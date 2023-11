Peste o mie de cutremure au fost înregistrate în doar câteva ore în Islanda din cauza unui vulcan care se pregătește să erupă. Populația unui oraș întreg, adică aproape 4.000 de oameni, a fost evacuată. Din cauza seismelor repetate, pământul a început să se crape, drumurile s-au rupt, iar localnicii sunt speriați. Autoritățile se așteaptă la o erupție majoră.

Hans Vera, locuitor evacuat din Grindavik: „Este ceva constant, nu am mai trăit așa ceva. Am venit acasă după muncă, și când am ajuns a fost un cutremur mare, peste 4 (n.red. magnitudine). Două minute mai târziu, a mai fost unul, poate chiar mai mare. După încă un minut, încă unul. M-am întrebat ce se întâmplă. Este o stare majoră de incertitudine, tristețe și disperare. Nu facem niciun plan, trăim de la o zi la alta, asta e. Aici, unde suntem acum, în siguranță. E bine, dar nu se simțim în regulă. Este greu să mergem mai departe”.

Matthew James Roberts, expert al Institutului Islandez de Meteorologie: „Situația din prezent este îngrijorătoare, deoarece, în primul rând, activitatea seismică are loc lângă o zonă populată și este lângă infrastructură, o centrală geotermală și un centru balnear. Principala îngrijorare, din punctul de vedere al riscului, este că magma poate ieși la suprafață și să avem o erupție-fisură, ca în Hawaii”.

