Mai mulți indieni povestesc cum au fost păcăliți să lupte pentru Rusia. „A fost rapid: câteva semnături, fotografii și eram pe front”

Săptămâna trecută, guvernul indian a anunțat că Rusia a demobilizat câteva zeci dintre cei 91 de indieni care au fost păcăliți să lupte pentru forțele ruse în războiul din Ucraina. Mai mulți dintre aceștia s-au întors acasă, în timp ce procesul de aducere înapoi a celorlalți este în curs de desfășurare.

BBC a vorbit cu unii dintre bărbați despre luptele lor.

„Mi-e frică. Nu sunt sigur dacă mă voi întoarce în viață sau într-o cutie. Vă rog, salvați-mă”. Acesta este mesajul pe care Urgen Tamang, un fost soldat indian, l-a trimis către BBC, din sudul Ucrainei, cu câteva zile înainte de a fi lăsat la vatră de pe linia frontului.

Tamang se numără printre cei 91 de indieni care au fost forțați să lupte în război. Cei mai mulți dintre ei provin din familii sărace și au fost ademeniți de agenți cu promisiunea de bani și locuri de muncă, uneori ca „ajutoare”.

Au fost trimiși în zona de război.

Mulți dintre ei au declarat că au fost staționați în părți ale Ucrainei aflate sub controlul Rusiei, unde au trebuit să se descurce printre minele de teren, dronele, rachetele și atacurile lunetiștilor, cu o pregătire militară redusă sau inexistentă.

Nouă indieni au murit până acum în conflict, iar autoritățile indiene afirmă că au arestat 19 persoane pentru trafic de persoane.

Eliberări după insistențe diplomatice

În iulie, Rusia a promis eliberarea rapidă a tuturor indienilor care luptă în armata sa, în urma unei vizite a prim-ministrului indian Narendra Modi la Moscova, în timpul căreia acesta a abordat problema cu președintele Vladimir Putin. Cele două țări au în mod tradițional o relație caldă.

Patruzeci și cinci dintre ei au fost eliberați de atunci. Unii s-au întors în siguranță acasă, în timp ce alții, precum Tamang, sunt pe drum.

„Nu pot să cred că am ieșit de acolo”, a declarat Sunil Karwa, un electrician din Rajasthan care s-a înrolat în armata rusă în februarie. Detașat în apropiere de Bakhmut, un oraș din estul Ucrainei în care au avut loc lupte intense, el se afla pe aeroportul din Moscova și aștepta să se îmbarce în avionul său când a vorbit cu BBC.

Karwa a descris scene de moarte și distrugere, o realitate care l-a lovit cel mai tare atunci când un bărbat din satul său vecin a fost împușcat pe câmpul de luptă.

„L-au trimis înapoi pe linia frontului la 15 zile după rană și a leșinat pe câmp. Acum este paralizat”, a povestit el.

La fel ca el, majoritatea celorlalți recruți erau, de asemenea, muncitori cu vârste cuprinse între 19 și 35 de ani, care erau angajați de agenți cu sediul în India, Dubai și Rusia.

Indienii povestesc că nu au înțeles nimic din contracte, pentru că acestea erau în rusă, o limbă pe care nu o înțelegeau. Cu toate acestea, le-au semnat în speranța de a obține oportunități mai bune.

„Procesul a fost atât de rapid - doar câteva semnături și fotografii și eram în [armată]”, a declarat Karwa.

„Este un miracol că m-am întors acasă”

Raja Pathan s-a înrolat în armată ca ultimă soluție în februarie, după ce un consultant în educație l-a păcălit să se înscrie la un colegiu inexistent.

„Când am ajuns acolo, am văzut bannere care anunțau recrutări pentru armată. Până atunci, cheltuisem atât de mult timp și bani încât am decis să mă înrolez oricum”, a spus el.

Moartea a doi prieteni l-a împins în cele din urmă pe dl Pathan să plece. El a fost eliberat în august cu ajutorul unui comandant rus înțelegător care i-a facilitat plecarea.

Aflat acum la Moscova, el îi ajută pe alți indieni să evadeze de acolo.

Aflat în siguranță în casa sa, el poartă cu sine trauma supraviețuirii pe linia frontului. „Nu am putut vorbi cu familia mea timp de 25 de zile”, a spus el. Cel mai dureros moment a avut loc în februarie, când prietenul său Hemil Mangukiya - un indian din statul Gujarat - a fost ucis chiar sub ochii săi.

„Se afla la doar 15 metri de mine, săpând un șanț lângă Krinki [în Kherson], când a căzut o rachetă”, își amintește Sufyan. „I-am pus cadavrul în camion cu propriile mele mâini”. „După ce am văzut cadavrul prietenului meu, nu am mai avut puterea să fac nimic”, a adăugat el.

După deces, Sufyan și alți indieni blocați acolo au difuzat un videoclip în care cereau ajutor, care a ajuns la un deputat indian, care a ridicat problema la Ministerul Afacerilor Externe. Familiile bărbaților au apelat, de asemenea, la guvernul indian pentru ajutor în aducerea lor înapoi.

„Este un miracol că m-am întors acasă”, a declarat Azad Yusuf Kumar, un rezident din Kashmirul administrat de India, care a făcut parte din grupul lui Sufyan în armată. „Într-un minut săpai un șanț, iar în următorul, cade artileria și arde totul. E doar o chestiune de noroc dacă bombele cad pe tine sau pe altcineva.”

În februarie, Kumar a povestit pentru BBC cum s-a împușcat din greșeală în picior în timpul antrenamentului. „Comandantul meu îmi tot spunea, folosește mâna dreaptă pentru a trage, folosește mâna stângă pentru a trage, trage în sus, trage în jos”, a spus el. „Nu atinsesem niciodată o armă. Era extrem de frig și, cu arma în mâna stângă, am sfârșit prin a mă împușca în picior.”

Acum, întors în Kashmir, el vorbește despre cum comandantul său l-a acuzat că s-a împușcat în mod deliberat pentru a evita să meargă pe linia frontului.

„Sunt norocos că nu m-am dus să lupt. Patru oameni din tabăra mea au murit într-un atac în acele zile. Aș fi putut fi unul dintre ei”, a spus el.

Deși eliberările recente au adus o ușurare pentru mulți, indienii care se află încă în Rusia se confruntă cu o disperare tot mai mare pe măsură ce eliberarea lor este amânată.

Tamang, care s-a înrolat în armata rusă în ianuarie, a declarat anterior ziarului The Indian Express, că 13 din cei 15 membri ne-ruși ai unității sale au murit.