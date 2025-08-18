Zelenski a ajuns la Washington, pentru întâlnirea cu Trump. Între timp, Rusia a atacat din nou Ucraina cu rachete balistice

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a ajuns deja la Washington DC, înaintea discuţiilor cruciale cu liderul american Donald Trump, el declarând că este încrezător că Ucraina va obţine garanţii de securitate cu sprijinul liderilor europeni. Între timp, Rusia a lansat o serie de atacuri cu rachete împotriva orașelor ucrainene în seara zilei de 17 august, cu doar câteva ore înainte ca președintele Zelenski să se întâlnească cu Trump la Casa Albă, relatează kyivindependent.com. Donald Trump a dezvăluit mesajul pe care îl va transmite oaspeţilor săi de la Casa Albă: Zelenski trebuie să accepte unele dintre condiţiile Rusiei pentru încetarea războiului din Ucraina.

Primarul orașului Harkiv, Ihor Terekhov, a raportat în jurul orei 23:00, ora locală, că o rachetă a lovit o clădire rezidențială din zona industrială a orașului.

Cel puțin 11 răniți

Cel puțin 11 persoane au fost rănite în atac, printre care un băiat de 10 ani și o fată de 13 ani, a declarat guvernatorul regional Oleh Siniehubov. Cel puțin zece clădiri de apartamente au fost avariate, împreună cu cinci vehicule parcate.

Peste 1.000 de ferestre au fost avariate de unda de șoc, a afirmat Siniehubov. Nu au fost disponibile imediat informații cu privire la amploarea pagubelor cauzate sau la starea victimelor rănite.

Explozia a fost auzită și în Sumîi, în jurul orei 22:45, ora locală. Oleh Hrihorov, guvernatorul regiunii Sumîi, a declarat că o rachetă a lovit în apropierea unei instituții de învățământ din oraș. Nu au fost raportate victime. Guvernatorul a precizat ulterior că Rusia a lovit satul de frontieră Nova Sloboda cu o bombă aeriană ghidată, rănind o femeie de 57 de ani și avariind 10 case. O lovitură cu dronă a vizat și satul Miropillia, rănind un șofer. Bărbatul a fost internat în spital.

Atacuri și la Odesa

În orașul Odesa, din sudul țării, au fost raportate explozii în jurul orei 23:40, în timpul atacului cu rachete, potrivit agenției de știri Suspilne.

Forțele aeriene ucrainene au avertizat, de asemenea, asupra unor atacuri cu bombe de-a lungul regiunilor de frontieră ale Ucrainei, precum și asupra roiuri de drone în întreaga țară.

Zelenski, în SUA

Vizita lui Zelenski la Washington are loc la câteva zile după ce Trump s-a întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin în Alaska, unde Zelenski nu a fost invitat. Deși Trump a declarat că el și Putin „au făcut unele progrese” în discuțiile de pace, summitul nu a dus la niciun acord pentru încheierea războiului din Ucraina și nici la promisiunea unui armistițiu pe durata discuțiilor.

The New York Times a relatat, citând oficiali europeni, că Putin a prezentat un plan de pace care ar implica cedarea de către Ucraina a teritoriilor neocupate în schimbul promisiunii scrise a Moscovei de a nu invada din nou.

În ciuda faptului că Trump a lăudat progresul negocierilor de pace din ultimele zile, președintele SUA și-a exprimat frustrarea față de atacurile rusești asupra orașelor ucrainene în contextul negocierilor de pace în curs cu Kievul.

Mesajul lui Zelenski înainte de întâlnirea de la Washington

„Am văzut lucruri care m-au surprins foarte mult. Rachete lansate asupra orașelor precum Kiev în timpul unor negocieri care erau poate foarte aproape de final”, a declarat Trump în cadrul unei conferințe de presă în Biroul Oval, pe 30 mai.

„Dintr-o dată, rachete au fost lansate asupra mai multor orașe și au murit oameni. Am văzut lucruri care m-au surprins și nu-mi place să fiu surprins, așa că sunt foarte dezamăgit în acest sens”, a adăugat Trump.

Rusia a intensificat atacurile asupra orașelor ucrainene în ultimele luni, în contextul negocierilor de pace în curs, încercând să obțină mai multă influență la masa negocierilor și să preseze Ucraina să accepte un acord de pace defavorabil.

