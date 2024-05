Soldații ruși au ucis peste 100 de oameni după ce s-au întors de pe front. „O problemă pe care Rusia nu o recunoaște”

Soldații ruși care au luptat pe frontul din Ucraina și s-au întors acasă au comis peste o sută de crime în anul 2023, arată un raport citat de postul independent de știri Mediazona. Asta înseamnă o creștere cu 900% a condamnărilor față de anul precedent, când au fost doar 13, a precizat Ministerul britanic al Apărării, potrivit Business Insider.

Militarii ruși au fost condamnați pentru 116 crime în anul 2023. Datele provin din statisticile publicate de Departamentul Judiciar al Curții Supreme din Rusia cu privire la activitatea instanțelor pentru anul trecut, a precizat Mediazona.

Numărul a crescut cu 900% față de anul 2022, când au existat doar 13 condamnări, precizează Ministerul britanic al Apărării.

Afecțiuni precum tulburarea de stres post-traumatic și desensibilizarea la violența crescută după experiența de pe câmpul de luptă persistă adesea mult timp după încheierea unei misiuni militare. Alcoolismul și abuzul de droguri exacerbează aceste probleme, a declarat săptămâna trecută Ministerul britanic al Apărării.

„Numărul mare de omucideri comise de soldații ruși în activitate și veterani se datorează probabil în parte problemelor cronice de sănătate mintală precară legate de război”, a scris acesta.

Situația este agravată și de întoarcerea foștilor deținuți ruși care s-au oferit voluntar să lupte în Ucraina în schimbul libertății. Aceștia erau bărbați cu o înclinație preexistentă pentru infracționalitate și violență extremă, a mai precizat Ministerul britanic al Apărării.

15.000 de deținuți ruși trimiși pe front s-au întors acasă

Olga Romanova, șefa organizației Russia Behind Bars, a afirmat că 15.000 de prizonieri grațiați s-au întors în societatea rusă după ce au servit în unități militare precum Grupul Wagner și Storm Z, potrivit The New York Times.

Raportul New York Times a dezvăluit cazuri în care prizonieri periculoși din închisori de înaltă securitate din Rusia au fost eliberați pentru a se alătura grupării de mercenari Wagner.

Un fost prizonier, devenit soldat al Grupului Wagner, a fost condamnat luna trecută, de tribunalul din Kirov, la 22 de ani de închisoare pentru că a violat și ucis o femeie după ce s-a întors acasă, a anunțat Ministerul britanic al Apărării.

Un fost deținut și recidivist, Viktor Savvinov, care a fost grațiat după ce a servit în Ucraina la începutul acestui an, a fost acuzat pentru uciderea a două persoane la întoarcerea în satul său natal, potrivit rapoartelor.

„Este o poveste despre violența invizibilă”, a declarat pentru Times Kirill Titaev, un sociolog rus și expert în criminologie la Yale. „Este o mare problemă pentru societate, dar pe care nu o recunosc”.

Anul trecut, președintele rus Vladimir Putin a calificat drept „inevitabil” riscul ca deținuții grațiați să recidiveze după eliberare, a relatat Times. „Dar consecințele negative sunt minime”, a spus Putin.

Newsweek a relatat în martie că Rusia a recrutat atât de mulți deținuți pentru războiul din Ucraina încât închide unele închisori.

Kremlinul recurge acum la recrutarea de femei condamnate pentru a-și reface trupele.

Potrivit unor estimări recente ale Marii Britanii, aproximativ 450.000 de membri ai personalului rus au fost uciși sau răniți, iar alte zeci de mii de oameni și-au părăsit posturile de când a început invazia la scară largă, în februarie 2022.

The Times a relatat că, în toamna anului 2023, recrutorii au făcut un tur al închisorilor rusești, oferind femeilor condamnate grațiere și 2.000 de dolari pe lună, de 10 ori mai mult decât salariul minim național, dacă se înrolează timp de un an.

