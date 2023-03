Donald Trump: Dacă eram președinte, m-aș fi înțeles cu Putin să ia inclusiv bucăți din Ucraina și aș fi evitat războiul

Donald Trump a declarat că dacă ar fi fost el președintele SUA ar fi ajuns la o înțelegere cu Vladimir Putin în privința Ucrainei și că, „în cel mai rău caz”, ar fi acceptat inclusiv ca Rusia să ia bucăți din teritoriul Ucrainei, pentru a evita declanșarea războiului.

„ Aș fi negociat. În cel mai rău caz, aș fi ajuns la un acord prin care să le permit (rușilor) să ia ceva, sunt câteva regiuni (în Ucraina) în care se vorbește rusa, sincer, dar aș fi putut ajunge la o înțelegere”, a spus fostul președinte american într-o intervenție la o emisiune radio a unui comentator Fox News.

Publicația Insider notează că Fox News „a editat” intervenția lui Trump de la radio și nu a prezentat în prime time, fragmentul în care fostul președinte american spune că ar fi acceptat ca Rusia să preia teritorii din Ucraina, dacă acest lucru ar fi împiedicat declanșarea războiului.

„Sub (președinția lui) Bush, (rușii) au luat Georgia, sub Obama au luat Crimeea și acum, sub Biden, iau totul. Așa se pare, că vor lua totul. Sub Trump nu ar fi obținut nimic”, a spus Donald Trump.

Fostul preşedinte american, care îşi doreşte un nou mandat la Casa Albă, a declarat într-un discurs de campanie că retragerea SUA din Afganistan a fost văzută de Vladimir Putin ca un semn de slăbiciune iar acest lucru l-a încurajat să invadeze Ucraina. Trump l-a acuzat pe Joe Biden că prin astfel de politici „duce SUA la pieire”, adăugând că doar el poate preveni „al Treilea Război Mondial”.

