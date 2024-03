Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a mulțumit României și a vorbit de recunoștința sa față de țara noastră, într-un interviu în exclusivitate la Jurnalul de Seară de la Digi24. Maia Sandu spune că România este „sprijinul principal” pentru Republica Moldova și „umărul pe care ne sprijinim”. Președinta moldoveană mai spune că cea mai rapidă cale de unire este prin integrarea europeană, pentru că sondajele arată un „sprijin majoritar” pentru ea printre cetățenii moldoveni.

„În Republica Moldova există cetățeni care susțin unirea, există cetățeni care nu susțin și există chiar și cetățeni care se tem de această unire. Pentru Republica Moldova, cea mai scurtă cale pare să fie integrarea europeană, pentru că sondajele arată că aici avem un sprijin mare, un sprijin majoritar al cetățenilor și sper acest lucru să se confirme la referendumul din această toamnă. Și noi mergem pe această cale, pentru care avem sprijinul cetățenilor Republicii Moldova.

Acum, discuțiile din spațiu politic de aici, de la București, sunt multe. Noi ne concentrăm pe ceea ce putem face și ce putem face este să construim mai multe poduri, să aducem mai mulți investitori.

România este principalul partener comercial al Republicii Moldova. Astea sunt lucruri concrete care unesc cele două maluri și pe aceste lucruri trebuie să insistăm și o să insistăm și suntem foarte recunoscători că aici, la București, se lucrează la fel de serios pe aceste proiecte, așa cum lucrăm noi la Chișinău.”, a spus Maia Sandu.

Referitor la discuțiile printre politicienii de la București, Maia Sandu a declarat:

„Eu nu, nu urmăresc cine și ce spune. Repet, e adevărat că Moscova încearcă să folosească orice pretext pentru a speria, pentru a manipula opinia publică.

Dar noi trebuie să venim cu mesajele noastre și trebuie să le explicăm cetățenilor și o să vedeți că în sondaje a crescut semnificativ numărul moldovenilor care cred că avem o relație foarte bună cu România și care apreciază această relație foarte bună.

Deci lucruri concrete, combatere a dezinformării, astea sunt lucruri pe care trebuie să să insistăm”.

„România e sprijinul principal pentru noi”

„România este sprijinul principal pentru noi și am spus de fiecare dată România este alături de noi și la bine și la greu, începând de la criza pandemică și vorbesc despre mandatul meu și până astăzi. România ne-a fost alături absolut în fiecare situație.

Deci criza pandemică, după care criza energetică, am avut nevoie de ajutor, am venit la București, după care a început războiul cu foarte multe probleme pentru noi. România, împreună cu Franța și Germania au creat această platformă de susținere pentru Moldova, unde am putut să discutăm despre toate problemele noastre create de război și respectiv, să primim acest ajutor.



România ne ajută să combatem tentativele de destabilizare, pentru că a venit cu această inițiativă a listelor persoanelor care trebuie sancționate la nivel european și iată, chiar de curând au mai fost incluse în liste persoane care zi de zi îndeplinesc planurile Moscovei la Chișinău și încearcă să destabilizeze, deci proiecte concrete în agricultura, de infrastructură este umărul pe care ne sprijinim și suntem foarte recunoscători pentru asta.”, a continuat președinta moldoveană.

„Moscova e tare deranjată că am cetățenia României”

Întrebată câți cetățeni moldoveni au pașapoarte românești, Sandu a spus:

„Din câte înțeleg, destul de mulți, nu am această statistică. Statistica e, totuși, la instituțiile românești am auzit și o cifră de 1.000.000 de oameni și asta tot vorbește despre ceva. În primul rând că sunt cetățeni ai României și asta e și răspunsul pentru cei de la Moscova, care sunt tare deranjați de faptul că eu am și cetățenia României și nu doar eu, suntem mulți.

Pe de altă parte, sigur că sunt și oameni care au cetățenia Federației Ruse. Iată, acolo ei nu se împiedică. Și apropo de regiunea transnistreană, că am discutat de când a început războiul, am avut un număr foarte mare de solicitări și un număr probabil la 90 de procente din locuitorii regiunii acum dețin pașapoartele Republicii Moldova.

De ce? Pentru că oamenii, inclusiv oamenii din regiunea transnistreană, au văzut de unde vine războiul, că războiul vine din Rusia, iar Republica Moldova asigură această pace.

Deci, ei au înțeles că pacea este de partea noastră. Mai mult decât atât, regiunea transnistriană beneficiază și de acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană și s-a schimbat structura comerțului. Deci, mai mult de jumătate din exporturile din această regiune merg spre Uniunea Europeană

Și atunci noi le spunem tu puteți doar să beneficiați, trebuie să vă asumați și niște responsabilități, pentru că și pe malul drept și pe malul stâng va trebui să facem niște schimbări, niște transformări, să ne ajustăm la exigențele Uniunii Europene.

Și eu știu, sunt sigură că ei nu vor să piardă aceste beneficii. Și noi vrem ca cetățenii noștri de acolo să poată să beneficieze de procesul ăsta de aderare. Dar cu toții trebuie să să ne conformăm acestor reguli noi ca să putem să beneficiem”.

Editor : Adrian Dumitru