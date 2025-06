„America în care am crescut nu mai este la fel”. Țara în care tot mai mulți cetățeni ai SUA se mută din cauza lui Donald Trump

Când Brian Bates, un avocat american pensionat, dar încă în câmpul muncii, și soțul său, Luis Fernando Bates, au luat decizia dificilă de a părăsi Florida pe fondul tensiunilor politice în creștere din America lui Donald Trump, Edinburgh a apărut rapid ca destinația lor de vis pentru a se muta, notează The Times. Scoția a depășit Londra ca fiind cea mai populară regiune la căutările americanilor, cu 28% din totalul acestora, comparativ cu 26% în zona metropolitană a Londrei. O agenție imobiliară scoțiană a înregistrat o creștere și mai mare a căutărilor din SUA pentru proprietăți în ultimele luni, de 68,5% comparativ cu aceeași perioadă din 2024. Cea mai mare creștere a fost înregistrată între noiembrie 2024 și ianuarie 2025, perioadă când Donald Trump a fost confirmat că va fi următorul președinte american.

„Edinburgh este atât de fantastic”, spune Brian. „Are toată istoria, artele, frumusețea părților istorice din Londra, dar niciunul dintre aspectele negative, cel puțin din perspectiva noastră. Dimensiunea, pentru mine, este perfectă. O jumătate de milion de oameni bate oricând 12 milioane. Nu numai atât, costul este o fracțiune din cel al Londrei".

Cuplul a aterizat în Scoția cu cei trei câini ai lor în urmă cu doar câteva săptămâni și închiriază în cartierul Merchiston din oraș până își vând casa din Florida. Ei intenționează să reinvestească banii într-o proprietate din Edinburgh cât mai curând posibil. „Căutăm ceva care să aibă o grădină mare”, spune Brian. „Avem un labrador pe nume Boris Johnson și doi teckeli și vrem ca ei să aibă spațiu să alerge. Vrem să fim într-o zonă înverzită. Ne plac casele mari, vechi, de epocă”.

Brian și Luis nu sunt singurii americani care au plănuit recent o mutare în capitala scoțiană, judecând după datele de pe site-urile de căutare de proprietăți. După cum a relatat The Times luna trecută, numărul solicitărilor din SUA cu privire la locuințele din Regatul Unit listate pe site-ul Rightmove a crescut cu 19% în primele patru luni ale anului 2024 și a atins cel mai ridicat nivel din 2017. Într-adevăr, Scoția a depășit Londra ca fiind cea mai populară regiune la căutările americanilor, cu 28% din totalul acestora, comparativ cu 26% în zona metropolitană a Londrei. Edinburgh a fost cea mai populară locație pentru toate căutările americanilor cu privire la proprietățile din Regatul Unit, cu 8%, urmată de diverse coduri poștale din Londra.

Agenția imobiliară scoțiană Rettie a înregistrat o creștere și mai mare a căutărilor de proprietăți din SUA pe site-ul său în ultimele luni, comparativ cu aceeași perioadă din 2024 - o creștere uriașă de 68,5%. Cea mai mare creștere a fost înregistrată între noiembrie 2024 și ianuarie 2025.

Analiștii consideră că fenomenul este cel puțin parțial legat de alegerea lui Donald Trump ca președinte al SUA pentru un al doilea mandat în noiembrie.

Brian și soțul său aveau motive întemeiate să părăsească America și să se mute la Edinburgh, pe care îl vizitaseră ca turiști. Aveau deja legături cu Regatul Unit, prin faptul că Brian lucra pentru biroul din Londra al unei mari firme de avocatură din SUA. Dar, la baza tuturor lucrurilor stătea „absurditatea politică [din America]”, spune Brian. „Este atâtâ dezbinare, cam de ambele părți”. El îl compară pe Trump cu un „copil răsfățat și furios”.

„Lucrurile vin unul după altul, zi de zi cu el”, adaugă acesta. „Și am sentimentul că intenționează să continue pentru mult timp”.

