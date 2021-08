Mai mulți oameni au fost uciși în Asadabad după ce talibanii au deschis focul la un protest

Mai mulți oameni au fost uciși joi în oraşul afgan Asadabad, din apropierea frontierei cu Pakistan, după ce combatanţii talibani au deschis focul asupra unor persoane care fluturau drapelul naţional la un miting organizat cu ocazia Zilei Independenţei, potrivit Reuters. Miercuri, alți trei oameni au fost ucişi într-o demonstraţie similară la Jalalabad.

Manifestațiile în cadrul cărora sunt fluturate drapeluri afgane în culorile negru, roşu şi verde, în unele cazuri după distrugerea drapelurilor albe talibane, sunt primele semne ale opoziţiei populare faţă de talibani, după ce aceştia au capturat capitala Kabul şi au preluat controlul asupra majorităţii provinciilor din Afganistan.

Sute de oameni au ieşit pe străzi. Prima dată mi-a fost teamă şi nu am vrut să merg, dar când l-am văzut pe unul dintre vecinii mei am luat drapelul pe care îl am acasă. Câteva persoane au fost ucise sau rănite în busculadă şi în timpul tirurilor trase de talibani'', a declarat un martor, Mohammed Salim.

Proteste au fost semnalate joi şi în oraşul Jalalabad, precum şi într-un district din regiunea Paktia, din estul ţării, fără însă a se înregistra violenţe.

Miercuri, luptătorii talibani s-au ciocnit cu protestatarii din orașul Jalalabad după ce aceștia au îndepărtat steagul Emiratului Islamic din piața principală și l-au înlocuit cu steagul afgan, au declarat pentru CNN trei martori.

Potrivit martorilor, protestul a fost întâmpinat cu un răspuns violent al talibanilor, care au tras în mulțime și i-au bătut pe unii dintre protestatari. Potrivit Reuters, cel puțin trei persoane au fost ucise.

Editor : I.C