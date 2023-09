Cel puțin trei oameni au murit și trei sunt încă dispăruți în centrul Spaniei, țară lovită de inundații violente provocate de vremea extremă. Apele au luat cu ele poduri și case și au provocat haos în traficul rutier, dar și al trenurilor.

Furtunile neobișnuit de violente au transformat străzile în râuri de noroi în care mașinile au ajuns să plutească.

Bărbat: Nu am mai văzut așa ceva. De obicei, când ploua, nu era apă sau era foarte puțină apă. Și dacă te uiți în jur vezi că probabil nivelul apei era mai mare decât mine. Este incredibil. Mulți oameni sunt șocați, nu le vină să creadă că e adevărat.

Inundații de proporții în Spania. FOTO: Profimedia Images Deschide galeria foto

Femeie: Sunt oameni care au rămas fără casă. Am norocul că am pierdut doar un etaj și o mașină. Mă consider norocoasă. Părinții mei au 81 de ani și când apa ne-a ajuns la genunchi, am știut că nu putem face nimic, că a doua zi trebuie să aruncăm totul. Apa ajunsese afară până la bărbie, se vedea prin geam că a ajuns până sus. I-am spus tatălui meu „afară, hai să mergem”. Nu mai contează acum. Suntem bine și atât. Pentru mine singurul lucrul pozitiv, dacă pot să spun că a existat ceva pozitiv în această catastrofă, este umanitatea arătată.

Bărbat: Sunt foarte mulți oameni care lucrează, care ajută. S-a făcut și o bancă de alimente, atât pentru voluntari, cât și pentru cei care dorm în centrul civic.

