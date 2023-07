Politica de coeziune, de asemenea, lucrează pentru o Europă durabilă și mai ecologică. Subiecte precum schimbările climatice în regiunile mai slabe structural ale UE sunt abordate la Bruxelles. Insula greacă Tilos alimentată complet de energie curată este un proiect care a atras atenția și insulelor învecinate. Urmăriți un reportaj marca "Focus Europa", un proiect Digi24 şi Deutsche Welle. Emisiunea e difuzată vineri la ora 22:30 și în reluare sâmbătă, de la ora 19:30.

De câte ori are timp, vine aici să se uite la turbina ei eoliană. Primarul Maria Kamma Aliferi și locuitorii din insula Tilos au luptat mult și din greu pentru această structură gigantică. Acum o au. La 80 de metri înălțime și grea de câteva tone, a transformat Tilos în prima insulă autosuficientă energetic din întreaga Mediterană.

Maria Kamma Aliferi, primarul din Tilos: "Am transmis mesajul că oricât de mici ar fi insulele, se pot întâmpla lucruri mărețe."

Când vântul nu mai bate așa de tare, intră în joc energia solară produsă de această centrală. Zeci de panouri robuste colectează energie solară cam 300 de zile anual. Vassilis Kalavrouzitios trebuie să le inspecteze o singură dată pe an.

Vassilis Kalavrouziotis, operator al unui grup energetic: "Astfel, putem minimiza costurile de mentenanță și, în același timp, putem extinde utilizarea panourilor fotovoltaice peste 25 de ani."

Sute de localnici și peste 40.000 de turiști sezonieri care ajung pe insulă au asigurat necesarul din energie regenerabilă. Turismul este principala sursă de existență în Tilos. Înainte ca să aibă acasă revoluția energiei verzi existau constant probleme, spune Michalis Kourakis, patronul tavernei.

Michalis Kourakis: "Pe vremuri era destul de greu. Uneori rămâneam fără electricitate și asta era un pericol pentru aparate ca frigiderele, dar și pentru mâncare. Pagubele financiare erau mari. Acum lucrurile sunt în regulă."

Problema de atunci pornea de la centrala electrică diesel de Insula Kos, la 50 de kilometri în nord. Aceasta produce și furnizează energie electrică, dar nu mereu în mod fiabil si cu destule emisii poluante.

Maria Kamma Aliferi, primarul Insulei Tilos: "Ia priviți aici, centrala arată teribil. Și oamenii probabil înoată chiar până în apropiere."

Ca să schimbe lucrurile, Maria și echipa sa au lucrat să acceseze un ecoproiect de câteva milioane de euro, finanțat din bani europeni. Schimbul de documente cu cei de la Bruxelles umple multe dosare. Dar asta nu a descurajat-o.

Maria Kamma Aliferi: "Insula are nevoie de acest proiect. Am simțit că trebuie să facem ceva pentru a proteja mediul. Am fost convinsă că aceste instalații pot face diferența – și nu cred că m-am înșelat."



Zis și făcut. De câțiva ani, centralele eoliene și solare funcționează, sunt controlate din acest container și monitorizate din laptop.

Vassilis Kalavrouziotis, operator al unui grup energetic: "De data asta putem vedea cum turbina eoliană produce peste 600 kilowați. Și e la fel de important să vedem că evităm peste trei tone de emisii de dioxid de carbon."

Până și turiștii au auzit că Tilos realmente are energie bună.

"Iubim insula și, evident, e un lucru pozitiv că au făcut-o verde."

"Eu cred că e fantastic pentru că Tilos e un bun exemplu pentru Grecia și alte țări turistice."

Ar fi mai bine fără aceste linii electrice vechi. Dar încă trebuie să alimenteze cu energia produsă aici rețeaua aflată în dificultate și deținută de stat. Asta o enervează pe Maria. Maria Kamma-Aliferi, primar: "Aici sunt mereu probleme pe unde iese cablul din mare. Uneori este umiditate, alteori praf. Odată a izbucnit un incendiu aici și întreaga insulă a rămas în beznă".

Și uite-așa, campania pentru energie verde continuă. E nevoie și de o nouă rețea iar aici, pe Tilos, există convingerea că se va face.





