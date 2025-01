Europarlamentar: „Dragă domnule președinte Trump, în cuvinte pe care le puteți înțelege: F**k Off”

Donald Trump își dorește Groenlanda și, după învestirea sa în funcția de președinte al SUA, se poate afirma că, în mod oficial, insula din nordul Atlanticului a devenit și pofta Statelor Unite.

Trump a abordat pentru prima dată acest subiect în timpul primului său mandat, în 2019, când a afirmat că Groenlanda „rănește foarte grav națiunea daneză”, consumând anual 700 de milioane de dolari pe an din buget. „Practic, este o afacere mare imobiliară,” a spus el la acea vreme, prezentând oferta SUA de a cumpăra insula.

Groenlanda a revenit în discursul lui Trump după ce a câștigat alegerile prezidențiale din 2024, anunțând că, din punctul său de vedere, proprietatea SUA asupra Groenlandei este „o necesitate absolută” și refuzând să excludă eventualitatea unei acțiuni în forță pentru preluarea insulei, în cazul în care Danemarca s-ar opune.

Autoritățile din Groenlanda, care, e adevărat, cochetează de ceva vreme cu ideea independenței, precum și cele daneze au oferit un răspuns ferm, afirmând că insula nu este de vânzare.

Replica unui europarlamentar danez

În acest contex, Anders Vistien, un europarlamentar danez, a ținut să îi ofere o replică lui Donald Trump chiar de la tribuna Parlamentului European, una despre care spune că ar putea fi mai ușor înțeleasă de președintele SUA: „Fuck off!”.

„Dragă domnule președinte Trump, vă rog să mă ascultați cu mare atenție. Groenlanda face parte din regatul danez de 800 de ani. E o parte integrantă a țării noastre, nu e de vânzare și dați-mi voie să vă comunic asta în cuvinte pe care le puteți înțelege: Domnule Trump, duceți-vă dracului! (Fuck off - N.R.)”, scrie huffpost.com.

Nicu Ștefănuță, vicepreședinte al Parlamentului European, a intervenit, sancționând limbajul folosit de danez în timpul discursului.

„Dacă traducerea e corectă, termenul pe care l-ați folosit nu e permis în această Cameră și vor exista consecințe. Nu este în regulă să vorbim așa în această casă a democrației. Indiferent ce-am crede despre domnul Trump, nu e posibil să folosim un astfel de limbaj”, a spus Nicu Ștefănuță.

Vistisen să fi regretat în vreun fel modul în care l-a abordat pe Trump, deoarece și-a postat mesajul pe platforma X, alăturându-i chiar și mustrarea primită.

Greenland is not for sale. Greenland has been part of Denmark for 800 years, more then double of the time the US has existed. Any true patriot should understand that this is an uacceptable attack on national sovereignty!

„Groenlanda nu este de vânzare. Groenlanda face parte din Danemarca de 800 de ani, mai mult decât dublu, comparat cu existența SUA. Orice patriot adevărat ar trebui să înțeleagă că acesta este un atac inacceptabil asupra suveranității naționale!”, a adnotat clipul Vistisen,

Editor : C.S.