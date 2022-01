Emmanuel Macron, discurs în Parlamentul European: „Europa trebuie să anticipeze crizele internaționale, nu doar să răspundă la acestea”

Președintele francez Emmanuel Macron s-a adresat miercuri Parlamentului European, cu doar câteva luni înainte ca el să candideze pentru al doilea mandat. Discursul său a fixat prioritățile mandatului de șase luni la președinția rotativă a Consiliului UE, pe care Franța l-a preluat de la 1 ianuarie 2022.

Mai mult ca niciodată, șeful statului francez s-a prezentat ca un susținător fervent al cauzei europene, pe care a promovat-o încă de la începutul mandatului său de cinci ani, în 2017. În acest scop, a dorit să acorde o importanță deosebită discurs tradițional pentru lansarea președinției rotative a UE, pe care Franța o exercită până pe 30 iunie.

În hemiciclul de la Strasbourg, Emmanuel Macron a prezentat „viziunea sa pentru Uniunea Europeană”, având „suveranitatea europeană drept fir roșu”, potrivit BFMTV.

Într-un discurs de aproape 30 de minute, liderul statului francez a subliniat rolul Uniunii Europene în timpul pandemiei de Covid-19, care este încă în desfășurare. „Europa a ținut cârma în timpul pandemiei de COVID-19, fie că a fost vorba de vaccinuri sau de redresare economică”, a punctat Macron.

„Solidaritatea europeană ne-a permis în ultimii doi ani să salvăm vieți”, a adăugat președintele francez.

Macron vrea ca dreptul la avort să fie inclus în Carta Drepturilor Fundamentale a UE

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat și că va face eforturi pentru ca dreptul la avort și la apărarea mediului să fie adăugate la Carta Drepturilor Fundamentale a UE.

„Trebuie să actualizăm această carte pentru a fi mai explicită în ceea ce privește protecția mediului, recunoașterea dreptului la avort”, a transmis Macron în fața eurodeputaților reuniți în plenul Parlamentului European de la Strasbourg.

Apelul de a consacra dreptul femeii la avort în Carta Uniunii Europene, ratificată de statele membre în 2000, vine la doar o zi după ce Parlamentul European a ales-o președinte pe Roberta Metsola din Malta, un oponent ferm al avortului.

„ Statul de drept este comoara noastră”

„Construcția noastră europeană se bazează pe trei mari promisiuni: O promisiune a democrației, care s-a născut pe continentul nostru, reinventată pe continentul nostru și reînviată în ultimii 70 de ani, o promisiune a progresului împărtășită de toți europenii și o promisiune privind pace. Aceasta din urmă a ținut timp de șapte decenii", a argumentat Emmanuel Macron.

„Suntem generația care redescoperă precaritatea statului de drept și a valorilor democratice”, a atenționat președintele francez, subliniind în același timp că „statul de drept este comoara noastră (a europenilor)".

În spiritul luptei pentru statul de drept, președintele francez a apărat, de asemenea, „ideea simplă că drepturile universale ale omului trebuie protejate".

Reformarea spațiului Schengen

Liderul de la Palatul Elyee a pledat și pentru reforma spațiului Schengen, care să consolideze lupta împotriva imigrației ilegale.

„Trebuie să ne asigurăm că avem control asupra propriilor frontiere. Am făcut multe progrese, întrucât am consolidat Frontex și președinția franceză va încerca să reformeze spațiul Schengen, care stă la baza promisiunii sale inițiale, a unui spațiu de liberă circulație, protejând frontierele noastre externe, inclusiv având o forță interguvernamentală de intervenție rapidă susținută de un acord între statele membre, așa cum am făcut între 2018 și 2021, construind parteneriate cu țările de origine și țările de tranzit pentru a opri traficanții și făcând o politică mai eficientă care să respecte principiile noastre pentru a lupta împotriva imigrației ilegale”, a transmis președintele francez.

Referitor la securitate, Emmanuel Macron a subliniat că Europa trebuie să anticipeze crizele internaționale, nu doar să răspundă la acestea. „Dorim să construim împreună o Europă care să fie o putere în viitor. O Europă care să fie independentă și să aibă puterea de a-și decide propriul viitor. O Europa care să nu depindă de alegerile celorlalte mari puteri”, a subliniat președintele Macron.

