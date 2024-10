Moartea lui Liam Payne: apelurile la serviciile de urgență făcute de angajații hotelului argentinian. „Este în pericol”

Un angajat al hotelului Casa Sur din Buenos Aire a efectuat două apeluri la serviciile de urgență chiar înainte ca Liam Payne, fostul membru al trupei One Direction, să cadă de la etajul al treilea al clădirii și să-și piardă viața, relatează BBC. „A consumat prea multe droguri și alcool și a distrus întreaga cameră”, a spus angajatul, într-un apel.



Personalul hotelului unde era cazat fostul membru One Direction a sunat de două ori la 911, chiar înainte ca Liam Payne să-și piardă viața.

Apelantul, angajat al hotelului, a efectuat primul apel la 911 în care și-a exprimat îngrijorarea față de unul dintre oaspeți care „a consumat prea multe droguri și alcool” și „a distrus întreaga cameră”.

Linia se întrerupe și bărbatul formează imediat un al doilea apel în care avertizează că viața lui Liam Payne „este în pericol”, solicitând „ajutor de urgență”. „Viața oaspetelui poate fi în pericol. El este într-o cameră cu balcon și ne este puțin teamă.”, le-a mărturisit acesta autorităților.

Echipajele de intervenție au fost trimise la hotelul Casa Sur din Buenos Aires, unde era cazat muzicianul britanic.

Liam Payne a căzut de la etajul al treilea al clădirii și a murit după ce au sosit ofițerii de poliție la fața locului. Moartea artistului a adus suferință în sufletele fanilor din lumea întreagă.

Conversațiile la 911

Preluarea apelului: 911 (numărul unic de urgență în Buenos Aires, n.r.), care este urgența dumneavoastră?

Apelant: Alo.

911, care este urgența dumneavoastră?

Bună ziua, bună ziua, vă sun de la hotelul CasaSur Palermo, care este situat în Costa Rica [St] 6032.

6032? Este între Cramer [St] și...

Da, este corect, este între Arévalo [St] și Dorrego [St].

Deci, avem un oaspete care este drogat și care distruge camera. Așa că avem nevoie de cineva să vină.

Am înțeles, deci îmi spuneți că [el] este agresiv? Domnule, puteți să repetați numele hotelului? Domnule?

Convorbirea se întrerupe și este efectuat un al doilea apel

Operatorul de apel: 911, care este urgența dumneavoastră?

Apelant: Alo, bună ziua, tocmai am sunat, dar mi s-a întrerupt apelul. Sun de la hotelul CasaSur Palermo, Costa Rica [St] 6032.

Ce se întâmplă la locația respectivă, domnule?

Ei bine, avem un oaspete care a consumat prea multe droguri și alcool și, ei bine, când este conștient, distruge întreaga cameră și avem nevoie să trimiteți pe cineva, vă rog.

Este sub efectul alcoolului și al drogurilor, nu-i așa, domnule?

Da, corect.

Ați spus Costa Rica St la ce locație?

Costa Rica 6032.

Asta e între Arévalo și Cramer?

Da.

Ați spus că este un hotel? Cum se numește?

CasaSur Palermo și avem nevoie să trimiteți urgent pe cineva pentru că nu știu dacă viața lui poate fi în pericol, viața oaspetelui. El este într-o cameră cu balcon și… ne este puțin teamă că el...

De când e aici sau e un hotel de lungă durată?

E aici de două-trei zile.

Am înțeles, nu ați putea ști alte detalii pentru că nu puteți intra, nu?

Nu.

Vom anunța și personalul SAME (urgență medicală), da?

Da, ceea ce cer este să vină cineva urgent pentru că...

Am anunțat SAME. Orice alte detalii ne puteți oferi. Cine sunteți, sunteți responsabil?

Eu sunt recepționerul șef.

Responsabil la locație?

Da, da.

Am raportat acum acest lucru. Cum vă numiți, domnule?

Esteban.

Am raportat asta.

Ok.

Vă mulțumim pentru apel, puteți elibera linia acum.

Trimiteți și poliția sau nu?

Poliția și autoritățile locale - așteptați o secundă - autoritățile locale și SAME.

Nu, nu, doar SAME. Doar SAME.

Am înțeles, nu vă faceți griji, am raportat.

Da, perfect, multe mulțumiri.

Mi-ați spus că [oaspetele] este sub influența drogurilor și a alcoolului, iar SAME nu intră singur.

SAME nu intră singur? Bine, bine.



Nu, [a fost] raportat [la poliție] oricum. Dacă vine poliția, îi explicați [ce se întâmplă] și dacă au nevoie de SAME, îi cheamă.

Bine, ok. Perfect.



Am făcut raportul, să aveți o zi bună, domnule.

Bine, mulțumesc, la fel și dumneavoastră.

