Dmitro Kuleba, pesimist privind războiul din Ucraina: Donald Trump nu va încheia pacea, iar Occidentul nu știe pentru ce luptă

Fostul ministru de externe al Ucrainei Dmitro Kuleba pune în evidență, într-un interviu pentru Politico, discrepanța dintre reticența Occidentului de a trimite arme și angajamentul Coreei de Nord de a trimite trupe. Fostul șef al diplomației de la Kiev nu are nicio speranță că președintele ales al SUA, Donald Trump, poate negocia un acord de pace.

În interviul amplu - catalogat drept pesimist de către Politico - Kuleba a insistat asupra faptului că președintele rus Vladimir Putin nu este dispus să încheie o înțelegere și a afirmat că Trump riscă în schimb prăbușirea liniilor de front ucrainene dacă noua administrație americană va priva Kievul de arme.

Kuleba a pus la îndoială, de asemenea, hotărârea partenerilor occidentali ai Ucrainei - în special Germania, care așteaptă alegeri anticipate - și s-a plâns că, în timp ce Rusia a reușit să găsească aliați precum Coreea de Nord pentru a trimite trupe, aliații Kievului au fost inconsecvenți și nesiguri în ceea ce privește sprijinirea cu arme.

În ceea ce privește promisiunea lui Trump privind un acord rapid pentru a pune capăt războiului, Kuleba, care și-a părăsit postul în septembrie, a declarat că nu-l vede pe Putin de acord.

„Putin încă mai crede că poate stinge statalitatea ucraineană și zdrobi Ucraina ca democrație independentă și crede că este la un pas de a expune Occidentul ca fiind slab”, a spus el.

„Ucraina este o obsesie personală pentru Putin, dar zdrobirea Ucrainei este, de asemenea, un mijloc de a-și atinge marele obiectiv - de a arăta lumii cum Occidentul este incapabil să se apere sau ceea ce reprezintă.”

În timp ce Kuleba vorbea la Düsseldorf cu jurnalistul Politico, cumpărătorii de afară se bucurau de o piață de Crăciun plină de viață, unde părinții se înghesuiau să cumpere cadouri de sezon, în timp ce copiii lor erau fascinați de un carusel colorat.

Scena era departe de sângele și durerea luptei Ucrainei pentru supraviețuire și de imaginea sumbră prezentată de fostul diplomat de top al Ucrainei cu privire la ceea ce s-ar putea întâmpla după sezonul sărbătorilor, odată ce Trump se va întoarce la Casa Albă, subliniază Politico.

Pentru Kuleba, deconectarea a fost evidentă.

„Oamenii din Europa pot fi supărați pe mine, dar am continuat să spun și voi continua să spun că adevărul este că astăzi Rusia are un prieten gata să își trimită soldații să moară pentru războiul Rusiei”, a spus el, în timp ce prietenii Ucrainei nu îi vor trimite nici măcar armele de care are nevoie.

O înțelegere pe care Zelenski nu o poate semna

Trump a promis în timpul campaniei electorale că va pune capăt războiului din Ucraina și, într-un mod caracteristic, s-a lăudat că ar putea face acest lucru într-o zi. Dar a dat puține spre niciun detaliu privind modul în care va reduce la tăcere armele. Luna trecută, JD Vance, vicepreședintele ales, a declarat că orice acord ar implica probabil cedarea de teritoriu de către Ucraina - cu alte cuvinte, acceptarea faptului că Rusia ar trebui să păstreze toate sau o parte din cele 20 și ceva de procente din suprafața țării pe care le ocupă în prezent. El a preconizat, de asemenea, un fel de zonă demilitarizată.

Kuleba a declarat că acest lucru nu va funcționa, având în vedere că Putin nu este interesat de diplomație și, în schimb, încearcă să obosească Occidentul - crezând că poate obține tot ceea ce dorește. De asemenea, fostul ministru de externe nu vede cum președintele Volodimir Zelenski, fostul său șef, ar putea semna vreun pact prin care să accepte anexarea Crimeei sau a regiunii Donbas din estul Ucrainei, în ciuda afirmației sale de a căuta soluții diplomatice.

Zelenski a sugerat la începutul acestei luni că războiul se va încheia „mai repede” datorită lui Trump. Într-un interviu radiofonic pentru postul public ucrainean Suspilne, acesta a adăugat: „Trebuie să facem totul pentru a ne asigura că războiul se va încheia anul viitor prin mijloace diplomatice”. Nu este clar dacă președintele Ucrainei crede cu adevărat că este posibilă o soluționare negociată sau doar încearcă să pară constructiv pentru a-l liniști pe Trump - conform sfaturilor pe care le-a primit, el nu ar trebui să fie primul care îi spune nu lui Trump și ar trebui să îi lase pe ruși să pară partea nerezonabilă.

În orice caz, a spus Kuleba, este de neconceput ca Zelenski să poată încheia un acord care să cedeze teritoriul. „Rușii păstrează Donbasul, păstrează Crimeea, fără aderare la NATO. Poate Zelenski să semneze? Nu poate, din cauza Constituției. Și pentru că acesta va fi sfârșitul lui Zelenski din punct de vedere politic”, a spus Kuleba categoric.

Pesimismul lui Dmitro Kuleba cu privire la perspectivele unui sfârșit negociat al războiului are greutate - el rămâne foarte respectat în capitalele occidentale pentru eficiența cu care pledează pentru Ucraina. Spre regretul unor parteneri occidentali și spre consternarea opoziției ucrainene, Kuleba a demisionat în septembrie în ceea ce prietenii au descris ca fiind o plecare forțată, în contextul unei remanieri controversate a cabinetului, pusă la cale de Andrii Iermak, puternicul șef de cabinet al lui Zelenski.

