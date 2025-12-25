Din culisele negocierilor SUA – Belarus. Lukașenko și mărfurile pe care dictatorul le are din plin: prizonierii politici și vodca

Trimisul special al lui Donald Trump în Belarus, John Coale, a dezvăluit într-un interviu exclusiv acordat Wall Street Journal (WSJ) detalii despre negocierile din culise, alimentate cu vodcă, privind eliberarea prizonierilor din Belarus.

Ziarul a relatat că Minsk a contactat Washingtonul la scurt timp după ce Donald Trump s-a întors la Casa Albă pentru al doilea mandat în ianuarie.

Liderul autoritar al Belarusului era interesat de o detensionare a relațiilor cu SUA, dar Washingtonul a spus că Minsk trebuie să facă primul pas. În decurs de o săptămână, cetățeanul american Anastassia Nuhfer a fost eliberată.

Prizonieri politici și vodca

Lukașenko a fost fericit să ofere o marfă pe care o avea din belșug: prizonieri politici. Trump însuși a descris politica extinsă a lui Lukașenko de a încarcera oponenții ca fiind „luare de ostatici”, dar Coale a declarat pentru WSJ că acest lucru nu a constituit un obstacol în calea începerii negocierilor.

„Nu-mi pasă cu cine vorbim”, a declarat el pentru ziar. „Nu contează cu cine vorbești, dacă persoana respectivă îți poate oferi ceea ce vrei, asta e tot ce contează”, a adăugat el, descriind abordarea ca fiind „tipică pentru Trump”.

Trump are reputația de a se angaja în relații cu lideri mondiali evitați de colegii săi, în special președintele Rusiei, Vladimir Putin, deși în primul său mandat s-a întâlnit și cu Kim Jong Un din Coreea de Nord.

Lukașenko încercase anterior să schimbe prizonieri pentru ridicarea sancțiunilor din partea administrației Biden, dar opoziția din Europa a zădărnicit procesul. Cu Trump la conducere, lucrurile stăteau altfel, a spus Coale.

Începutul dezghețului

Încă din februarie, Lukașenko a ordonat eliberarea unui alt cetățean american și, în urma discuțiilor cu diplomații americani, alți trei prizonieri au fost eliberați la scurt timp, printre care un jurnalist de la Radio Free Europe/Radio Liberty. Dezghețul începuse.

Intră Coale. Avocatul veteran care îl reprezentase anterior pe Trump într-un proces împotriva unei platforme de socializare a fost chemat de Departamentul de Stat pentru a asigura eliberarea unui alt cetățean american, activistul politic Iuri Zenkovich. Două zile mai târziu, el stătea în fastul Palatului Prezidențial din Belarus, bând vodcă cu Lukașenko.

Coale a declarat pentru Journal că ambii interlocutori și-au presărat discursul cu injurii în timp ce beau vodca marca „Prezident” a lui Lukașenko.

„Masa învinșilor”

Coale a spus că a comparat procesul de negociere cu o cantină de liceu și i-a spus omului forte din Belarus că acesta se află la „masa rataților” la nivel global, alături de țări precum Venezuela și Coreea de Nord. Dacă dorea să se mute la „masa celor cool”, avea nevoie de ajutorul SUA, a spus el.

La una dintre aceste întâlniri, Coale și-a amintit că Lukașenko a observat că slăbise de la ultima lor întâlnire, iar trimisul american i-a spus că folosește un nou medicament pentru slăbit. Liderul belarus și-a exprimat interesul, iar oaspetele său i-a înmânat o broșură de la producător. Oficialii de la Washington au decis ulterior să exploreze modalități de a asigura aprovizionarea cu medicamentul pentru Minsk.

În această atmosferă plăcută, caracterizată de consumul excesiv de alcool și glume de vestiar, relațiile s-au îmbunătățit, iar Minsk a eliberat sute de deținuți din aproape o duzină de țări, printre care și personalități de seamă, precum laureatul Premiului Nobel pentru Pace, Ales Bialiatski.

În schimb, SUA au ridicat sancțiunile asupra potasei, un ingredient cheie al îngrășămintelor și o sursă crucială de valută străină pentru Minsk. De asemenea, au fost relaxate restricțiile asupra companiei aeriene de stat din Belarus, iar Coale a promis mai multe sancțiuni în schimbul eliberării mai multor prizonieri.

Curtarea Kremlinului

Administrația Trump speră că acest proces de apropiere va servi drept exemplu pentru Moscova și că Vladimir Putin va căuta același tip de salvare economică.

Opoziția din Belarus și alți critici europeni sunt însă mai cinici. Ei au sugerat că recompensarea lui Lukașenko pentru „luarea de ostatici” nu va face decât să-l încurajeze să continue, creând o „ușă rotativă” în sistemul penitenciar din Belarus.

Editor : Sebastian Eduard