorul David Muir a subliniat că judecătorii din întreaga ţară au respins acuzaţiile sale de fraudă.

Acest lucru i-a oferit însă Kamalei Harris ocazia de a-l ataca în termeni pe care fostul prezentator al emisiunii „Ucenicul” i-ar fi înţeles foarte bine: „Donald Trump a fost concediat de 81 de milioane de oameni, aşa că, să fim clari în privinţa asta. Şi, în mod clar, îi este foarte greu să proceseze acest lucru. Dar nu ne putem permite să avem un preşedinte al Statelor Unite care încearcă, aşa cum a făcut-o în trecut, să răstoarne voinţa alegătorilor în cadrul unor alegeri libere şi corecte”, a spus Harris.

„Şi am să vă spun că am călătorit în lume în calitate de vicepreşedinte al Statelor Unite şi liderii lumii râd de Donald Trump. Am vorbit cu lideri militari, dintre care unii lucrează cu dumneavoastră, şi ei spun că sunteţi o ruşine. Iar atunci când vorbeşti în acest fel într-o dezbatere prezidenţială şi negi că ai pierdut, pentru că, de fapt, ai pierdut alegerile, te face să crezi că poate nu avem, la candidatul din dreapta mea, temperamentul sau capacitatea de a fi convins de fapte. Acest lucru este profund îngrijorător, iar poporul american merită mai mult” - l-a atacat Harris pe Trump.

Trump îl invocă pe Viktor Orban

Dezbaterea se apropie de subiectele de politică externă.

La un moment dat, pentru a demonstra că administraţia Biden a fost dezastruoasă, Trump l-a invocat pe prietenul său din Ungaria, premierul Viktor Orban, care a arătat că „de trei ani lumea a luat foc”.

Ajungând la subiectul Ucraina, Trump a repetat că el vrea să pună capăt războiului şi că a avut o relaţie bună cu Vladimir Putin.

”Aliații noștri din NATO sunt recunoscători că nu mai sunteți președinte”

Dezbaterea se concentrează pe rolul SUA în comunitatea globală. Trump îl critică pe Biden ca fiind un preşedinte absent, iar Harris ripostează. „Nu candidaţi împotriva lui Biden, candidaţi împotriva mea”, îi spune ea.

Revenind la chestiunea Ucrainei, ea spune că are o relaţie puternică cu preşedintele Ucrainei. „Aliaţii noştri din NATO sunt atât de recunoscători că nu mai sunteţi preşedinte", îi spune Harris lui Trump.

Putin „este un dictator care vă va mânca la prânz”, îi spune Harris lui Trump.

Fostul preşedinte o numeşte apoi pe Harris „cel mai prost vicepreşedinte din istorie” şi susţine că ea nu a reuşit să prevină războiul prin negocierea dintre Ucraina şi Rusia înainte de invazie.

Donald Trump a susţinut, în mod fals, că vicepreşedintele Kamala Harris s-a întâlnit cu preşedintele rus Vladimir Putin cu câteva zile înainte ca Rusia să invadeze Ucraina şi nu a reuşit să îl descurajeze, pentru a opri invazia. „Au trimis-o să negocieze pacea înainte ca acest război să înceapă”, a spus Trump, referindu-se la Harris. „Trei zile mai târziu, el a intrat şi a început războiul pentru că tot ce au spus ei a fost slab şi stupid”, a afirmat el..

Kamala Harris a menționat România

Kamala Harris, fără surprize, a apărat ferm sprijinul Washingtonului pentru Ucraina, apoi l-a atacat din nou pe Trump. În contextul Ucraina, Kamala Harris a arătat că actuala administraţie a încercat să împiedice acest război şi a amintit că s-a întâlnit cu Zelenski cu doar trei zile înainte de izbucnirea războiului (la conferinţa de securitate de la Munchen - n.r.), iar apoi a venit personal în România şi Polonia, ţări aliate şi vecine cu Ucraina, la scurt timp după declanşarea invaziei ruse, în martie 2022.

„Cred că motivul pentru care Donald Trump spune că acest război s-ar termina în 24 de ore este pentru că ar renunţa la el”, a spus vicepreşedintele. „Prin munca pe care eu şi alţii am făcut-o, am reunit 50 de ţări pentru a sprijini Ucraina în apărarea sa corectă şi, datorită sprijinului nostru, datorită apărării aeriene, muniţiei, artileriei, suliţelor, tancurilor Abrams pe care le-am furnizat, Ucraina rămâne o ţară independentă şi liberă”, a arătat Kamala Harris.

Ea a continuat: „Dacă Donald Trump ar fi preşedinte, Putin ar sta chiar acum la Kiev şi înţelegeţi ce ar însemna acest lucru, deoarece agenda lui Putin nu se referă doar la Ucraina. Înţelegeţi de ce aliaţii europeni şi aliaţii noştri din NATO sunt atât de recunoscători că nu mai sunteţi preşedinte şi că înţelegem importanţa celei mai mari alianţe militare pe care lumea a cunoscut-o vreodată, care este NATO, şi ce am făcut pentru a păstra capacitatea lui Zelenski şi a ucrainenilor de a lupta pentru independenţa lor. Altfel, Putin ar fi stat la Kiev cu ochii pe restul Europei, începând cu Polonia”, a punctat Kamala Harris.

Kamala Harris: ”Dețin o armă. Și Tim Walz este posesor de armă”

Kamala Harris spune că Trump a minţit în mod repetat cu privire la părerile ei privind fracturarea hidraulică şi politica privind armele.

„Tim Walz şi cu mine suntem amândoi posesori de arme. Nu luăm armele nimănui”, a dat asigurări Harris.

În 2019, un consilier de campanie al lui Harris a dezvăluit că aceasta deţine o armă de mână.

„Deţin o armă”, a declarat Harris şi în timpul campaniei din Iowa, „şi deţin o armă probabil din acelaşi motiv pentru care o fac mulţi oameni - pentru siguranţa personală”.

Editor : Marina Constantinoiu