Zelenski se va întâlni cu Trump pentru discuţii bilaterale în Biroul Oval, înainte ca Trump să se întâlnească cu liderii europeni.

„Am ajuns deja la Washington, mâine (n.r. - luni) mă voi întâlni cu preşedintele Trump. Mâine vom discuta şi cu liderii europeni. Îi mulţumesc preşedintelui SUA pentru invitaţie. Cu toţii împărtăşim dorinţa puternică de a pune capăt rapid şi definitiv acestui război. Iar pacea trebuie să fie durabilă.

Nu aşa cum a fost acum câţiva ani, când Ucraina a fost forţată să renunţe la Crimeea şi la o parte din estul ţării noastre – o parte din Donbas – iar Putin a folosit pur şi simplu acest lucru ca trambulină pentru un nou atac. Sau când Ucraina a primit aşa-numitele „garanţii de securitate” în 1994, care nu au funcţionat. Desigur, Crimeea nu ar fi trebuit cedată atunci, la fel cum ucrainenii nu au cedat Kievul, Odesa sau Harkiv după 2022.

Ucrainenii luptă pentru pământul lor, pentru independenţa lor. În prezent, soldaţii noştri înregistrează succese în regiunile Doneţk şi Sumî. Sunt încrezător că vom apăra Ucraina, că vom garanta în mod eficient securitatea şi că poporul nostru va fi întotdeauna recunoscător preşedintelui Trump, tuturor americanilor şi tuturor partenerilor şi aliaţilor noştri pentru sprijinul şi ajutorul lor nepreţuit.

Rusia trebuie să pună capăt acestui război, pe care ea însăşi l-a început. Şi sper că forţa noastră comună, alături de America şi de prietenii noştri europeni, va obliga Rusia să încheie o pace adevărată. Vă mulţumesc!", a notat Zelenski pe X.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Ce va transmite Trump oaspeților: Zelenski să accepte unele dintre condițiile Rusiei

Donald Trump a dezvăluit mesajul pe care îl va transmite oaspeţilor săi de la Casa Albă: Zelenski trebuie să accepte unele dintre condiţiile Rusiei pentru încetarea războiului din Ucraina, relatează CNN, preluat de News.ro.

„Preşedintele Zelenski al Ucrainei poate pune capăt războiului cu Rusia aproape imediat, dacă doreşte, sau poate continua să lupte”, a scris Trump pe reţelele de socializare. „Amintiţi-vă cum a început totul. Nu poate primi înapoi Crimeea cedată de Obama (acum 12 ani, fără să se tragă un singur foc!), şi UCRAINA NU POATE ADERA LA NATO. Unele lucruri nu se schimbă niciodată!!!”

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Mesajul subliniază presiunea cu care se va confrunta Zelenski luni, în contextul eforturilor lui Trump de a pune capăt conflictului. Cele două condiţii enumerate de acesta – cedarea de către Ucraina a Crimeii, anexată ilegal de Rusia în 2014, şi renunţarea definitivă la aderarea la NATO – se numără printre condiţiile impuse de Vladimir Putin pentru încheierea războiului.

Îngrijorările liderilor europeni care vor merge cu Zelenski la Casa Albă

Liderii europeni care vor merge la Casa Albă împreună cu Zelenski luni sunt îngrijoraţi că întâlnirea se va transforma într-o presiune exercitată de Trump asupra liderului ucrainean pentru a accepta condiţiile propuse de Putin la summitul din Alaska.

Ei speră să obţină mai multe informaţii de la Trump cu privire la ceea ce ar putea concesiona Rusia în cadrul unui acord de pace, inclusiv rolul pe care l-ar juca SUA în asigurarea garanţiilor de securitate în viitor.

„Mâine va fi o zi importantă la Casa Albă. Niciodată nu au fost atât de mulţi lideri europeni în acelaşi timp. Este o mare onoare pentru mine să îi primesc!” a scris Trump după mesajul adresat lui Zelenski.

Delegaţia europeană: preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz, premierul britanic Keir Starmer, premierul italian Giorgia Meloni, preşedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, preşedintele finlandez Alexander Stubb şi secretarul general al NATO Mark Rutte se vor alătura lui Zelenski în cadrul vizitei la Casa Albă.

Editor : Marina Constantinoiu