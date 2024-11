Donald Trump și Kamala Kamala, în ziua votului. Ce au făcut cei doi rivali în cursa pentru Casa Albă

Donald Trump a votat în ziua alegerilor, spre deosebire de Kamala Harris care a ales să voteze anticipat. Astfel, pe 5 noiembrie, candidata democrată a continuat să ofere interviuri la mai multe posturi de radio din Pennysilvania, unul dintre statele cheie.

Candidatul republican la preşedinţie, Donald Trump, a votat marţi, împreună cu Melania Trump, la Palm Beach, în Florida, şi a dat asigurări că a avut cea mai bună campanie de până acum.

„Am avut o campanie excelentă. Cred că poate e cea mai bună dintre cele trei. Am fost grozavi în prima. Am făcut mult mai bine în a doua, dar s-a întâmplat ceva. Aş spune că asta e cea mai bună campanie pe care am avut-o”, a declarat el, alături de soţia sa, fosta Primă Doamnă Melania Trump.

„Se pare că republicanii s-au prezentat în forţă” la urne, a adăugat el. Întrebat dacă are vreun regret cu privire la campania sa, el a răspuns că ”nu mă pot gândi la vreunul”. După vot, fostul preşedinte republican a declarat că este ”foarte încrezător” că va învinge, relatează CNN. ”Mă simt foarte încrezător”, a declarat el. ”Aud că stăm bine peste tot”.

El a dat asigurări că va ”câştiga”, că alegerile ”nici măcar nu vor fi strânse”, ”dar va dura mult să se certifice” rezultatul.

Ce a făcut Kamala Harris

Candidata republicană la fotoliul de la Casa Albă, Kamala Harris, a fost mai rezervată și a jucat „matematic” ţintind prin interviuri la radio anumite grupuri de alegători-cheie.

Ea a vorbit despre imigraţie şi reducerea disensiunilor politice la emisiunea ”The Big K Morning Show” a lui Larry Richert la postul NewsRadio KDKA din Pittsburgh.

La altă emisiune, ”Big Tigger Morning Show”, la postul V-103, în Atlanta, ea a vorbit despre impactul politicilor sale asupra bărbaţilor afroamericani şi despre implicaţiile istorice ale scrutinului.

Aici, ea a reluat o temă pe care a abordat-o apăsat în ultimele zile ale campaniei, şi anume că vrea să învingă pentru a-i ajuta pe americanii obişnuiţi, în timp ce Trump vrea înapoi la Casa Albă pentru a-şi ataca inamicii.

„Va intra în Biroul Oval cu lista sa de inamici”, a denunţat Harris. ”Este plion de răzbunare, plin de ranchiună. Totul este despre el. Când voi veni eu la 20 ianuarie (în Biroul Oval), voi veni cu lista mea de lucruri de făcut pentru poporul american”, a declarat ea.

Partenerul de cursă al vicepreşedintei, guvernatorul statului Minnesota Tim Walz, a înregistrat, la rândul său, mai multe interviuri, difuzate marţi la posturi de radio Georgia, Michigan, Pennsylvania şi North Carolina, potrivit campaniei.

