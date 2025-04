Şase persoane au murit în urma prăbuşirii unui avion de mici dimensiuni în statul american New York

Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit sâmbătă în statul New York din SUA, şase persoane pierzându-şi viaţa, conform presei americane, citate de AFP, preluată de Agerpres. Accidentul, care a avut loc în apropiere de Copake, este cel mai recent dintr-o serie de dezastre aeriene. Joi, un elicopter s-a prăbuşit în râul Hudson şi a luat viaţa a şase persoane, iar vineri trei persoane au murit după prăbuşirea unui avion uşor în Florida.



Consiliul pentru Siguranţa Transporturilor din SUA (NTSB), care investighează accidentul fatal de sâmbătă, a precizat duminică într-un briefing de presă că avionul transporta şase persoane, dar nu a confirmat direct numărul morţilor.



New York Times a relatat că toate cele şase persoane de la bord şi-au pierdut viaţa, citând un membru al familiei.



Victimele, care se îndreptau spre o sărbătoare religioasă, sunt Michael Groff, pilot şi neurochirurg, soţia sa Joy Saini, chirurg, cei doi copii ai lor şi partenerii acestora din urmă, conform New York Times.



Avionul a fost "comprimat, deformat şi înfipt în pământ" sub efectul impactului, a descris accidentul Todd Inman, un oficial al NTSB, în timpul briefingului de presă.



"În timpul apropierii de aeroportul din comitatul Columbia, pilotul a semnalat o apropiere ratată", a declarat investigatorul NTSB Albert Nixon.



Potrivit lui Todd Inman, vizibilitatea a scăzut înainte de accident.



Pilotul avea experienţă, iar cabina de pilotaj a aeronavei fusese recent renovată.

Editor : M.C