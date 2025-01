Caz rar de transplant cu repetiție, la același pacient, realizat de medicii de la Spitalul Parhon din Iași. Un bărbat din Neamț se poate considera norocos, după ce a primit un rinichi de la un pacient în moarte cerebrală. În 2009, bărbatul mai primise un rinichi de la tatăl său, dar a funcționat numai până în 2016. De atunci revenise la cele trei ședințe săptămânale de dializă.

Constantin Pavel, pacient: Mie nu mi-a fost frică de transplant, de operație... sunt rezistent.

Constantin Pavel are 42 de ani și este din județul Neamț. În 2008 a aflat că are nevoie de transplant renal. Tatăl lui i-a donat atunci un rinichi și părea că problemele de sănătate s-au rezolvat.

Constantin Pavel, pacient: În 2009 am făcut transplantul, în 2010 m-am căsătorit, în 2016 am făcut-o pe fetiță. De la tata a mers 6 ani jumate, 6 ani de zile a mers, atât a funcționat.

În același an în care i s-a născut fetița a aflat că rinichiul primit de la tatăl său nu mai funcționează. Acum, la 9 ani distanță, salvarea a venit de la un necunoscut, un pacient aflat în moarte cerebrală.

Ionuț Nistor, purtător de cuvânt Spitalul Parhon din Iași: Fără gestul familiei pacientului care a decedat, din păcate pentru acest pacient tânăr, nu ar fi existat nicio șansă. Nu mai există nimeni în familie care să-l poată ajuta.

Constantin Pavel, pacient: Am făcut oleacă de bagaj, ne-am suit în mașină și am venit. În două ore am fost aici. S-au luat analize, m-au internat.

Patru pacienți au fost chemați pentru testele de compatibilitate, însă doar el s-a potrivit.

Adelina Miron, chirurg urolog: În momentul acesta are patru rinichi, trei nefuncționali, doi ai lui, unul al tatălui. La noi în țară, din păcate, al doilea transplant este un caz destul de rar.

Adrian Covic, coordonator Centru de Transplant Renal: A avut noroc, s-a potrivit, dar dificil pentru că întotdeauna când ai un prim transplant, organismul se apăra, se imunizează. Sigur, nu s-a dat jos din pat să joace fotbal, dar deja este în parametri, chiar peste așteptări.

Bărbatul va rămâne în spital pentru monitorizare încă două săptămâni. De la același pacient în moarte cerebrală a fost recoltat și ficatul, care a ajuns la o femeie de 49 de ani din Iași.

reporter: Ligia Pricopi

operator: Mihai Boaru





Editor : Izabela Zaharia