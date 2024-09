Lupta pentru Casa Albă. Cine conduce în „sondajul sondajelor”

În Statele Unite se publică zilnic rezultatele unor sondaje Kamala Harris vs Donald Trump. The Hill și The Economist au avut inițiativa de a face media acestor sondaje.

Pe 5 noiembrie, americanii se vor prezenta la urne pentru a-și alege viitorul președinte. Până la 27 iunie, se părea că, totuși, confruntarea se va desfășura între aceiași doi candidați ca în 2020: Joe Biden, actualul președinte democrat, și Donald Trump, predecesorul său republican în funcție. Dar în acea seară, Joe Biden a avut o prestație dezastruoasă la dezbatere. Aceasta i-a făcut imediat pe democrați să pună sub semnul întrebării aptitudinea dlui Biden pentru această sarcină. Pe 21 iulie, acesta a cedat presiunilor și s-a retras din cursă. L-a susținut pe vicepreședintele său, Kamala Harris, în calitate de candidat democrat.

Președinția dlui Biden a fost asociată cu o inflație ridicată, facturi mari de politică industrială și turbulențe în străinătate, lucruri pe care republicanii vor încerca să le pună și pe seama Kamalei Harris. Dar ea are un avantaj clar față de Joe Biden: vârsta. La 59 de ani, ea este cu peste două decenii mai tânără decât el și cu 18 ani mai tânără decât dl Trump.

Dl Trump, între timp, are un record lamentabil: susținătorii săi au încercat să anuleze pierderea alegerilor din 2020; se confruntă cu acuzații federale pentru presupusa sa participare la această schemă și a fost condamnat pentru infracțiuni grave pentru plăți de bani murdari legate de campania sa prezidențială din 2016.

Și totul a culminat cu tentativa de asasinat din 13 iulie, din Pennsylvania.

Pe tot parcursul cursei electorale, și înainte dar și după nominalizarea oficială a Kamallei Harris au fost date publicității câteva zeci de sondaje. Unele influențate clar de turbulențele care au modificat politica americană în ultima vreme.

The Hill a avut inițiativa de a aduna toate aceste sondaje și a face o medie a lor. Și a ajuns la un scor foarte interesant între Kamala Harris și Donald Trump. Conform acestei medii (care nu este o simplă medie aritmetică) Kamala Harris ar avea un scor de 49,4%, în timp ce Donald Trump se situează la 45,6%.

Acalași lucru l-a făcut și The Economist. Fără a spune numărul sondajelor luate în calcul, The Economist a făcut și el media sondajelor. În calculele celor de la The Economist Kamala Harris conduce cu o medie de 48,8% (cu o marjă cuprinsă între 47,9% și 49,7%). Donald Trump are o medie de 45,3% (cu o marjă cuprinsă între 44,4% și 46,2%).

