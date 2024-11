Zeci de mii de persoane au mărșăluit în fața parlamentului neozeelandez din Wellington pentru a protesta față de un proiect de lege despre care criticii spun că lovește în miezul principiilor fondatoare ale țării și reduce drepturile poporului Māori. Marșul Hīkoi mō te Tiriti a început în urmă cu nouă zile în nordul îndepărtat al Noii Zeelande și a traversat întreaga lungime a Insulei de Nord, în cadrul unuia dintre cele mai mari proteste din țară din ultimele decenii, scrie CNN.com.

Marșul pașnic tradițional Māori, sau hīkoi, a culminat marți în fața parlamentului, unde protestatarii i-au implorat pe legislatori să respingă controversatul proiect de lege privind principiile tratatului, care încearcă să reinterpreteze înțelegerea veche de 184 de ani dintre colonizatorii britanici și sute de triburi Māori.

Legislația nu este de așteptat să treacă, deoarece majoritatea partidelor s-a angajat să o respingă, însă introducerea proiectului a declanșat o agitație politică și a reaprins o dezbatere privind drepturile indigenilor în țara aflată sub cel mai de dreapta guvern din ultimii ani.

Ce se întâmplă

Mulțimi uriașe au mărșăluit prin capitala Noii Zeelande ca parte a hīkoi, oamenii fluturând steaguri și pancarte, alături de membri ai comunității Māori în haine tradiționale.

Poliția a declarat că aproximativ 42.000 de persoane, un număr semnificativ într-o țară cu aproximativ 5 milioane de locuitori, au mărșăluit spre parlament pentru a se opune legislației.

Cei prezenți au descris marșul ca fiind un moment „generațional”. „Astăzi este o demonstrație de kotahitanga (unitate), solidaritate și de a fi unul ca popor și de a ne susține drepturile ca indigeni Māori”, a declarat pentru Reuters Tukukino Royal, participant la marș.

Protestatarii s-au adunat în fața parlamentului, cunoscut sub numele de Stupul de albine, în timp ce parlamentarii discutau controversatul proiect de lege.

Săptămâna trecută, parlamentul a fost suspendat pentru scurt timp după ce legislatorii Māori au organizat un haka pentru a întrerupe votul asupra proiectului de lege.

Ce este Tratatul de la Waitangi

Tratatul de la Waitangi din Noua Zeelandă este un document semnat de regimul colonial britanic și de 500 de șefi Māori în 1840, care consacră principiile de co-guvernare între neozeelandezii indigeni și neindigeni.

Tratatul este considerat unul dintre documentele fondatoare ale țării, iar interpretarea clauzelor sale ghidează și astăzi legislația și politica.

Au fost semnate două versiuni ale textului - în limbile Māori, sau Te Tiriti, și engleză - însă fiecare conține un limbaj diferit care a stârnit dezbateri îndelungate cu privire la modul în care tratatul este definit și interpretat.

Noua Zeelandă nu are o constituție scrisă. În schimb, principiile tratatului au fost dezvoltate în ultimii 40 de ani de guverne și instanțe succesive.

Acordul urmărește să protejeze interesele Māori, rolul lor în procesul decizional și relația cu Coroana britanică. De asemenea, instanțele au utilizat principiile pentru a repara privarea de drepturi a Māori și pentru a adopta politici care încearcă să remedieze disparitățile sociale și economice cu care se confruntă Māori.

Problema cu proiectul de lege

Proiectul de lege privind principiile tratatului a fost introdus de David Seymour, liderul partidului de dreapta ACT New Zeeland, care este un partener de coaliție minoritar cu partidele de guvernământ National și New Zeeland First.

Seymour spune că nu urmărește să schimbe textul tratatului original, dar susține că principiile acestuia ar trebui să fie definite în lege și ar trebui să se aplice tuturor neozeelandezilor, nu doar Māori.

Susținătorii proiectului de lege spun că modul ad hoc în care tratatul a fost interpretat de-a lungul anilor a oferit Māori un tratament special.

Cu toate acestea, proiectul de lege este contestat de politicieni de ambele părți ale eșicherului și de mii de neozeelandezi indigeni și neindigeni, criticii afirmând că ar putea submina drepturile Māori.

Seymour a fost întâmpinat cu scandări de genul „omoară legea, omoară legea” când a ieșit pentru scurt timp din parlament pentru a se întâlni cu mulțimea marți, potrivit Radio New Zealand, afiliat CNN.

Liderul Hīkoi Eru Kapa-Kingi a declarat mulțimii că „națiunea Māori s-a născut” astăzi și că „Te Tiriti este pentru totdeauna”, a raportat RNZ.

