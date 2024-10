Jennifer Lopez, Ricky Martin și Bad Bunny o susțin pe Kamala Harris, după mitingul cu remarci rasiste al lui Donald Trump

Jennifer Lopez și Ricky Martin și-au manifestat susținerea față de Kamala Harris în cursa pentru funcția de președinte al Statelor Unite ale Americii. Sprijinul lor public a venit ca urmare a mitingului lui Donald Trump de duminică seară de la Madison Square Garden, care a inclus insulte la adresa portoricanilor, scrie rollingstone.com.

Donald Trump a umplut duminică Madison Square Garden din New York, unde s-a prezentat ca salvatorul Statelor Unite „distruse” de Kamala Harris. Printre participanţii la eveniment s-au numărat Elon Musk, Robert Francis Kennedy Jr, luptătorul Hulk Hogan şi fostul prezentator ultraconservator de la Fox News Tucker Carlson. Un comediant, Tony Hinchcliffe, a ieşit în evidenţă comparând Puerto Rico, care are mulţi cetăţeni care locuiesc în New York, cu „o insulă plutitoare de gunoi în mijlocul oceanului”.

Lopez, care o nominalizase anterior pe Harris drept alegerea sa pentru funcția de președinte, a distribuit mai multe instantanee din campania lui Harris, în urma reacției la setul de imagini ale comediantului Tony Hinchcliffe, afișate în povestea sa de la Instagram. Mai multe instantanee provin dintr-o postare a Kamalei Harris care detaliază ce ar face pentru a sprijini Puerto Rico din punct de vedere economic dacă ar fi aleasă. „Mi-am luat angajamentul de mult timp față de Puerto Rico și populația portoricană”, a precizat Harris.

Ricky Martin a distribuit aceeași postare, precum și un videoclip cu Hinchcliffe. Alături de clip, el a scris în spaniolă: „Asta este ceea ce cred ei despre noi”. Într-una dintre poveștile postate de Martin, acesta a afirmat că o postare a aceluiași videoclip a fost „interzisă” și nu apărea pe profilul său.

Sprijinul cântăreților a venit alături de o susținere pentru Harris din partea lui Bad Bunny, care a distribuit, de asemenea, un videoclip în care Harris vorbește despre planurile ei pentru Puerto Rico. În videoclip, Harris critică abordarea lui Donald Trump față de insulă în timpul președinției sale. „Nu voi uita niciodată ce a făcut Donald Trump și ce nu a făcut atunci când Puerto Rico avea nevoie de un lider implicat și competent”, a spus ea. „El a abandonat insula. A încercat să blocheze ajutorul după două uragane devastatoare consecutive și nu a oferit nimic mai mult decât prosoape de hârtie și insulte.”









Editor : Marina Constantinoiu