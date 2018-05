Femeia de serviciu luată ostatică la Liege, numită eroină. Cum a reușit să îl convingă pe atacator să nu ucidă elevi de liceu

Femeia de serviciu luată ostatică la Liege, de către un bărbat care a ucis 2 polițiști și un civil, l-a convins pe acesta să cruțe viața elevilor din liceul în care acesta intrase înarmat, scrie The Telegraph.

Femeia a dat dovadă de foarte multă stăpânire de sine, atunci când Benjamin Herman, în vârstă de 31 de ani, a intrat în liceu și a amenințat-o cu pistoalele sustrase de la polițiștii pe care îi omorâse.

Femeia, pe nume Darifa, în vârstă de 47 de ani i-a spus atacatorului că și ea este de religie musulmană și că nu ar trebui să intre în curtea liceului, deoarece sunt mulți copii nevinovați acolo și nu merită să moară.

Bărbatul i-ar fi răspuns doar „Ai dreptate”, apoi a eliberat-o și s-a întors spre ieșirea liceului, de unde a deschis iar focul asupra forțelor de ordine, strigând „Allah Akbar”.

Femeia a declarat pentru RTBF că închisese porțile școlii, înainte să apară atacatorul, care a reușit totuși să intre în liceu. „O să îți pun două întrebări”, i-a spus acesta, apoi a vrut să știe dacă femeia este musulmană și dacă respectă Ramadanul.

Pentru că în curtea școlii se aflau zeci de elevi și profesori, femeia a încercat să le atragă atenția acestora, printr-o fereastră, dar Herman și-a dat imediat seama și a tras un glonț prin fereastră.

„S-a uitat la mine și m-a întrebat: ești musulmancă? Am zis da. Și ții Ramadanul? Am răspuns iar că da. Apoi mi-a zis: uită-te la mine, nu o să îți fac niciun rău. După ce a tras primul foc, m-am speriat, am început să plâng. Mi-a zis: Să nu mai plângi! Dacă vrei să plângi, fă-o pentru frații noștri palestinieni. I-am spus că plâng în fiecare zi când văd la televizor. Mi-a spus că e belgian convertit la islamism. A zis apoi de trei ori Allah Akbar”, a povestit femeia.