Femeile finlandeze care se antrenează de teama unui război cu Rusia. „Este posibil să fim următorii”

Mulți finlandezi se tem de eventualitatea unui război cu Rusia, țară aflată la graniță cu Finlanda. Din cauza unei posibile escaladări a conflictului, mai multe femei au început să ia cursuri de formare, în cadrul cărora sunt învățate să folosească arme, să trăiască fără electricitate, să facă focul și să acorde primul ajutor, informează The Guardian.

Un grup de femei îmbrăcate în uniforme de camuflaj, cu pălării asortate, discută despre cum s-au schimbat perspectivele de la invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia.

„Nu credeam că este o amenințare reală ca Rusia să ne atace”, spune Sari, în vârstă de 42 de ani, care lucrează în vânzări și locuiește într-un oraș din apropiere. Dar apoi, ea adaugă: „Au atacat Ucraina. Este posibil să fim următorii.”

Mama a doi copii, care se descrie drept „realistă”, a fost emoționată să se înscrie la acest curs din weekend de „supraviețuire fără electricitate” și a fost motivată de valorile ei patriotice, dar își dorește și să fie mai pregătită cu abilități practice pentru viața de zi cu zi. Ea este una dintre cele 75 de femei care participă.

În timp ce o întrerupere a curentului este o situație care ar putea fi provocată de o furtună, așa cum s-a întâmplat pentru zeci de mii de persoane în Finlanda săptămâna trecută, această situație poate fi, de asemenea, folositoare în cazul unei invazii ruse sau a unui atac hibrid.

Cursul de formare, cunoscut sub numele de „Nasta”, este unul dintre cele 40 organizate de Asociația Națională de Pregătire a Femeilor pentru Situații de Urgență din Finlanda. Altele includ securitatea cibernetică, rezistența mentală, abilitățile în sălbăticie, conducerea cu snowmobilul și influențarea informațiilor. După invazia Rusiei în Ucraina, cererile pentru cursuri au crescut. Finlanda nu numai că are o istorie de război cu Rusia, dar are și o graniță terestră uriașa cu aceasta.

„Cum te simți când împuști ceva?”

Tytti, în vârstă de 36 de ani, s-a simțit atât de îngrijorată de relațiile Finlandei cu Rusia, încât a evitat știrile. Participarea la curs, spune ea, „este modul meu de a-mi confrunta temerile”.

Ambele femei au participat la cursuri de tir de o zi, dar nu le place să folosească armele.

Pe termen scurt, lui Hannele, în vârstă de 67 de ani, îi este mai frică de tipul de război hibrid pe care îl trăiește deja Finlanda, cum ar fi războiul cibernetic și dezinformarea, decât de perspectiva unei lupte militare iminente. Este surprinsă de câte tinere au învățat să folosească armele. Totuși, este curioasă să știe: „Cum te simți când împuști ceva?”

Până acum câteva ore, majoritatea femeilor, dintre care cea mai tânără are 18 ani și cea mai în vârstă 70, nu se cunoșteau. Dar în această noapte friguroasă din Lohtaja, de lângă orașul Kokkola, ele și-au așezat deja tabăra sub un baldachin înalt de pini la lumina torțelor, au făcut un foc într-un arzător din centrul cortului militar și au planificat unde va dormi toată lumea.

Pe tot parcursul weekendului, grupul de femei va învăța cum să supraviețuiască într-o criză: inclusiv cum să construiască și să stingă incendiile, să gătească afară, să acorde primul ajutor și să construiască o toaletă.

Deși nu există o interacțiune militară oficială între cele două țări, serviciile de informații finlandeze descriu Rusia ca fiind cea mai mare amenințare la securitatea națională a Finlandei și nu există nicio îndoială că există un război hibrid în desfășurare.

Săptămâna trecută, ministrul finlandez de Externe, Elina Valtonen, a lansat o declarație comună cu omologul său german, în care își exprimă „profunda îngrijorare” cu privire la presupusul sabotaj a unui cablu submarin între Finlanda și Germania.

„Faptul că un astfel de incident ridică imediat suspiciuni de daune intenționate vorbește mult despre incertitudinea vremurilor noastre”, a declarat Elina. Finlanda a lansat o anchetă comună cu Suedia, care, la fel ca Finlanda, a devenit membră NATO după invadarea Ucrainei de Rusia.

Helsinki acuză Rusia că folosește solicitanți de azil pentru a-și enerva vecinii. Au existat inclusiv spargeri suspecte la instalațiile de tratare a apei și probleme cu GPS-ul.

Ce este cursul „Nasta”

„Nasta” funcționează încă din 1997. Deși antrenamentul este non-militar, este finanțat parțial de Ministerul finlandez al Apărării și primește sprijin substanțial din partea Asociației Naționale de Formare a Apărării din Finlanda. Are un număr de aproximativ 100.000 de membri. În urma invaziei Rusiei în Ucraina din 24 februarie 2022, interesul pentru astfel de cursuri a crescut la niveluri fără precedent.