Kuleba a refuzat să comenteze demisia sa, dar a declarat: „Zelenski trebuie să permită oamenilor puternici să revină în guvernul său”.

Lipsiți de arme

Una dintre cele mai mari temeri ale lui Kuleba este că Trump va reține arme și muniții sau, în cel mai bun caz, va supune Ucraina unei diete de înfometare pentru a o face mai supusă dacă, așa cum este probabil, oferta sa de pace eșuează. Dacă se întâmplă acest lucru, a avertizat Kuleba, perspectivele Kievului vor fi groaznice.

„Linia frontului din Donbas se va prăbuși și rușii vor fi la porțile Dnipro, Poltava și Zaporojie”, a avertizat el. „Acesta va fi cel mai periculos moment pentru Ucraina în acest război”.

Săptămâna trecută, pentru prima dată în război, Rusia a țintit Nipru cu o rachetă balistică intercontinentală echipată cu focoase multiple și a amenințat de atunci că va lansa altele. Rusia a desfășurat, de asemenea, aproximativ 10.000 de soldați nord-coreeni în regiunea sa vestică Kursk, pentru a ajuta la evacuarea trupelor ucrainene dintr-un mic cap de pod pe care acestea l-au stabilit în interiorul Rusiei în timpul unei invazii transfrontaliere surprinzătoare din august.

În replică, și numai după luni de lobby din partea ucrainenilor, președintele Joe Biden și-a dat acordul ca Kievul să folosească rachete cu rază lungă de acțiune furnizate de americani pentru a lovi ținte din interiorul Rusiei.

Kuleba a declarat că se așteaptă ca escaladarea să continue, dar că nu crede că va scăpa de sub control, observând că toate părțile își calibrează în mod clar acțiunile și își semnalează intențiile pentru a reduce probabilitatea unui calcul greșit care ar putea conduce la un rezultat catastrofal. În plus, Kievul nu are libertatea de a utiliza rachetele cu rază lungă de acțiune furnizate de aliații săi, ci este constrâns să le folosească doar pentru a-și proteja capul de pod Kursk. Între timp, Kremlinul a informat Washingtonul în avans cu privire la intenția sa de a lansa o ICBM.

Dacă Trump va priva Ucraina de arme, modul în care Europa va reacționa va fi crucial, a adăugat Kuleba.

„Marea necunoscută este cum se va comporta Uniunea Europeană”.

Kuleba a spus că nu este sigur dacă Europa va interveni și va compensa pierderea sau reducerea sprijinului SUA pentru Ucraina. „Dacă vor găsi o modalitate de a continua livrările și de a le crește, Ucraina va câștiga mai mult timp”, a spus el. „Cea mai mare necunoscută în ecuație este cât de mult va fi pregătită Europa să facă acest lucru. Europenii vor avea două opțiuni. Pot fie să urmeze o strategie de așteptare și să urmeze exemplul lui Trump, fie să accepte faptul că trebuie să poarte o parte mai mare de responsabilitate.”

Occidentul nu știe pentru ce luptă

Pe cont propriu, UE nu poate înlocui ceea ce se va pierde dacă Statele Unite urmează un alt curs, a avertizat el. „Dar depinde de capacitatea și disponibilitatea europeană de a-și crește dramatic propria producție de arme într-o perioadă scurtă de timp”, a adăugat el. „Este mai ușor să previi evoluțiile din SUA decât din Europa, oricât de ciudat ar părea, din cauza complexității Europei”.

El s-a declarat încrezător că Franța, Marea Britanie și țările nordice și baltice vor dori să își intensifice sprijinul, dar a avertizat că Germania este acum o problemă „din cauza alegerilor”.

Kuleba și-a exprimat, de asemenea, dezamăgirea că mulți din Occident nu au înțeles importanța și consecințele războiului: „Nu poți câștiga un război în care Rusia știe clar care este obiectivul său strategic în fiecare detaliu; [în care] Ucraina știe care este obiectivul său strategic în fiecare detaliu; dar [în care] Occidentul, fără de care Ucraina nu poate câștiga, nu știe pentru ce luptă”.

„Aceasta este adevărata tragedie a acestui război”.

Luând o notă rară de optimism, el a savurat perspectiva ca liderul rus să îl trateze greșit pe Trump și a spus că există întotdeauna o șansă ca „Putin să facă o greșeală care să îl enerveze pe Trump, ceea ce este perfect posibil”.

Dar, în general, el a spus că speră mai mult la o greșeală a lui Putin decât la o demonstrație de rezistență din partea Occidentului.

Kuleba a contestat, de exemplu, o remarcă făcută săptămâna trecută de fostul comandant al forțelor armate ucrainene, generalul Valeri Zalujnîi, care a spus că „al treilea război mondial a început”. Kuleba a spus că nu este de acord „dintr-un motiv simplu, pentru că Occidentul nu este pregătit psihologic să lupte”.

„Dacă mă întrebați care a fost cea mai mare greșeală a Occidentului în ultimul an, aș spune denunțarea publică feroce de către liderii europeni a propunerii [președintelui francez] Emmanuel Macron de a trimite trupe în Ucraina. Nu am nicio îndoială că lui Putin i-a plăcut”, a spus el.

„Pentru mine a fost șocant”.

Editor : B.E.