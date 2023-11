După ce a fost în vizită în Israel, Hamas îl invită pe Elon Musk în Fâșia Gaza

Un oficial de rang înalt al Hamas l-a invitat marți pe miliardarul american Elon Musk în Fâșia Gaza, pentru a vedea amploarea distrugerilor cauzate de bombardamentele israeliene, transmite Reuters.

„Îl invităm să viziteze Gaza pentru a vedea amploarea masacrelor și distrugerilor comise împotriva populației din Gaza”, a declarat Osama Hamdan, un înalt oficial al Hamas, într-o conferință de presă la Beirut.

Miliardarul Elon Musk, acuzat de grupurile pentru drepturile civile că a amplificat ura antisemită pe platforma sa socială X, a sprijinit luni campania Israelului împotriva Hamas, după ce, aflat într-o vizită neobişnuită în Israel, în timpul armistiţiului de patru zile, a vizitat împreună cu premierul Benjamin Netanyahu un kibbutz vizat de atacul Hamas şi a avut apoi o discuţie online în direct, pe X Spaces, alături de şeful guvernului israelian, relatează Reuters şi The Times of Israel.

Într-o aparentă referire la vizita sa de solidaritate în Israel, Musk a postat pe X, luni dimineaţa: „Acţiunile vorbesc mai tare decât cuvintele”. Împreună cu premierul Benjamin Netanyahu, Musk şi-a început luni vizita în Israel cu un tur al unui kibbutz din sudul ţării care a fost printre cele mai afectate în timpul atacului Hamas. În timpul turului făcut la Kfar Aza, lui Musk i-au fost prezentate ororile atacului Hamas, când teroriştii au luat cu asalt comunitatea, omorând şi răpind zeci de civili pe care i-au dus în Gaza.

Musk a spus, în Israel, că „singura opțiune este distrugerea grupării teroriste Hamas”

Netanyahu i-a arătat lui Musk un videoclip cu atacul din 7 octombrie, montat din imaginile surprinse de camerele de corp ale militanţilor Hamas, camere de supraveghere şi alte surse. Musk a mărturisit că experienţa a fost „zguduitoare” şi că a fost impresionat de ceea ce părea a fi „bucurie” din partea teroriştilor din videoclip.

După acest tur, Netanyahu şi Musk au transmis pe X Spaces o discuţie în direct. Elon Musk a fost de acord că una dintre provocări este oprirea propagandei de genul celei care a dus la seria de crime comise de facţiunea palestiniană, ceea ce a declanşat războiul din Gaza. Musk a declarat că X ar trebui să fie o platformă pentru ca oamenii să posteze diverse puncte de vedere, dar compania va limita distribuirea anumitor postări care ar putea încălca politicile sale, numind această abordare „libertate de exprimare, dar nu de atingere”.

Elon Musk a spus luni că nu există „nicio altă opţiune” decât distrugerea grupării teroriste Hamas pentru a aduce un viitor mai bun pentru Gaza şi a fost de acord cu Netanyahu că organizaţia teroristă are intenţii genocidare faţă de poporul evreu, potrivit The Times of Israel. Miliardarul, proprietar al companiei X şi şeful SpaceX, a spus totuşi că ar dori să ajute la reconstrucţia din Gaza după războiul actual şi a afirmat că reabilitarea teritoriului este un pas important pentru a preveni un viitor război.

