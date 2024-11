Donald Trump îi face „nebuni” pe cei care susțin că e „prietenul Rusiei”: Le place să spună că am fost spion rus

Donald Trump a declarat luni, într-un interviu acordat jurnalistului american conservator Tucker Carlson, că cei care îl consideră „un prieten al Rusiei” sunt „nebuni”, relatează Kyiv Independent.

„Le place să spună că am fost un prieten al Rusiei, că am lucrat pentru Rusia sau că am fost un spion rus - acești oameni sunt bolnavi”, a spus el.

Potrivit noii cărți a jurnalistului Bob Woodward, Donald Trump a vorbit în secret cu președintele rus Vladimir Putin de șapte ori după ce a părăsit funcția.

Aceste interacţiuni dintre Trump şi Putin, implicat într-un război împotriva Ucrainei de mai bine de doi ani, îl fac pe Woodward să concluzioneze că magnatul american este într-o situaţie mai proastă decât Richard Nixon, nevoit să demisioneze din cauza scandalului Watergate, demascat acum o jumătate de secol de Bob Woodward şi colegul său de la Washington Post, Carl Bernstein.

„Trump a fost cel mai nesăbuit şi mai impulsiv preşedinte din istoria americană şi demonstrează acelaşi caracter în calitate de candidat la preşedinţie în 2024”, subliniază el.

Fostul președinte american l-a susținut și lăudat în mod repetat pe Putin, rareori l-a criticat, și a descris invazia Rusiei în Ucraina drept „genială” și „înțeleaptă” în 2022.

Ulterior, Trump i-a învinuit pe președintele Volodimir Zelenski și pe președintele american Joe Biden pentru războiul total al Moscovei.

„Asta nu înseamnă că nu vreau să îl ajut, pentru că îmi pare foarte rău pentru acei oameni. Dar el nu ar fi trebuit să lase niciodată să înceapă acel război. Războiul înseamnă pierdere", a spus Trump.

Interviul cu Carlson vine cu mai puțin de o săptămână înainte de alegerile prezidențiale din SUA, când Trump se va confrunta cu candidatul democrat, vicepreședintele Kamala Harris.

Trump spune că nu e „prietenos” cu Rusia

În timpul campaniei electorale, Trump a declarat în mod repetat că ar putea pune capăt războiului cu Rusia în 24 de ore dacă va fi ales președinte, fără a detalia modul în care intenționează să realizeze acest lucru.

Un articol recent al Financial Times (FT) susține că Trump urmărește să înghețe efectiv războiul și să respingă aderarea Ucrainei la NATO în viitorul apropiat, cel puțin „până când Putin va părăsi scena”.

În interviul acordat lui Carlson, Trump a susținut că acțiunile pe care le-a întreprins în legătură cu gazoductul Nord Stream 2 au arătat că nu este prietenos cu Rusia.

Sub conducerea lui Trump, guvernul SUA a impus sancțiuni împotriva companiilor rusești și a conductei de gaze naturale Nord Stream 2 din Rusia către Germania.





