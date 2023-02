Jens Stoltenberg: Nici NATO, nici aliații nu sunt parte din conflict, dar ajutăm Ucraina să se poată apăra

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat că Alianţa Nord-Atlantică şi aliaţii săi nu sunt parte a conflictului dintre Rusia şi Ucraina, dar a subliniat că este important ca ucrainenii să fie ajutaţi să se apere.

"Nici NATO, nici aliaţii NATO nu sunt parte din acest conflict. Susţinem Ucraina pentru a se apăra împotriva acestui război de agresiune. Federaţia Rusă a atacat un stat suveran, în acest caz Ucraina, şi este important ca noi să ajutăm Ucraina să se poată apăra.

Nu suntem parte a conflictului, dar ajutăm Ucraina în acest război de agresiune.

Tipul de susţinere s-a schimbat de la începutul războiului, am decis să trimitem şi alte tipuri de sisteme. Trebuie să ne asigurăm că Ucraina are armele de care are nevoie pentru a-şi recupera pământurile şi a câştiga războiul", a declarat Jens Stoltenberg.

Miniştrii apărării din statele NATO se reunesc astăzi și mâine la Bruxelles, pentru a discuta subiectele fierbinţi de pe agenda curentă a organizaţiei, printre care sprijinirea Ucrainei și capacitatea de consolidare a apărării şi descurajării Alianţei.

Editor : G.M.