Fermierii belgieni de cartofi se confruntă cu un surplus de aproximativ 750.000 de tone de culturi care riscă să fie distruse din cauza măsurilor luate pentru a preveni răspândirea coronavirusului. Oamenii sunt îndemnați să ajute la rezolvarea problemei și să consume cartofi prăjiți acasă, de două ori pe săptămână.

Fermierii de cartofi se confruntă cu această problemă pentru că, de la jumătatea lunii martie - odată cu restricțiile impuse - restaurantele au fost închise, iar cererea a scăzut. Iar viitorul apropiat nu promite nicio îmbunătățire, scrie brusselstimes.com.

Problema a fost accentuată și de faptul că numeroase festivaluri de muzică programate vara au fost anulate.

O organizație agricolă din Belgia cere populația să ajute la remedierea problemei și să consume cartofi prăjiți acasă, de două ori pe săptămână, nu doar o dată.

25 de tone de cartofi vor fi livrate săptămânal băncilor alimentare, cel puțin până la sfârșitul lunii mai. Soluția pare a fi viabilă în condițiile în care fermierii se confruntă cu stocuri excedentare de cartofi, băncile de produse alimentare se confruntă cu deficiențe și cererea tot mai mare pentru serviciile lor.

Probleme cu stocurile excedentare de cartofi sunt și în Franța, unde, odată cu închiderea restaurantelor şi cantinelor şcolare pentru a lupta împotriva coronavirusului, consumul de cartofi prăjiţi a scăzut, transmite AFP, citată de Agerpres.

"În mod normal, la acest moment nu mai aveam nimic", spune Christophe Delebarre, un producător de cartofi din zona Pas-de-Calais (nordul Franţei), în faţa celor 150 de tone de cartofi nevânduţi din silozul său.

În ferma lui Emmanuel Leclercq de la Comines, în apropierea graniţei dintre Franţa şi Belgia, particularii vin să cumpere kilogramul de cartofi cu 21 până la 40 de eurocenţi.

"Pentru a ne reduce stocurile, suntem sfătuiţi să folosim cartofii drept furaje pentru animale, însă eu nu cultiv cartofi pentru vite", susţine Emmanuel Leclercq.

Acest furnizor pentru companiile belgiene rezumă astfel situaţia: "În acest an am avut un surplus de producţie de aproximativ 20%, care de obicei îşi găseşte un cumpărător în rândul clienţilor industriali. Însă, în acest an, din cauza lipsei vânzărilor de cartofi prăjiţi, clienţii industriali nu au mai achiziţionat acest surplus".

Leclercq a vândut deja câteva tone de cartofi către persoanele fizice, dar i-au mai rămas 150 de tone. "Nu vom putea niciodată să vindem cantităţi mari particularilor, dar este mai bine decât nimic", spune fermierul.

"Comercializarea de către producători direct particularilor ar putea permite eliminarea a 5% din stocuri, însă fondul problemei persistă", subliniază, la rândul său, Bertrand Achte, secretar general al Uniunii Naţionale a Producătorilor de Cartofi din Franţa.

În uzinele pe care grupul canadian McCain, mare producător industrial de cartofi pai le are în nordul Franţei, liniile de producţie sunt aproape toate oprite

"Mai avem o singură linie de producţie care funcţionează la Harnes (Pas-de-Calais), pentru a alimenta magazinele cu mari suprafeţe comerciale", explică directorul de aprovizionare, Christian Vanderheyden.

Acest grup lucrează în Franţa cu 900 de producători, dintre care peste 700 în regiunea Hauts-de-France, cea mai importantă regiune producătoare de cartofi din Franţa.

Anul trecut grupul canadian cumpăra de la producători francezi 950.000 de tone de cartofi, iar anul acesta a achiziţionat cu 100.000 de tone mai puţin, a spus Bertrand Achte.

"Imediat ce restaurantele, care sunt responsabile pentru 70% din activitatea noastră, s-au închis, vânzările s-au prăbuşit. Vânzările la supermarketuri au crescut, dar nu au putut compensa", a afirmat Christian Vanderheyden, care estimează că pierderile pentru întreaga filieră se situează la 200 milioane de euro

Potrivit lui Christian Vanderheyden, o cantitate de 450.000 de tone de cartofi care ar fi putut fi procesaţi în acest an, nu vor mai fi până la urmă.

"Am revândut deja circa 60.000 de tone de cartofi pentru a fi folosiţi ca furaje pentru animale, însă acest lucru generează pierderi. Noi avem contracte de achiziţie cu fermierii pe baza unui preţ de 150 de euro pe tonă, iar cartofii i-am revândut la un preţ de zero euro şi în plus trebuie să achităm şi transportul", spune Vanderheyden.

Bertrand Achte este de părere că statul trebuie să vină în sprijinul fermierilor cu 35 de milioane de euro pentru a plăti transportul cartofilor nevânduţi spre crescătorii de animale sau procesarea cartofilor în scop industrial.

