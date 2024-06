Dispariția misterioasă a unui prezentator TV britanic aflat în vacanță în Grecia. Imaginile surprinse de o cameră de supraveghere

Prezentatorul TV Michael Mosley, care a fost dat dispărut pe insula grecească Symi, a fost filmat de o cameră de supraveghere la mai puțin de jumătate de oră după ce a plecat de pe plajă pentru a face o plimbare, relatează BBC.

Înregistrările sugerează că Mosley a mers până în satul din apropiere, Pedi, după ce a plecat de pe plaja Agios Nikolaos.

Prezentatorul, cunoscut pentru emisiunile sale TV și podcastul său Just One Thing, difuzat pe BBC Radio 4, a plecat de pe plajă miercuri, la 13:30, ora locală, și de atunci nu se mai știe nimic despre el.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Imaginile de pe camera de supraveghere par să-l surprindă pe Mosley pe strada principală a localității, ținând o umbrelă în mână.

O înregistrate de pe o altă cameră de supraveghere din apropiere arată un bărbat care poartă aceleași haine și purtând aceeași umbrelă, la ora 13:50.

O femeie a spus că l-a văzut pe Mosley în Pedi miercuri, a declarat viceprimarul insulei Ilias Chaskas pentru BBC News.

Chaskas, care participă la căutări, a spus că „s-au uitat peste tot”, iar scafandrii „au căutat în apă” cu ajutorul Pazei de Coastă Elene.

Paza de coastă dinSymi a spus că toate bărcile de patrulare, bărcile private și bărcile comerciale din apropierea insulei îl caută pe Mosley.

Prezentatorul TV este căutat de asemenea cu elicoptere și drone.

Potrivit autorităților, Mosley și-a lăsat soția pe plajă și a plecat la plimbare spre centrul insulei. Telefonul său a fost găsit în locul în care stătea cu soția sa.

Mosley, în vârstă de 67 de ani, este un prezentator cunoscut în Marea Britanie pentru programe precum serialul BBC „Trust Me, I’m a Doctor”. De asemenea, el a apărut în emisiunile The One Show de la BBC și This Morning de la ITV. El a popularizat dieta 5:2. El a studiat medicina la Londra și este medic, dar în ultimele două decenii a lucrat ca prezentator, jurnalist și realizator de documentare.