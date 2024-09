Donald Trump anunță că se va întâlni cu președintele Volodimir Zelenski. „El înțelege că Harris nu va fi capabilă să rezolve războiul”

Candidatul republican la alegerile prezidențiale din noiembrie din Statele Unite, fostul președinte Donald Trump, a anunțat joi că se va întâlni cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski vineri dimineață la Trump Tower din New York. Întâlnirea de vineri dintre Trump și Zelenski este prima de când fostul președinte a fost pus sub acuzare în 2019 din cauza acuzațiilor că a amenințat că va refuza să acorde ajutor Ucrainei până când țara nu va anunța investigații asupra rivalilor politici ai lui Trump, comentează The Washington Post.

Anunțul candidatului republican, care a avut loc în timpul unor remarci adresate reporterilor, a urmat evenimentelor organizate joi la Casa Albă. Preşedintele ucrainean s-a aflat joi la Washington, unde s-a întâlnit cu omologul său Joe Biden şi cu rivala lui Donald Trump în alegerile de la 5 noiembrie, vicepreşedinta Kamala Harris.

În timpul unui eveniment de campanie desfășurat miercuri în Carolina de Nord, Trump l-a criticat pe Zelenski ca fiind „un om care refuză să facă o înțelegere” pentru a pune capăt războiului dus de Rusia împotriva țării sale.

O întâlnire care a făcut obiectul multor speculații

„Aşa cum ştiţi, Zelenski a cerut să mă întâlnească. Îl voi întâlni mâine (vineri) dimineaţă, în jurul orei 09.45 (16.45, ora României) la Trump Tower”, la New York, a anunţat Trump într-o alocuţiune de presă.

Această întâlnire între cei doi a făcut obiectul multor speculaţii în cursul acestei săptămâni.

Presa americană scrie că lui Donald Trump nu i-a plăcut un interviu acordat de către Volodimir Zelenski revistei The New Yorker, în care liderul ucrainean a declarat că miliardarul „nu ştie cu adevărat cum să oprească acest război”.

Candidatul republican a pretins, în numeroase rânduri, că va „rezolva” războiul între Rusia şi Ucraina „în 24 de ore”, fără să spună vreodată cum anume.

El a fost, în ultimele luni, extrem de critic faţă de miliardele de dolari cheltuite de către Statele Unite în susţinerea Kievului împotriva Moscovei şi a îndemnat Europa „să se mişte”.

În plus, Zelenski a declarat că senatorul JD Vance (Ohio), candidatul republican la postul de vicepreședinte și partenerul lui Trump în alegeri, este „prea radical.”

În interviul pentru The New Yorker, Zelenski a spus că „mesajul lui Vance pare să fie că Ucraina trebuie să facă un sacrificiu.”

„Ideea că lumea ar trebui să pună capăt acestui război pe cheltuiala Ucrainei este inacceptabilă,” a continuat președintele ucrainean, criticându-l pe senatorul american că pledează pentru ca țara sfâșiată de război “să renunțe la teritoriile noastre.”

Cu puțin timp înainte ca Rusia să înceapă invadarea pe scară largă a Ucrainei în februarie 2022, Vance a spus: „Trebuie să fiu sincer cu voi, chiar nu-mi pasă ce se întâmplă cu Ucraina într-un fel sau altul.”

Zelenski a primit sprijinul lui Biden și al lui Harris, înainte de întâlnirea cu Trump

Volodimir Zelenski, care a primit joi la Washington un nou pachet de ajutoare de la Joe Biden şi sprijinul Kamalei Harris, va avea vineri o întâlnire mult mai delicată cu Donald Trump, foarte critic în privinţa masivului ajutorul american pentru Ucraina, comentează și AFP, preluată de Agerpres.

„Cred că voi putea încheia rapid un acord între preşedintele Putin şi preşedintele Zelenski", a spus Trump, asigurând că nu doreşte o „capitulare" a Ucrainei, cum îl acuză rivala sa democrată pentru Casa Albă, Kamala Harris.

Volodimir Zelenski va veni la întâlnirea lor asigurat de sprijinul actualei administraţii, dar evident îngrijorat pentru ajutorul american în cazul victoriei lui Donald Trump la alegerile din 5 noiembrie, care se anunţă foarte strânse.

„Rusia nu va câştiga", a declarat joi Joe Biden din Biroul Oval.

Pentru a „ajuta Ucraina să câştige acest război", el anunţase o „creştere a ajutorului de securitate" - dar fără unda verde sperată de Kiev pentru a lansa spre Rusia rachete cu rază lungă de acţiune fabricate în Statele Unite.

„Sprijinul meu pentru poporul ucrainean este neclintit", a declarat la rândul său vicepreşedinta şi candidata democrată Kamala Harris, în cursul unei întâlniri separate cu preşedintele ucrainean.

Kamala Harris: „Sprijin neclintit față de Ucraina”

„Sunt oameni în ţara mea care ar dori să forţeze Ucraina să abandoneze regiuni mari din teritoriul său suveran, care ar cere ca Ucraina să se declare neutră şi care ar cere ca Ucraina să renunţe la relaţiile militare cu alte ţări. Aceste propuneri sunt aceleaşi cu cele ale lui Putin şi nu sunt propuneri de pace. Acestea sunt propuneri de capitulare, ceea ce este periculos şi iresponsabil", a adăugat ea.

Ţinta acestor afirmaţii este clară: fostul preşedinte Donald Trump, candidat republican la Casa Albă, care l-a atacat puternic în ultimele zile pe Volodimir Zelenski, reproşându-i că împiedică un „acord" pentru a pune capăt războiului.

Potrivit presei americane, fostul preşedinte nu a apreciat un interviu acordat de Volodimir Zelenski revistei New Yorker - în care şeful statului ucrainean a afirmat că Donald Trump „nu ştie de fapt cum să oprească acest război".

„Continuăm să dăm miliarde de dolari unui om care refuză să încheie un acord, Zelenski", a denunţat Donald Trump miercuri în timpul unui miting de campanie. „De fiecare dată când a venit în ţara noastră, a plecat cu 60 de miliarde de dolari, cred că este cel mai bun comerciant de pe planetă", a ironizat fostul preşedinte.

„Acest război poate fi câştigat şi o pace dreaptă poate fi încheiată, dar numai cu Statele Unite", a pledat şeful statului ucrainean, venit la Washington să-şi prezinte „planul de victorie".

Joe Biden a anunţat că pe 12 octombrie va avea loc un summit în Germania cu 50 de ţări aliate ale Ucrainei.

Editor : Marina Constantinoiu