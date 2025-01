Donald Trump anunță pregătirea unei întâlniri cu Vladimir Putin pentru a discuta despre încheierea războiului din Ucraina

Donald Trump a declarat că se pregătește o întâlnire între el și președintele rus Vladimir Putin, pentru a discuta despre încheierea răzbiului din Ucraina, dar nu a dat niciun termen pentru când aceasta ar putea avea loc, transmite BBC.

„(Putin, n.r) Dorește să se întâlnească și o organizăm”, a spus Trump în cadrul unor declarații făcute la reședința sa Mar-a-Lago din Florida. „A spus asta chiar și public și trebuie să terminăm cu acest război. Este o mizerie sângeroasă”, a mai spus Trump.

Agenția rusă de știri Tass îl citează pe purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, afirmând că SUA nu au solicitat încă în mod oficial o întâlnire.

Trump l-a nominalizat pe Keith Kellogg, fost consilier pentru securitate națională și general-locotenent în retragere în armata americană, pentru a fi trimis special pentru Ucraina și Rusia în cea de-a doua sa administrație.

Kellogg și-a expus ideile privind modul în care SUA ar putea pune capăt războiului într-un document de cercetare publicat de America First Policy Institute, un think thank pro-Trump, în aprilie anul trecut. Acesta a propus ca Ucraina să primească ajutor suplimentar din partea SUA numai dacă este de acord să participe la negocieri de pace cu Moscova.

Cu toate acestea, documentul a sugerat, de asemenea, că dacă Moscova refuză să participe, atunci SUA ar trebui să continue să acorde ajutor Ucrainei.

În urma câștigării alegerilor de către Trump în noiembrie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că el crede că, cu Trump ca președinte, războiul se va „încheia mai repede”. Liderul ucrainean a declarat că cei doi au avut un „schimb constructiv” la telefon, deși nu a spus dacă Trump a făcut vreo cerere cu privire la eventuale discuții cu Rusia.

