Bilanț în creștere în urma masacrului de la sala de spectacole din Moscova. Potrivit celor mai noi informații,115 oameni au murit și alți 88 au fost răniți, mulți dintre ei fiind acum în stare gravă. Forțele de securitate au anunțat că toți atacatorii au fost reținuți. Potrivit FSB, ei ar fi încercat să treacă granița cu Ucraina. Gruparea teroristă Stat Islamic a revendicat masacrul de la Moscova. Potrivit guvernatorului regiunii Moscova, Andrei Vorobiov, salvatorii au reușit să intre sâmbătă în sala de spectacole unde a avut loc masacrul.

Pe Internet au apărut fotografii din interiorul complexului. Imaginile au fost publicate de agenția NEXTA, care adaugă că 28 de cadavre au fost găsite într-o toaletă, iar alte 14 au fost găsite pe scările de evacuare.

"Multe mame au fost găsite moarte ţinându-şi copiii la piept", scrie Reuters, care citează Baza, un post de ştiri despre care afirmă că are contacte bune în cadrul securităţii ruseşti şi al forţelor de ordine.

Atacul de seara trecută pare pregătit cu minuțiozitate

Mii de oameni erau în centrul comercial când au început împușcăturile, iar cei cinci atacatori au tras la întâmplare. În câteva secunde locul s-a transformat într-o capcană a morții.

Concertul tupei Picnic era programat la ora 20, ora Moscovei.

Atacul, potrivit informațiilor oferite de autoritățile de la Moscova, a avut loc în jurul orei 18.30. Se aud primele împușcături, în timp ce în sala de spectacol, cu o capacitate de peste 7000 de locuri, erau deja spectatori veniți. În imaginile filmate de martori se vede cum oamenii încep să se agite și se îmbulzesc spre ieșire. Martorii spun că s-au auzit și explozii, iar în câteva minute se dă alarma și încep să fie chemate primele forțe la fața locului. În paralel, agenții de securitate încep să evacueze oamenii în timp ce incendiul cuprinde clădirea.

Salvatorii au reușit să intre sâmbătă în sala de spectacole unde a avut loc masacrul. FOTO: Profimedia Images Deschide galeria foto

În jurul orei 19, forțele speciale adună informații despre ce se întâmplă în interior și se pregătesc să intre. Misiunea lor este una extrem de importantă pentru că atâta timp cât atacatorii încă trag, echipajele de salvare nu pot interveni.

În paralel, pompierii vin și ei să stingă incendiul care cuprinde acoperișul. Tot la aceeași oră, vin și primele vești despre persoane moarte și 100 de oameni sunt declarați în siguranță după ce au fost evacuați. Autoritățile cer măsuri urgente de securitate în aeroporturi și gări, de teama unui nou atac. Între timp, în clădire se mai aud împușcături.

La ora 19:30 deja încep discuțiile despre vinovați. Casa Albă transmite că Ucraina nu este implicată, iar procurorul general vine să facă primii pași în ancheta penală care se deschide.

La ora 20, ora Moscovei, deja sunt confirmați 40 de morți și peste 100 de răniți. În paralel, ajung elicoptere de stingere, iar focul se extinde pe 14.000 de metri pătrați. Acoperișul se prăbușește peste rușii rămași prinși în interior. Flăcările se văd de la kilometri depărtare.

Aproape de ora 21 oficialii ruși anunță că președintele Putin este informat în timp real, iar mesajele împotriva ucrainenilor îi determină pe liderii de la Kiev să transmită că nu au nicio implicare.

De teama unui nou atac evenimentele mari din toată Rusia sunt anulate. Forțele speciale anunță că l-au arestat pe unul dintre atacatori, în timp ce patru dintre ei reușesc să fugă.

Aproape de miezul nopții ISIS revendică atacul, iar bilanțul răniților crește la 145.

Localnicii sunt rugați să meargă de urgență să doneze sânge. După ce zona a fost declarată sigură, în interiorul clădirii au intrat anchetatorii care au găsit mai multe arme.

Incendiul a fost lichidat după 10 ore de intervenție. Bilanțul morților continuă să crească și a ajuns acum la 93.

Mărturiile supraviețuitorilor

Atacatorii au deschis focul asupra miilor de persoane dintr-o sală de spectacole, apoi au folosit un lichid inflamabil pentru a incendia acoperișului.

Tânăr: Stăteam în holul de la etaj, unde erau balcoanele. Am auzit împușcături. La început, nu am înțeles ce s-a întâmplat. Apoi, am văzut cum au intrat teroriștii și au început să împuște pe toată lumea. În cele din urmă, au aruncat un cocktail Molotov. Totul a fost incendiat.

Supraviețuitorii nu vor uita niciodată coșmarul prin care au trecut.

Femeie: Toată lumea se împingea ca să treacă mai repede dincolo de scenă. Nimeni nu și-a dat seama că lângă scenă stătea și un terorist. M-am ridicat din spatele scaunului, m-am uitat și am văzut un terorist în picioare, împușcând direct oamenii care treceau pe scenă.

Un tânăr i-a ajutat pe mulți dintre ei să scape din infern. A sărit pe unul dintre teroriști, i-a luat mitraliera și l-a pus la pământ, lovindu-l cu propria armă.

Femeie: Acel tânăr ne-a dat ocazia să trecem cu toții de scenă, spre ieșirea de urgență, pe unde am fugit cu toții în stradă. El a salvat o mulțime de oameni. Nu știu dacă mai trăiește...

Flăcările au cuprins rapid o suprafață de aproape 13.000 de metri pătrați, iar acoperișul s-a prăbușit, în cele din urmă.

Până la 6.200 de persoane ar fi putut fi în interiorul sălii de spectacole în momentul atacului. Membrii trupei Piknik, care ar fi trebuit să cânte, nu au fost răniți.

Anchetatorii au găsit în mall armele folosite de atacatori, carcasele de rezervă pentru arme și gloanțele trase. La începutul lunii martie, Statele Unite au avertizat cu privire la atacuri teroriste, care ar putea viza adunări mari la Moscova. Avertismentul le-a fost ignorat.

