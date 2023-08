Giuliani s-a predat la o închisoare din Georgia, în dosarul în care Trump e acuzat de subminarea alegerilor din 2020

Fostul avocat personal al lui Donald Trump, Rudolph Giuliani, s-a predat, miercuri, la o închisoare din comitatul Fulton din Georgia, pentru a înfrunta acuzaţiile legate de acţiunile pe care le-ar fi făcut pentru a răsturna alegerile prezidențiale din 2020, potrivit Reuters.

Giuliani, fost procuror federal şi fost primar în New York City, a fost obligat la plata unei cauţiuni de 150.000 de dolari şi i s-a interzis să ia legătura cu vreunul din cei 18 co-inculpaţi sau martori în acest dosar, potrivit documentelor instanţei.

„Această punere sub acuzare este o parodie”, le-a spus Giuliani reporterilor, după ce s-a prezentat la închisoare. „Este un atac la Constituţie”, a adăugat el.

Şapte alţi co-inculpaţi ai lui Trump în acest dosar penal deschis de procurorul districtual din comitatul Fulton Fani Willis, acuzați că au încercat să răstoarne alegerile prezidențiale din 2020, s-au predat şi ei la închisoarea din Atlanta, potrivit documentelor autorităţilor.

Trump, principalul candidat pentru nominalizarea republicanilor din 2024 pentru a-l înfrunta pe preşedintele democrat Joe Biden, continuă să susţină, că a fost „furat” la alegerile din 2020. Giuliani a avut un rol public important în eforturile echipei de campanie a lui Trump de a impune acuzaţiile false privind frauda la vot.

Trump urma să se predea joi pentru a înfrunta cea de-a patra punere sub acuzare penală din acest an. Ceilalți zece co-inculpaţi în dosar au termen până vineri să se predea. Fostul președinte al SUA a spus despre cele patru puneri sub acuzare că sunt motivate politic.

Giuliani este acuzat că a făcut mai multe declaraţii false privind fraudarea voturilor din 2020, inclusiv în faţa unor oficiali din alte state, precum Arizona şi Pennsylvania, într-o încercare eşuată de a-i convinge să aprobe o listă alternativă de electori pentru a împiedica certificarea formală a rezultatelor alegerilor. Totul, pentru a-l menţine pe Trump la putere.

Avocatul Sidney Powell, care a jucat un rol cheie în promovarea afirmaţiilor false ale lui Trump privind fraudarea voturilor, a fost arestat miercuri, potrivit datelor postate pe site-ul şerifului.

Avocatul de campanie al lui Trump Kenneth Chesebro, pus sub acuzare pentru că ar fi ajutat la conceperea unui plan pentru a depune liste false de electori pentru Trump pentru a împiedica certificarea congresională, s-a predat de asemenea la biroul şerifului din comitatul Fulton, miercuri, arată datele de la închisoare.

Ray Smith, un avocat care anterior l-a reprezentat pe Trump în Georgia, s-a predat şi el miercuri.

Marţi, s-au predat fostul avocat al lui Trump John Eastman şi analistul de sondaje republican Scott Hall, în timp ce foştii lideri ai Partidului Republican din Georgia Cathy Latham şi David Shafer au fost reţinuţi peste noapte, potrivit închisorii.