Luis are deja un kilt, iar Brian se gândește să-și cumpere și el unul. „Am devenit un mare fan al istoriei scoțiene și al modului de viață scoțian”, spune Brian. „Spre deosebire de Londra, unde, dacă saluți pe cineva, acea persoană crede că îl vei ucide, la scoțieni spui «Bună dimineața», iar persoana îți va răspunde la fel. Eu sunt din Vestul Mijlociu și noi suntem vorbăreți. Scoțienii sunt vorbăreți și chiar ne place asta".

Dragostea multor americani pentru Scoția este la fel de veche ca SUA însele, unde oamenii de origine scoțiană sunt în număr de aproximativ 25 de milioane. Mai mult, 35 dintre președinții națiunii și-au revendicat ascendența scoțiană (inclusiv Trump, a cărui mamă s-a născut pe insula Lewis din Hebride). Aproximativ 24.000 de americani erau înregistrați ca locuind în Scoția la momentul ultimului recensământ, în 2022. În 2023, un număr record de 794.000 de călătorii au fost efectuate în Scoția de către vizitatori din SUA.

Investitorii americani dețin mari suprafețe din Highlands, iar oamenii de afaceri bogați și celebritățile au o lungă tradiție în cumpărarea și vânzarea de case de țară scoțiene. Christopher Bently, un dezvoltator imobiliar american, și soția sa, Camille, au cumpărat fosta proprietate de vânătoare Kildrummy pentru 11 milioane de lire sterline în 2020. Legenda rock Bob Dylan și-a vândut casa cu 16 dormitoare în care se refugia în Highland, Aultmore House, pentru 4,25 milioane de lire sterline în 2023, în timp ce Craig Ferguson, prezentatorul de talk-show și comediant scoțiano-american, împreună cu soția sa, Megan, dealer de artă american, au vândut anul trecut două proprietăți în South Ayrshire: Bargany House, în valoare de 2 milioane de lire sterline, și Cassillis Castle, în valoare de 3,8 milioane de lire sterline.

Interes chiar și de zece ori mai mare

Cu toate acestea, ultimul val de interes american pentru Scoția, în special pentru Edinburgh, asociat cu Trump, pare să fie un fenomen nou. Un avocat specializat în imigrație dezvăluie că, în ultimele luni, a observat o creștere „masivă”, poate chiar de zece ori, a numărului de solicitări din partea cetățenilor americani care doresc să afle mai multe informații despre obținerea cetățeniei britanice sau a unei vize pentru a locui și lucra în Scoția. Mulți dintre acești americani au rădăcini scoțiene.

„Este un lucru real”, spune Jacqueline Moore, partener la firma scoțiană de avocatură Thorntons, despre exodul instigat de Trump către Scoția. Robert Salter, director la compania de consultanță fiscală Blick Rothenberg, este de acord. El spune: „Firma noastră primește din ce în ce mai multe solicitări din partea contribuabililor americani care doresc să se mute în Regatul Unit, unii dintre aceștia mutându-se probabil din motive personale, cum ar fi incertitudinea care rezultă din politicile lui Trump”.

În 2022, Ministerul de Interne a facilitat persoanelor care au un bunic născut în Regatul Unit solicitarea de a se înregistra ca cetățeni britanici. Absorbția în rândul americanilor de origine scoțiană a fost inițial lentă. „Nu am avut cu adevărat niciun caz de bunic până în noiembrie anul trecut”, spune Moore. „Acum, în fiecare zi suntem contactați de o persoană nouă”.

„Mulți americani îmi spun că este vorba despre securitate, educație și despre a face acest lucru pentru copiii lor. Cred că mulți dintre ei au fost la Edinburgh sau au relații. Edinburgh este un oraș al oportunităților, iar asta îi atrage pe americani”.

