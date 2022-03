Joe Biden își reia atacurile la adresa lui Putin: Este un „dictator criminal, un ucigaș pur care duce un război imoral”

La doar o zi după ce l-a numit „criminal de război” pe Vladimir Putin, președintele Joe Biden revine și declară despre liderul de la Kremlin că este un „ucigaș pur” și un „dictator criminal”.

Vorbind la un eveniment la Casa Albă, cu ocazia Zilei Sf. Patrick, Joe Biden a spus că Putin este un „dictator criminal, un ucigaș pur care duce un război imoral împotriva poporului ucrainean”, potrivit CNN.

Miercuri, întrebat de un reporter, Biden a declarat că îl consideră pe Putin „criminal de război”, urmare a invaziei declanșate de președintele rus asupra Ucrainei.

Declarația de miercuri a președintelui american a stârnit o reacție vehementă a Kremlinului, care a spus că este o „retorică inacceptabilă și de neiertat”.

Blinken: „A trage cu intenție împotriva civililor este crimă de război”

Secretarul american de stat, Antony Blinken, a spus că este de acord cu declarația președintelui Biden, care l-a făcut „criminal de război” pe Vladimir Putin.

„Personal, sunt de acord (cu declarația președintelui - n.r.). A trage cu intenție împotriva civililor este crimă de război. După distrugerile din ultimele trei săptămâni, mi-e greu să cred că rușii fac altceva”, a spus Antony Blinken, potrivit CNN.

Personally, I agree. Intentionally targeting civilians is a war crime. After all the destruction of the past three weeks, I find it difficult to conclude that the Russians are doing otherwise. The consequences of Moscow's war are being felt around the world," he said.

