Interviu rar cu fiica lui Putin: "Rusia este o societate centrată pe om"

"Pentru noi, viața are valoarea supremă" a declarat Maria Vorontsova, fiica lui Vladimir Putin, într-un interviu rar acordat unei organizații moscovite în luna decembrie. Fiica cea mare a liderului de la Kremlin a mai spus că Rusia are o societate "centrată pe om", care acordă o mare importanță vieților oamenilor săi. Putin nu a recunoscut niciodată în mod public că Vorontsova și sora sa mai mică, Katerina Tikhonova, sunt fiicele sale, în timp ce Kremlinul nu a divulgat vreodată detalii din viețile lor personale, acestea fiind un secret bine păzit, relatează The Moscow Times.

În interviul acordat pe 16 decembrie organizației Medtech Moscow, o organizație non-profit afiliată primăriei din Moscova, fiica lui Putin spune că Rusia acordă o mare importanță vieților oamenilor, transmite Agentstvo.

Vorontsova, care a spus că viața oamenilor are o valoare supremă în societatea rusă, a mai precizat că Rusia este o țară în care omul este în centrul societății.

În timpul interviului, fiica lui Putin, de profesie endocrinolog, a vorbit, de asemenea, despre progresele medicale la nivel mondial și a împărtășit detalii despre interesele sale literare, muzicale și sportive.

Gazda interviului și directorul general al oranizației Medtech.Moscow, Vyacheslav Shulenin, nu a menționat nimic despre legătura Mariei Vorontsova cu Putin în timpul dialogului.

Agentstvo relatează că Shulenin a lucrat în cadrul Primăriei Moscovei între 2013 și 2017, ultima sa funcție acolo fiind cea de prim-adjunct al șefului de cabinet al edilului.

Publicația mai notează că interviul de 42 de minute al lui Vorontsova este promovat pe scară largă pe rețeaua socială rusă Vkontakte, unde are aproape 225.000 de vizualizări.

Pe YouTube, videoclipul a generat mai puțin de 1.000 de vizualizări.

Statele Unite și alte state occidentale le-au sancționat atât pe Vorontsova, cât și pe Tihonova, după invazia Rusiei în Ucraina.

