Voluntari români care luptă în Ucraina au participat la misiuni pe teritoriul rusesc și au postat, marți, imagini de la fața locului. Într-un mesaj pe pagina de Facebook „Romanian Battlegroup „Getica””, aceștia transmit că au făcut mai multe incursiuni în satele rusești de frontieră, precizând că nu au găsit secții de poliție funcționale și nici autorități. „Rusia este pregătită de război nuclear, dar nu este în stare să își protejeze frontierele terestre”, transmit luptătorii românii.

Românii din Ucraina care au luat parte la misiunile transfrontaliere au descris pe Facebook cele întâmplate pe teritoriul rusesc:

„Federația Rusă a declarat că știe de noi, că ne urmărește, că ne caută. Era și cazul să avem o confirmare că ceea ce facem este bine, este eficient, că incomodăm inamicul. Vestea bună este că și noi îi căutăm pe ei. Decepția este un element al spațiului informativ și de luptă care induce confuzie și nesiguranță în rândurile inamicului.

Așa că atunci când noi primeam echipe de presă la Nikolaiev și dădeam impresia că nu facem prea mult pentru efortul de război, în fundal pregăteam o operațiune vastă, împreună cu camarazii din Legiunea Rusia Liberă, Batalionul Siberian, Corpurile de Voluntari Ruși, ceceni din Ichkeria, frați liberi din Belarus, Georgia și mulți alți „lupi” din pădurile lumii libere.

Cu un simt adânc al responsabilității civice, am încercat să ne predăm și să dăm curs acelor mandate de căutare emise de Federația Rusă. Am făcut incursiuni în satele lor de frontieră dar nu am găsit secții de poliție funcționale, nu am găsit autorități. Rusia este pregătită de război nuclear, dar nu este în stare să își protejeze frontierele terestre cu un stat cu care se află în război”, au transmis românii.

Luptători români în Ucraina, dați în urmărire de Rusia

Rusia a dat în urmărire peste 700 de voluntari străini care luptă pe front de partea Ucrainei, printre care se numără cetățeni din România, Țările de Jos, Noua Zeelandă, Norvegia și Polonia, a anunțat Comitetul rus de Investigații în urmă cu o săptămână.

„Comitetul rus de anchetă continuă să investigheze cazul penal privind recrutarea și participarea mercenarilor la ostilități de partea forțelor armate ucrainene. Pe baza probelor primite, s-au luat decizii de a acuza în temeiul părții 3 a art. 359 din Codul penal al Federației Ruse (mercenariat) străini din cinci țări, printre care Țările de Jos, Noua Zeelandă, Norvegia, Polonia și România. În total, în această etapă, aproximativ 700 de străini au fost trecuți pe lista persoanelor căutate, unii dintre ei fiind arestați în absență”, a transmis instituția.

În iulie 2023, Ministerul rus al Apărării a declarat că un total de 11.675 de mercenari din 84 de țări au mers în Ucraina, începând cu 24 februarie 2022, pentru a lupta de partea Kievului. Cele mai mari grupuri sunt din Polonia (peste 2.600), SUA și Canada (900 sau mai mult) și Georgia (peste 800).

