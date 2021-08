Indignare în India, după ce o fetiță a fost incinerată forțat pentru a se ascunde un viol în grup urmat de crimă

În capitala Indiei, Delhi, oamenii au ieșit să protesteze pentru a patra zi, după incinerarea forțată a unei fetițe de 9 ani, care ar fi fost violată în grup, apoi ucisă.

Părinții fetei au acuzat un preot hindus și alte trei persoane că au atacat-o, atunci când aceasta s-a dus să aducă apă de la răcitorul crematoriului. Ulterior, mama a spus că a fost amenințată când s-a împotrivit incinerării fiicei sale, potrivit BBC.

Poliția a înregistrat un caz de viol în grup și crimă și i-a arestat pe bărbații acuzați.

Părinții fetei sunt daliți, castă inferioară indiană, care își câștigă existența cerșind în fața unui altar musulman sufist situat chiar vizavi de crematoriul din zona Nangal din Delhi. Fata era singurul lor copil.

Mama ei a spus că duminică seară și-a trimis fiica să aducă apă de la crematoriu, aflat la doar câțiva metri de locul în care stăteau.

„Când am văzut că nu s-a întors după mai bine de o oră, m-am dus să o caut. La crematoriu, am găsit-o întinsă pe pământ. Buzele ei erau vinete, avea sânge sub nas, vânătăi pe mâini, iar hainele erau ude", a povestit femeia.

Ea a precizat că preotul și cei trei bărbați care îl însoțeau au sfătuit-o să nu cheme poliția, pentru că „vor insista să se facă o autopsie și îi vor fura organele, apoi le vor vinde".

Femeia susține că cei patru bărbați au închis porțile pentru a o împiedica să plece, au amenințat-o și chiar au încercat să o mituiască.

Tatăl fetei spune că până când el, împreună cu aproximativ 150 de persoane din castă, a ajuns la crematoriu, trupul fiicei a fost în cea mai mare parte ars.

Oamenii au sunat la poliție și au udat trupul neînsuflețit, dar nu au putut decât să-i salveze picioarele, astfel că un examen post mortem pentru a confirma violul nu ar fi posibil.

Un înalt oficial din poliție a spus că, pe baza informațiilor furnizate de părinți, a fost înregistrat un caz de viol în grup, crimă și incinerare forțată.

Incidentul amintește de violul în grup de anul trecut și asasinarea unei adolescente dalite de către patru bărbați dintr-o castă superioară, în orașul Hathras din nordul statului Uttar Pradesh. Acest incident a provocat indignare la nivel mondial, după ce poliția a incinerat forțat corpul ei, în ciuda protestelor familiei sale.

Daliții, care sunt așezați în partea de jos a ierarhiei castelor hinduse, rămân printre cei mai năpăstuiți cetățeni ai Indiei. O mare parte din cei 200 de milioane de daliți sunt săraci și, în ciuda legilor care îi protejează, ei continuă să fie supuși discriminării constante de către cei din castele superioare și autorități. Iar femeile dalite se confruntă cu tripla povară a sărăciei, a prejudecăților și a discriminării de castă.

Miercuri, sute de protestatari s-au adunat în afara crematoriului din Nangal, cerând pedeapsa cu moartea pentru acuzați. De asemenea, au solicitat suspendarea unor oficiali ai poliției locale, acuzându-i că au hărțuit familia victimei.

Un înalt oficial din Delhi, Arvind Kejriwal, și liderul partidului de opoziție, Rahul Gandhi, au vizitat familia copilului și au promis că li se va face dreptate.

În ultimele zile, liderii comunității dalite au participat la proteste, iar activiștii și cetățenii au folosit rețelele sociale pentru a-și exprima indignarea.

