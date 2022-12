Jair Bolsonaro a plecat în Florida ca să nu-i predea mandatul președintelui ales, Lula da Silva

Jair Bolsonaro refuză să-și accepte înfrângerea la alegerile prezidențiale din Brazilia. A plecat în Florida, pentru a evita să-i predea mandatul succesorului său, Lula da Silva.

Pe de altă parte, Bolsonaro s-ar putea confrunta cu riscuri juridice dacă ar rămâne în Brazilia, deoarece imunitatea lui prezidențială expiră mâine, când începe noul mandat.

Înainte de plecare, i-a îndemnat pe susținătorii săi să ceară o intervenţie militară, pentru a-l împiedica pe Lula să preia conducerea țării. Nu le-a spus și că pleacă în Florida.

Jair Bolsonaro: "Nu am crezut niciodată că voi ajunge aici. Dacă am ajuns aici, a existat un scop: cel puţin am întârziat cu patru ani prăbuşirea Braziliei cu această ideologie malefică de stânga (a lui Lula da Silva n.r.), care nu a funcționat nicăieri în lume. Brazilia nu va fi primul loc unde va funcționa.

Mă întreb de multe ori unde am greșit, ce aș fi putut face mai bine. Sunt convins că am dat tot ce am avut mai bun, cu sacrificiul celor de lângă mine, în special al soției mele."

