Jeremy Clarkson, la un pas de moarte. A suferit o intervenție chirurgicală „extrem de urgentă” la inimă

Jeremy Clarkson a suferit o intervenție la inimă pentru a i se monta două stenturi, în urma unei „deteriorări bruște” a sănătății sale. Fostul realizator al Top Gear și The Grand Tour a vorbit despre necesitatea de a se adapta la un nou mod de viață, după intervenția chirurgicală „extrem de urgentă”, relatează The Guardian.

În vârstă de 64 de ani, Clarkson, care a înregistrat anul trecut episodul final din The Grand Tour, spune că nu este afectat de operația suferită, dar perspectiva de a se abține de la alcool, de a fi nevoit să facă mișcare, și de a adopta o dietă sănătoasă îi provoacă o frică reală.

„Dacă merg la o petrecere, trebuie să stau într-un colț, să savurez niște suc răcoritor de flori de soc, înainte de a merge acasă pe la 9:30. Asta este înfricoșător”, a scris el într-un editorial publicat în The Sun.

Clarkson are un program încărcat, în ciuda faptului că s-a retras de la show-ul său auto realizat împreună cu Richard Hammond și James May. Deține o fermă, o berărie și un pub, scrie trei rubrici în ziare și găzduiește emisiunea de jocuri ITV „Who Wants to Be a Millionaire”.

Clarkson va trebui să renunțe la consumul de carne roșie, chipsuri, unt, ciocolată și „partea interesantă” este că trebuie să se rezume la doar un ou. „Trăiesc cu noul regim de o săptămână, și este îngrozitor”, a spus el.

El va trebui, de asemenea, să facă exerciții fizice, ceea ce nu îl bucură deloc, el considerând că singura mișcare este „ceva ce faci când cobori din mașină ca să intri în pub, sau de la masa unde ai luat prânzul, către sufragerie”. „Dar se pare că, după operație, trebuie să fac mai mult. Trebuie chiar să fac o plimbare, adică să merg ca să ajung înapoi de unde am plecat. Ce rost are asta?”, a adăugat Clarkson.

El a respins ideea de a se opri din muncă, spunând că va „continua”, și doar își va schimba dieta.

În ciuda reticenței lui Clarkson față de noul regim, operația la inimă l-a făcut totuși să realizeze că și-ar dori să mai rămână prin jur. „Săptămâna trecută, când Grim Reaper și-a băgat nasul pe ușă, am decis că, de fapt, îmi place să trăiesc puțin mai mult. Vreau să-mi văd nepoții crescând. Am văzut zorii în această dimineață și a fost magnific, așa că mi-ar plăcea să mai văd și eu câteva dintre acestea”.

Potrivit unui studiu realizat de British Heart Foundation, peste 39.000 de englezi au murit prematur în 2022 din cauza unor afecțiuni cardiovasculare, inclusiv atacuri de cord, boli coronariene și accident vascular cerebral - o medie de 750 de persoane pe săptămână.

