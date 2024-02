A trecut mai bine de un an de când rudele și prietenii nu au mai auzit nimic despre Maria Kolesnikova. Activista din Belarus este una dintre cei 1.416 deținuți politici aflați în spatele gratiilor în această țară.

„Ultima scrisoare de la Maria a fost primită pe 14 februarie 2023. De atunci, adică de exact un an, nu am primit nicio informație despre ea”, a spus sora ei, săptămâna trecută, potrivit The Guardian.

Maria Kolesnikova a fost arestată în septembrie 2020 și de un an nu se mai știe nimic de ea FOTO: Profimedia Images Deschide galeria foto

Kolesnikova, o activistă pro-democrație și fostă flautistă, care a fost apropiată de candidatul opoziției la președinție Viktar Babaryka, a fost arestată în septembrie 2020, după ce s-a alăturat unui triumvirat feminin care conducea opoziția față de liderul belarus, Alexander Lukașenko. Ea a fost condamnată la 11 ani de închisoare pentru „extremism” și alte acuzații. În februarie 2022, avocații ei au pierdut contactul cu ea, iar ea a încetat să mai scrie scrisori, fiind doar unul dintre activiștii politici de seamă care au dispărut în închisorile din Belarus.

Moartea în închisoare a liderului opoziției ruse, Aleksei Navalnîi de săptămâna trecută va spori frica familiilor deținuților politici nu numai în Rusia lui Vladimir Putin, ci și în Belarus, care este cel mai vocal aliat al Moscovei dintre statele ex-sovietice.

Într-un interviu de anul trecut, sora Mariei Kolesnikova, Tatsiana Khomich, a spus că ea crede că Maria a fost plasată în izolare, într-o colonie penală, unde îi este interzis să comunice și nu are acces la nicio formă de comunicare cu exteriorul.

„Acestea sunt condițiile în care sunt ținuți cei mai cunoscuți prizonieri politici din Belarus”, a spus ea, referindu-se la contracandidații lui Lukașenko la alegerile prezidențiale din 2020, cum ar fi Syarhey Tsikhanouski și Barbaryka, dar și la oameni cunoscuți care i-au susținut pe aceștia și militanți vocali pentru drepturile omului.

„Bineînțeles, este foarte dificil să fii în această situație și este trist să-i vezi pe alții care au rude în spatele gratiilor”, a spus Khomich, care este co-fondatoare a organizației FreeBelarusPrisoners. „Atmosfera din Belarus este extrem de încărcată. Dar oamenii încearcă să se susțină unii pe alții pentru că nu avem altă opțiune. Nu avem de ales.”

Kolesnikova era stabilită în Stuttgart, unde avea o carieră muzicală, însă a ajutat la înființarea de organizații culturale în Belarus, inclusiv una de artă pentru tineret - OK16, care a fost închisă de guvern în 2021. „Chiar dacă a trăit 12 ani în Germania, ea a menținut o legătură foarte puternică cu Belarus... A vrut să aducă lucrurile pe care le-a văzut în Germania în Belarus”, a spus sora ei.

Maria Kolesnikova a intrat în politică datorită legăturii pe care o avea cu Babaryka, bancher și o persoană publică care a încercat să fie contracandidatul lui Lukașenko la alegerile prezidențiale din 2020, dar a fost arestat și condamnat la 14 ani de închisoare pentru luare de mită și evaziune fiscală, acuzații despre care se spune că sunt motivate politic. La acea vreme, Kolesnikova era managerul lui de campanie, iar ea a fost ulterior reținută după protestele publice izbucnite din cauza fraudării alegerilor.

Când autoritățile din Belarus au încercat să o expulzeze din țară, ea a refuzat să plece în exil și și-a rupt pașaportul, alegând astfel să meargă în închisoare.

„Nu am încercat niciodată să o convingem să renunțe”, a spus sora Mariei. Când Babaryka și fiul său Eduard au fost arestați în timpul campaniei, ea a ales să rămână în țară și să devină unul dintre liderii opoziției pro-democrație. „A spus: „Prietenii și colegii mei sunt după gratii. Nu-i pot abandona””, a mai povestit Khomich.

Viktoriia Vitrenko, solistă și dirijoare care a co-fondat Inițiativa InterAkt, a cunoscut-o pe Kolesnikova la un recital susținut la Stuttgart, oraș în care ambele femei locuiau în 2017. În ciuda legăturilor strânse pe care Kolesnikova le avea aici, ea „nu a pierdut niciodată contactul cu Belarus”, a spus Vitrenko. În martie 2020, Vitrenko a observat o schimbare pe măsură ce Kolesnikova era tot mai implicată în politică și a devenit mult mai atentă la ceea ce vorbea telefon, iar în final i-a spus că nu este în siguranță să vorbească despre viața ei.

Maria era conștientă cu privire la riscurile la care se expunea alăturându-se opoziției din Belarus, a spus prietena ei și înțelegea pericolele pe care le implica munca ei.

„Îmi amintesc că am întrebat-o: „Ești 100% sigură de ceea ce faci?””, a spus Viktoriia. „Este o diferență uriașă între a fi în Germania și a fi în Belarus. Și ea a spus că este 100% sigură și că știa care ar putea fi rezultatul.”

În închisoare, Kolesnikova a avut probleme de sănătate din cauza unui tratament greșit și a fost internată în spital în noiembrie 2022, unde a fost operată de ulcer perforat.

În ultima ei scrisoare, ea le-a transmis membrilor familiei ei să aibă grijă de ei. Întotdeauna își încheia scrisorile astfel: „Totul va fi OK”.

Sora ei este îngrijorată și spune că situația cu Maria și cu Belarusul, în general, nu se va schimba fără sprijinul țărilor europene.

Editor : D.C.