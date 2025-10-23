Live TV

Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, a fost amenințat cu moartea în închisoare

FILE PHOTO: Former French President Sarkozy goes to jail to begin five-year sentence
Nicolas Sarkozy. Foto: Reuters

Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a fost ținta unor amenințări cu moartea din partea unui deținut din închisoarea La Sante din Paris, unde a început să-și ispășească pedeapsa săptămâna aceasta, ceea ce a determinat deschiderea unei anchete, a anunțat miercuri Parchetul din Paris, citat de France 24.

„Pe 22 octombrie 2025, procuratura din Paris a fost informată de directorul închisorii La Sante despre un videoclip care circula pe rețelele de socializare, filmat în mod evident de un deținut, în care acesta îl amenința pe Nicolas Sarkozy la sosirea sa în închisoare”, a declarat Procuratura.

Trei deținuți au fost interogați în cadrul anchetei, iar două telefoane mobile au fost confiscate în timpul unei percheziții în închisoare, a adăugat acesta.

Sarkozy, care a condus Franța între 2007 și 2012, a început marți să ispășească o pedeapsă de cinci ani după ce a fost condamnat pentru conspirație în vederea strângerii de fonduri din Libia pentru campania electorală. Fostului președinte i-au fost alocați doi polițiști înarmați pentru protecție pe durata încarcerării, o măsură care a stârnit nemulțumiri din partea sindicatelor gardienilor de închisoare.

 

 

 

