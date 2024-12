Donald Trump îl numește pe unul dintre cei mai importanți donatori republicani în funcția de ambasador în Marea Britanie

Preşedintele ales al SUA, Donald Trump, a anunţat luni că l-a ales pe omul de afaceri Warren Stephens, un important donator republican, pentru a fi ambasador în Marea Britanie, relatează presa britanică, potrivit news.ro

Stephens este preşedinte şi CEO al Stephens Inc, o firmă privată de servicii financiare cu sediul central în Little Rock, Arkansas. Bancherul de investiţii a donat regulat pentru cauze conservatoare, deşi nu întotdeauna în favoarea preşedintelui ales.

„Warren a visat întotdeauna să servească Statele Unite cu normă întreagă”, a scris Trump într-o postare pe reţelele sociale. „Sunt încântat că el va avea acum această oportunitate în calitate de diplomat de top, reprezentând SUA în faţa unuia dintre cei mai preţuiţi şi iubiţi aliaţi ai Americii”, a afirmat preşedintele ales.

Omul de afaceri a donat în mod regulat pentru cauze conservatoare, deşi nu întotdeauna în sprijinul lui Trump. Iniţial, Stephens a contribuit cu bani la eforturile care se opuneau candidaturii lui Trump în 2016, dar ulterior a sprijinit candidatura lui Trump la alegerile prezidenţiale din 2020. În 2023, Stephens a donat în sprijinul candidaturii la preşedinţie a lui Asa Hutchinson, contracandidat al lui Trump în alegerile primare republicane, dar în 2024, conform declaraţiilor Comisiei Electorale Federale, a donat cel puţin 2 milioane de dolari către Make America Great Again Inc, un comitet de acţiune politică pro-Trump.

În anunţul său, Trump a numit compania lui Stephens o „firmă de servicii financiare minunată” şi l-a lăudat pe Stephens pentru că „dăruieşte altruist comunităţii sale ca filantrop”.

Numirile de ambasadori ale lui Trump trebuie confirmate de Senat, unde majoritatea a fost recâştigată de republicani.

În timpul primului său mandat prezidenţial, Trump l-a ales pe Robert „Woody” Johnson, un colaborator al campaniei sale şi proprietarul echipei de fotbal New York Jets, ca reprezentant al său în Regatul Unit.

Trump a numit deja multe dintre persoanele alese pentru cabinetul său şi pentru posturile diplomatice de profil înalt, alcătuind o listă de loialişti, şi nu neapărat de profesionişti în domeniu. În weekend, Trump a anunţat că intenţionează să îl numească pe dezvoltatorul imobiliar Charles Kushner, cuscrul său, în funcţia de ambasador în Franţa.

În ceea ce-l priveşte pe Warren Stephens, cândva acesta era supranumit „Regele din Little Rock”, atât de bogat şi influent era în Arkansas. Bancherul de investiţii se bucură de o avere considerabilă, acumulată pe măsură ce a dezvoltat afacerea familiei, Stephens Inc, începută de un unchi care iniţial vindea biblii. De-a lungul anilor, bărbatul de 67 de ani şi-a cheltuit profitul urmărindu-şi pasiunile - are un teren de golf exclusivist, avioane private şi o colecţie de vinuri pe măsura mijloacelor sale.

Dar Stephens este un fel de cameleon politic, alocându-şi banii pentru diferite partide şi politicieni. Donator republican de lungă durată, el l-a sprijinit totuşi pe democratul din Arkansas Bill Clinton în campania sa prezidenţială din 1992.

Consolidarea „relaţiei speciale” dintre Regatul Unit şi SUA capătă o importanţă deosebită pe fondul incertitudinii geopolitice crescute - noul ambasador va fi omul de legătură al lui Trump în ceea ce priveşte o serie de probleme presante din Marea Britanie şi nu numai, notează SkyNews. O prioritate pentru gazdele sale britanice va fi progresul negocierilor în vederea încheierii unui acord comercial între Regatul Unit şi SUA, deşi s-ar putea să existe ceva nervozitate la Londra. În urmă cu numai câteva săptămâni, echipa Trump critica Partidul Laburist al lui Sir Keir Starmer, aflat la putere la Londra, pentru „interferenţă flagrantă” în alegerile din SUA, după ce voluntarii laburişti s-au deplasat pentru a face campanie pentru Kamala Harris.

Editor : A.R.