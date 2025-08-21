Viktor Anisimov este un designer ucrainean care a contribuit la împăcarea dintre Volodimir Zelenski și Donald Trump. Îl îmbracă pe președintele ucrainean de 20 de ani, de pe vremea când acesta era actor. Și este cel care i-a schimbat lui Zelenski tricoul criticat cu un sacou lăudat la vizita făcută săptămâna aceasta la Washington.

Reporter: Putem să spunem că ești eroul de la Casa Albă? Cum te-ai simțit să îl vezi pe președinte atât de admirat acolo?

Viktor Anisimov, designer vestimentar: Lucrăm cu președintele de o jumătate de an. Planul nostru este așa: eu creez ceva. La început, am coordonat fiecare detaliu, dar acum creez ceva și merg cu el la întâlnire. Lucrăm în felul acesta: el spune ce îi place și ce nu îi place. Ce îi place păstrează, ce nu îi place iau eu înapoi. Vinerea trecută, pe un costum care nu i s-a potrivit, mi-a pus autograf și l-am păstrat în colecția mea.

Reporter: Cum te-ai simțit să vezi imaginile din 28 februarie de la Casa Albă?

Viktor Anisimov: Oamenilor nu le-a fost rușine de președinte, nici de hainele lui. Nu i-a deranjat nici măcar faptul că alții nu l-au înțeles și i-au făcut observații despre felul în care era îmbrăcat. Ce a durut, de fapt, a fost să realizăm că nu sunt văzute lucrurile evidente. Acest „element declanșator” l-am rezolvat acum la Washington. Slavă Domnului că lui Trump i-a plăcut ținuta și, mai important, l-a ascultat pe președintele nostru.

La vizita anterioară făcută la Washington, în februarie, Zelenski a fost criticat pentru că nu a purtat costum, ci obișnuita sa ținută în stil militar. De această dată, a fost îmbrăcat într-o jachetă, cămașă și pantaloni, toate negre.

„Domnule Zelenski, vreau să va spun că arătați fabulos în acel costum”, a spus și jurnalistul care, la vizita din februarie, l-a întrebat pe un ton agresiv de ce nu poartă costum și care primit un cadou de la delegația președintelui rus Vladimir Putin, în Alaska.

„I-am spus același lucru”, a adăugat și Trump.