Regândirea strategică a Europei

Referindu-se la „eforturile de destabilizare” de pe continent, președintele Macron a spus că Europa trebuie să găsească un răspuns politic la conflictul din Ucraina.

„Securitatea continentului nostru este indivizibilă”, a enunțat Macron, referindu-se la Rusia, adăugând că Europa trebuie să-și definească propriile standarde de securitate, potrivit Reuters.

„Securitatea continentului nostru reclamă o regândire strategică ca Europa să fie o zonă a echilibrului și păcii, în special în ceea ce privește dialogul cu Rusia“, a transmis Macron, amintind că insistă pentru acest dialog de mai mulți ani.

„Nu este doar ideea pentru că suntem atât de aproape, noi și Rusia. Este vorba de însăși securitatea continentului nostru, care este indivizibilă. Avem nevoie de acest dialog în Europa, în mod colectiv, pentru a ne stabili propriile cerințe și a ne asigura că acestea sunt respectate și trebuie să fim în măsură să facem acest lucru. Trebuie să fim decisivi atunci când vine vorba de manipulare de destabilizare și de interferență”, a continuat liderul de la Elysee.

Macron a mai spus că UE trebuie să-și revizuiască relațiile cu Balcanii de Vest și să le ofere țărilor din această regiune perspective „sincere” de aderare la blocul comunitar.

Totodată, liderul francez a spus că UE trebuie să propună o nouă alianță țărilor africane, adăugând că blocul comunitar și țările africane vor discuta despre aceasta la un summit care va fi organizat în luna februarie.

Președintele francez vrea o ordine europeană bazată pe reguli și principii

„Ceea ce trebuie să construim este o ordine europeană bazată pe principii și reguli, în spatele căreia ne putem ralia și pe care am construit-o împreună nu împotriva nimănui, ci cu Rusia, acum 30 de ani. Permiteți-mi să vă reamintesc acest lucru, respingând cursul rigid de a amenința cu forța și coerciția opțiunile libere ale statelor de a adera la alianțe sau organisme. Mă refer la principiile pe care noi, europenii, dar și Rusia, le-am semnat acum 30 de ani”, a punctat Macon.

Acesta a mai spus că „noi, în Europa, trebuie să apărăm aceste drepturi inerente, care fac parte din suveranitatea statului”, subliniind și că „depinde de noi să reafirmăm aceste valori și să îi pedepsim efectiv pe cei care le încalcă”.

Președintele Macron a promis Franța va continua cu Germania, în formatul Normandia, să caute un răspuns la conflictul din Ucraina și a lansat ideea unei propuneri comune europene pentru o ordine de securitate, care să fie discutată cu Rusia.

„Ne vom asigura că Europa își va face auzită vocea sa unică și când vine vorba de argumente strategice, de arme convenționale, de transparența activităților militare și de respectarea suveranității tuturor statelor europene, indiferent de istoria lor. În următoarele luni ar trebui să venim cu o propunere europeană pentru a construi o nouă ordine de securitate și stabilitate“, a punctat președintele Franței.

„Ar trebui să construim acest lucru ca europeni, lucrând cu alții europeni, cu aliații noștri din NATO, și apoi să îl propunem spre negociere cu Rusia“, a mai spus Emmanuel Macron în intervenția sa, precizând, de asemenea, importanța busolei strategice a UE, care va fi adoptată în luna martie.

UE trebuie să construiască o piață unică digitală

În discursul său, președintele francez a enunțat și faptul că provocarea UE este de a construi o piață unică digitală, care să genereze inițiative emblematice și campioni digitali europeni.

„UE, respectiv președinția franceză a Consiliului, au înaintea lor două provocări de abordat și anume, construirea unei piețe unice digitale care să susțină inovarea și concurența loială între giganții tehnologici din domeniu, dar și protejarea economică a jucătorilor mai mici în relație cu campionii digitali care nu respectă întotdeauna normele europene“, a punctat Macron.