Au fost atât de mulți oameni care au stat la coadă pentru un loc la cursuri, încât sistemul s-a prăbușit, spune Suvi Aksela, managerul de comunicare și organizare al „Nasta”, care compară obținerea unui loc la unul dintre cursuri cu obținerea de bilete la concerte. „Uneori, cursurile sunt pline după un minut”.

În zilele de după invazia Rusiei în Ucraina, apelurile telefonice „au continuat să vină, și să vină, și să vină”, spune ea. Prima întrebare a fost„ce pot face?” , a doua: „unde pot învăța să trag?”, iar a treia: „cum pot afla despre buncărul meu?”.

Un inventar recent realizat de Ministerul de Interne a constatat că Finlanda are 50.500 de buncăre pentru o populație de 5,6 milioane, ca parte a moștenirii unei încercări a Uniunii Sovietice de a invada țara în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

„Cererea atât de mare m-a surprins”, spune Aksela. „Pentru că avem personalul nostru militar – soldați, profesioniști – avem mulți rezerviști. Dacă eu sunt cea care trebuie să ridice pistolul, atunci avem probleme mari”, a adăugat ea.

Popularitatea câștigată de „împușcături” în Finlanda a crescut în ultimii doi ani. La începutul acestui an, guvernul a anunțat un plan de a deschide mai mult de 300 de noi poligoane de tragere pentru a încuraja oamenii să le folosească ca un hobby și pentru a consolida apărarea națională. Numărul de finlandezi care solicită licențe pentru arme a crescut, de asemenea, semnificativ.

Gospodăriile din Finlanda sunt încurajate să aibă suficiente provizii pentru a supraviețui fără ajutor timp de cel puțin 72 de ore: mâncare, apă, medicamente și acces la un radio alimentat cu baterii, în caz de urgență.

„Este din cauza istoriei noastre”

Cursurile sunt cele mai populare în rândul femeilor de vârstă mijlocie cu studii universitare din zona Helsinki, spune Aksela.

„Este din cauza istoriei noastre. Din cauza, evident, a locației noastre. Vecinul (Rusia) nu este foarte prietenos, nu a fost, nici chiar înainte de 2022. Deci suntem foarte conștienți de riscuri”, spune Aksela.

Obligația de a contribui la apărarea națională face parte din constituția finlandeză și toți bărbații sunt obligați să efectueze serviciul militar (femeile pot aplica, dar pe bază de voluntariat).

Serviciul finlandez de informații și securitate, Supo, a avertizat că Rusia tratează Finlanda ca pe un stat neprietenos și ca pe o țintă pentru spionaj și „activități grave de influență”.

Directorul adjunct al Supo, Teemu Turunen, a declarat că războiul hibrid vine sub mai multe forme, inclusiv printr-un conflict proxy, atacuri cibernetice, amenințări la adresa infrastructurii critice, dezinformare și spionaj. Rusia, a spus el, folosește solicitanții de azil ca „instrumente pentru propriile lor scopuri” prin paza inadecvată a graniței ruso-finlandeze, motiv pentru care granița de est rămâne închisă și a fost în cea mai mare parte a ultimului an.

Acesta a spus: „Este foarte clar că aceasta este amenințarea numărul unu la adresa securității naționale finlandeze: actorii de stat ruși. Și chiar estomparea granițelor prin utilizarea organizațiilor criminale proxy sau a altor tipuri de proxy.”

„Rusia nu este atotputernică”

Dar, a spus el, este crucial să nu presupunem că Rusia este în spatele fiecărui incident. „Este important să înțelegem că Rusia nu este atotputernică. Ei încearcă să-și exagereze capacitățile.” Rusia are priorități mai urgente decât Finlanda, a adăugat el, cum ar fi propria stabilitate și războiul din Ucraina. „Deci (Rusia) nu ar putea facționa oriunde, oricând. Ei încearcă să ne facă să ne temem de asta, dar nu este cazul.”

Întrebat despre cum afectează securitatea și pregătirea Finlandei alegerea lui Donald Trump ca președinte al SUA, el a avertizat că „amenințarea din partea rusă nu dispare” și că, pe măsură ce SUA își îndreaptă tot mai mult atenția către China, Europa trebuie să „intensifice și să îmbunătățească pregătirea”.

Finlandezii, a spus el, sunt „destul de reci în privința amenințării”, dar se pregătesc intens: „Pregătirea inteligentă, precum și rezistența societății. Totul face parte din abordarea întregii societăți pe care o are Finlanda și pe care o avem deja de mult timp.”

Aija Kuukkanen spune că a încercat prima dată să se înscrie la un curs în primăvara anului 2022. „Văzusem aceste tipuri de cursuri, știam că există, dar decizia finală a fost luată din cauza acestui război”, spune bărbatul în vârstă de 58 de ani, care lucrează într-o fabrică de tractoare. „Am vrut să obțin mai multe informații și să mă pregătesc cumva.”

Merja Majanen, în vârstă de 67 de ani, un manager de bancă din Rovaniemi, care a organizat cursuri de dezinformare în orașul ei natal, spune că faptul că sute de femei au călătorit din toată Finlanda pentru a face aceste cursuri este o dovadă a nivelului de anxietate. Ea a spus: „Dacă aș locui în partea de est a Laponiei, aș fi și mai îngrijorată”.

Editor : C.S.