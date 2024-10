Kremlinul neagă posibilitatea încheierii unui armistițiu parțial cu Ucraina pentru oprirea atacurilor asupra infrastructurii energetice

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a negat miercuri existența unor discuții între Rusia și Ucraina referitoare la încheierea unui armistițiu parțial dintre cele două țări care să vizeze o încetare a atacurilor reciproce asupra infrastructurii energetice, informează agenția rusă Tass, preluată de Kyiv Independent.

„Circulă în prezent o mulțime de fake news care nu au nicio legătură cu realitatea”, a spus Dmitri Peskov.

Reacția Moscovei vine după ce Financial Times (FT) a dezvăluit că Ucraina și Rusia intenționează să reia discuțiile privind încetarea atacurilor reciproce asupra infrastructurilor energetice ale celor două țări, discuții care au fost „abrupt încheiate” după incursiunea militară ucraineană în regiunea Kursk a Federației Ruse.

Conform unui înalt oficial ucrainean citat de presa ucraineană, Moscova și Kievul au redus deja frecvența atacurilor asupra infrastructurii energetice în ultimele săptămâni, ca parte a unei înțelegeri încheiate între reprezentanții serviciilor secrete ale celor două țări.

Un astfel de armistițiu ar marca cea mai importantă dezescaladare a conflictului ruso-ucrianean din momentul în care Vladimir Putin a ordonat invazia Ucrainei, în 24 februarie 2022.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat pe 21 octombrie că disponibilitatea părții ruse de a pune capăt atacurilor asupra infrastructurii ar putea fi un semnal legat de dorința de a iniția discuții mai ample de pace.

Informațiile legate de un presupus armistițiu parțial vin pe fondul temerilor că Ucraina va înfrunta una din cele mai dure ierni de până acum: jumătate din infrastructura energetică a țării e în ruine, după campania de bombardamente masive lansate de Rusia în toamna-iarna anului 2023 și primăvara anului 2024.

Astfel, între martie și august 2024, Rusia a distrus toate termocentralele și aproape întreaga capacitate hidroelectrică a Ucrainei, a declarat președintele Volodimir Zelenski pe data de 25 septembrie, în cadrul unui discurs ținut la Adunarea Generală a ONU din New York.

