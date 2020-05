Câți oameni vor trăi pe Glob în 2100. Care este ritmul de creștere a populației

Omenirea se află în mijlocul unei tranziții semnificative din punct de vedere demografic. Din anii 1960, când am atins vârful sporului natural, cu un ritm de creștere a populației globului de 2,1% pe an, omenirea a intrat pe un trend descendent. Pornind de la proiecțiile Organizației Națiunilor Unite, pe baza unor scenarii privind rata medie a fertilității, este așteptat ca populația globului să ajungă la un ritm de creștere de doar 0,1% pe an la sfârșitul secolului XXI, potrivit unei analize publicate pe platforma Visual Capitalist.

Un grafic realizat de economistul Max Roser arată că populația globului a atins vârful de creștere în anii 1960 (linia roșie din grafic) și de atunci ritmul încetinește continuu. Acest lucru va avea ca efect o creștere mai lentă a numărului de oameni care trăiesc pe Glob (partea albastră a graficului), astfel că la sfârșitul secolului XXI vom fi "doar" 11,2 miliarde de locuitori, față de 7,4 miliarde, câți eram în 2018.

Foto: Visualcapitalist.com

Printre explicațiile acestui fenomen se numără:

scăderea fertilității (pe măsură ce națiunile devin mai bogate și nivelul de trai se îmbunătățește, sporul natural tinde să scadă. Acest lucru se vede mai întâi la țările bogate, iar apoi și la cele în curs de dezvoltare)

politicile guvernamentale (politica "copilului unic" din China a avut impact asupra creșterii mondiale a populației și contribuie la scăderea populației Chinei pe termen lung chiar și după ce a fost abandonată)

urbanizarea (locuitorii de la orașe tind să aibă mai puțini copii, iar până în 2050 populația urbană va fi cu 2,5 miliarde de oameni mai mare decât în prezent, potrivit proiecțiilor actuale)

Mai puține nașteri, combinate îmbunătățirea sistemului de sănătate, mai ales în țările în curs de dezvoltare, vor modifica dramatic structura piramidei populației.