Europa se confruntă cu o iarnă „ca pe vremuri”. A nins la început de decembrie cum nu s-a mai întâmplat de ani buni în vestul continentului. În Germania și în Olanda, vremea extremă a închis inclusiv aeroporturi, iar la Munchen este anunțată o nouă zi de ger și ploaie înghețată. Zborurile sunt parțial suspendate, iar oamenii sunt sfătuiți să se informeze înainte de a ieși din casă.

În nordul Angliei încă se resimt efectele furtunii de zăpadă din weekend. Temperaturile care au scăzut dramatic au transformat șoselele, curățate doar parțial de zăpadă, în patinoare. Meteorologii au emis cod galben de ger, ploi înghețate și polei iar școlile au rămas închise.

Localnicii din Cumbria, în nordul Regatului, nu au mai văzut ninsori atât de abundente la început de decembrie de ani buni.

"A început să ningă și am apreciat că este foarte drăguț. Ne-am spus, wow, zăpadă, minunat! Apoi, după-amiază, am zis ok, va trece până mâine și am rămas blocați. Am fost sfătuiți să nu plecăm. Toate străzile au fost închise", spune un bărbat.

Oamenii au fost sfătuiți să evite, pe cât posibil, călătoriile.

"Nu știam ce să facem, eram nehotărâți, dacă să mergem sau nu și am văzut pe cineva în parcare care ne-a spus că a făcut cinci ore de la o aruncătură de băț de aici. Așa că am decis că nu merită riscul", afirmă o femeie.

Sunt probleme și în sudul Germaniei. După un weekend cu ninsori abundente, care au paralizat traficul și au anulat sute de curse aeriene, meteorologii anunță ploi înghețate.

Pe aeroportul din Munchen, al doilea cel mai mare din țară, operațiunile vor fi suspendate parțial, din motive de siguranță. Sute de zboruri au fost anulate sau amânate în ultimele zile. Probleme au fost și pe șosele, dar și în traficul feroviar.

