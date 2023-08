Joe Biden și Donald Trump sunt la egalitate în preferințele electorale în perspectiva alegerilor din 2024

Chiar dacă problemele sale cu legea par să îi afecteze imaginea publică, Donald Trump își consolidează poziția de lider imbatabil în alegerile primare republicane, cu un avantaj de 37 de procente în fața rivalului său, Ron DeSantis. În ciuda faptului că a fost pus sub acuzare de trei ori și ar putea exista o a patra punere sub acuzare în următoarele săptămâni, Donald Trump și Joe Biden ar pleca de pe poziții egale, dacă s-ar confrunta astăzi într-un scrutin pentru un nou mandat la Casa Alba, fiecare având o susținere de 43% din partea alegătorilor cu drept de vot înscriși pe listele electorale.

Fostul președinte deține un avantaj de 37 de procente în fața rivalului său, guvernatorul Floridei, Ron DeSantis.

Chiar și președintele Joe Biden a recăpătat puțină vigoare în sondajele privind intenția de vot, deși încă nu reușește să convingă în totalitate baza tradițională a votanților partidului său, arată ultimul sondaj realizat de Siena College pentru New York Times, publicat marți, înainte ca cea de-a treia punere sub acuzare să fie făcută publică. Polarizarea societății americane este confirmată de o singură statistică, titrează elpais.

Datele arată că 14% dintre alegătorii înregistrați nu susțin niciunul dintre candidați, fiind probabil ca ei să se abțină sau să voteze pentru un al treilea candidat. Alegătorii indeciși, în general moderați (49% din total), ar putea răspunde la întrebarea cine va ocupa Casa Albă din 2025.

Alegătorii nehotărâți nu votează Trump

Ușor mai înclinați să îl aleagă pe Biden, nehotărâții sunt deosebit de critici față de Trump, pe care, în proporție de 63%, îl acuză de "comiterea unor infracțiuni federale grave" și în proporție de 59% îl acuză de "subminarea democrației americane".

Deși democrații au câștigat votul popular în șapte din ultimele opt alegeri prezidențiale, lucru pe care niciun partid nu l-a mai realizat de la crearea sistemului modern de partide în 1828, îndoielile legate de vârsta lui Biden (80 de ani) și de sprijinul său real în afara marilor zone metropolitane, care tind să fie bastioane democrate, ar putea înclina balanța de partea republicană.

Ultimul sondaj Gallup indică această posibilitate: 45% dintre americani se declară republicani sau înclină spre acest partid, în timp ce 42% sunt democrați sau preferă această opțiune.

Între timp, sondajele arată o susținere majoritară pentru Trump în rândul republicanilor. Într-un sondaj publicat luni, acesta a obținut 54% din intențiile de vot în rândul electoratului probabil al alegerilor primare republicane, față de 17% pentru DeSantis.

Succesul lui Trump provine în mare parte de la susținătorii mișcării sale MAGA (Make America Great Again), care a apărut atunci când și-a lansat prima candidatură la Casa Albă în 2016. Alegătorii MAGA reprezintă 37% din baza electorală republicană, iar abținerea este rară. Aceștia sunt puternic mobilizați și reacționează în masă la fiecare hărmălaie a liderului lor - sau la fiecare mesaj "strigat" cu majuscule pe aplicația sa Truth Social.

PAC-ul lui Donald Tromp, aproape de faliment

Chiar dacă este implicat într-o bătălie juridică fără precedent în istoria Statelor Unite - este primul fost președinte inculpat - Trump visează să fie reales, fie și numai pentru că fiecare eșec în instanță îi dă forță să lupte și să-și dirijeze campania.

Realitatea este că bătăliile juridice nu sunt deloc ușoare sau ieftine, Donald Trump cheltuind pentru a se apăra circa 40 de milioane de dolari din donațiile pentru campania sa din 2024 .

PAC-ul lui Trump, Save America, mai are doar 4 milioane de dolari, potrivit The New York Times, din cele 105 milioane de dolari pe care le avea la începutul anului 2022. Onorariile avocaților și cheltuielile de judecată derivate din numeroasele anchete au crescut exponențial de când Trump a fost pus sub acuzare de trei ori, Trump plătind aceste onorarii în parte prin intermediul PAC.

Editor : Andreea Smerea