Hannah Fraser, specializată în proprietăți rezidențiale, spune că preconcepția că americanii bogați cumpără case de vacanță și oportunități de investiții în Scoția doar pentru profit nu corespunde cu experiența sa recentă. „Cea mai mare parte a americanilor pentru care am cumpărat vin aici pentru a se stabili”, spune Fraser. „Sau încearcă să își stabilească copiii. În acest moment, de exemplu, ajut un cuplu american să cumpere pentru fiica lor, astfel încât aceasta să poată merge la universitate aici”.

Max Mills, director de vânzări rezidențiale, a observat o tendință în creștere a scoțienilor bogați stabiliți în SUA care aleg să cumpere proprietăți de lux în țara lor de origine. „Acestea tind să fie achiziții discreționare, adesea pentru vacanță și, de obicei, făcute fără împrumuturi semnificative”, spune Mills. „În aceste cazuri, costurile fiscale suplimentare sunt considerate un compromis acceptabil pentru restabilirea unui loc de bază în Scoția pentru ei și familiile lor”.

„America în care am crescut nu mai este la fel”

Mai mulți americani care locuiesc în Edinburgh sau sunt pe cale să se mute în oraș și pe care The Times i-a contactat pentru acest articol au fost de acord să vorbească sub protecția anonimatului. Având în vedere politicile din ce în ce mai ostile ale lui Trump în materie de imigrație și de control al frontierelor, aceștia se temeau să nu creeze probleme membrilor familiilor lor care nu sunt americani și chiar lor înșiși în timpul călătoriilor de întoarcere în Statele Unite, în cazul în care ar fi fost văzuți criticând public SUA.

Un bărbat în vârstă de 30 de ani, care s-a mutat la Edinburgh cu soția sa engleză în 2022, spune: „America în care am crescut nu mai este la fel. Este de-a dreptul înfricoșător. Sincer, mă bucur să fiu în exterior uitându-mă spre interior”.

Cuplul s-a cunoscut în 2012, ca masteranzi la Universitatea din Edinburgh, înainte de a se muta în Portland, Oregon. Deși climatul politic toxic din Statele Unite nu a fost principalul motiv pentru care au ales să se întoarcă la Edinburgh, unde acum lucrează amândoi în sectorul tehnologiei, el spune că a fost „cu siguranță un factor”. „America este un fel de oală sub presiune. Chiar dacă trăiești într-o bulă liberală, cum am fost noi în Portland, simți schimbarea culturală și este destul de șocantă".

Ei au cumpărat o casă cu trei dormitoare în Morningside pentru 695.000 de lire sterline. Banii lor ar fi mers mult mai bine în Portland, unde au locuit într-o casă mai mare, cu patru dormitoare, care a costat aproximativ 310.000 de lire sterline. Dar frumusețea, posibilitatea de a merge pe jos, bogăția culturală și sentimentul de siguranță din Edinburgh au făcut ca totul să merite. „SUA, pentru mine, nu se simt în siguranță”, spune el. „Simt că privești mereu peste umăr. Un oraș precum Edinburgh are această siguranță psihologică pe care nu am simțit-o niciodată când am locuit în SUA".

Între timp, un scoțian care a locuit în America timp de 16 ani și are dublă cetățenie, britanică și americană, s-a întors în Fife, orașul său natal, din Las Vegas, Nevada, anul trecut, împreună cu soțul său, care are dublă cetățenie, americană și mexicană. Plănuiesc să se mute în curând la Edinburgh, la pensie, și au în vedere bungalouri din anii 1930 din estul orașului, aproape de mare.

„Ne-am săturat de SUA”, spune el. "Ne-am gândit, să fie Londra sau Scoția? Și ne place Scoția. Ne place Edinburgh. Îl iubim pentru frumusețe, libertate, liniște. Oamenii sunt foarte prietenoși și foarte primitori. În America, totul se rezumă la bani. Și acum totul este foarte scump cu administrația Trump - lucrurile scapă de sub control. Cu adevărat ne simțim mai în siguranță aici. M-am plimbat prin supermarket în Vegas, cineva putea purta o pereche de pantaloni scurți și o armă în buzunar. Nu văd așa ceva aici, în Tesco sau Aldi".

Editor : A.C.